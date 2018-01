Politiske redaktører tror Giske er ferdig

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte etter sentralstyremøte tirsdag at det er en teoretisk mulighet for at Trond Giske kan forsette som nestleder selv etter de mange varslingssakene mot ham. Blant landets redaktører og kommentatorer levnes imidlertid ikke 51-åringen en sjanse til å gjenoppta vervet.

Giske er ferdig, mener Hanne Skartveit.

– Min lesning av situasjonen er at Giske er ferdig. Jonas Gahr Støre har ikke lenger tillit til ham, sier VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

– Han er veldig tydelig på at han tror på varslerne. Han er kritisk til Giskes ordbruk om falske beskyldninger som Giske skrev på Facebook i dag, og han er veldig tydelig i sin kritikk av Giske, sier Skartveit.

– Nesten umulig å se for seg

At Støre kaller det en «teoretisk mulighet» at Giske kan bli nestleder igjen, mener Skartveit ytterligere viser at Ap-lederen ikke ser det for seg som en veldig realistisk mulighet.

– Det er nesten umulig å se for seg at han kommer tilbake, sier Skartveit.

Tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand , mener Støre i realiteten har gitt Giske sparken.

Tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand , mener Støre i realiteten har gitt Giske sparken.

– Sent mandag kveld skar han endelig igjennom med en pressemelding som i realiteten ga Giske sparken. Det var i siste liten. Hadde partileder Støre fortsatt å lure på hva han burde gjøre med nestleder Giske, ville det ha blitt stilt alvorlige spørsmål ved Støres handlekraft, skriver tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand.

Trine Eilertsen tror også at Giske må gå av.

Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, skriver også i sin kommentar at saken trolig vil ende med at Giske må gå av.

Eilertsen skriver at det nesten ikke er til å forstå at noen kan svare «ja» på spørsmål om Giske har tilstrekkelig tillit til å forsette i et av landets viktigste tillitsverv og den tilliten som trengs til å fronte likestillingspartiet Ap og til å skape trygghet for at unge kvinner og menn behandles likt når de er på vei oppover i partiet.

– Ingen tillit

Det var Dagens Næringsliv som før jul først omtalte at partiledelsen i Ap hadde mottatt flere varsler om upassende oppførsel fra Trond Giske.

Giske har ikke lenger har ledelsens tillit, sier Kjetil B. Alstadheim.

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN mener alt Støre nå sier, peker i retning av at Giskes tid i Ap-ledelsen er ute.

Det samme mener Dagbladets kommentator Marie Simonsen.

– Grunnen er rett og slett at Giske ikke lenger har ledelsens tillit. Støre og HadiaTajik tror på varslerne. Det betyr at historiene er troverdige, og at de er så mange og entydige at det er meningsløst å så tvil om en eller to enkelthistorier. Det betyr at Ap-ledelsen og nå

Tone Sofie Aglen sier det er vanskelig å se for seg Giske komme tilbake som Ap-nestleder.

sentralstyret er overbevist om at Giske har oppført seg på en måte som er uforenlig med å være nestleder i Ap, skriver Simonsen.

Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen mener også det blir stadig vanskeligere å se for seg at Trond Giske kan komme tilbake som Ap-nestleder.

– Den omstendelige prosessen som Ap-ledelsen har satt i gang før endelig konklusjon trekkes, er nødvendig både for at Giskes støttespillere skal akseptere den, og for å sikre en behandling som står seg for ettertiden, uttalte Aglen under Dagsnytt 18 på NRK tirsdag.