Strømmangel i nord – Kristoffer må skrote millionsatsing

Strømkrisen i Europa og de høye prisene i Sør-Norge kan endre det norske strømkartet. Statnett vil ha bedre flyt av kraft mellom nord og sør – og da spesielt i tider med kraftoverskudd.

I Lofoten og Vesterålen er de helt avhengige av å importere kraft fra andre regioner, men føler seg nedprioritert. Mindre enn 12 prosent av regionens strømforbruk er egenproduksjon.

Nå kritiseres Statnett for å hindre næringsutviklingen i regionen.

– Mangler et ja

På Ure i Lofoten må den lokaleide oppdrettsbedriften Polarsmolt nå muligens skrote millionsatsingen sin.

Bedriften søkte nylig om å få økt strømforsyningen fra 1 megawatt til 4,5 megawatt.

De ønsker å bygge et nytt postsmoltanlegg, kan biolog og innovasjonsdirektør, Kristoffer Høyning fortelle.

Her er utsikten fra tomten hvor Polarsmolt ønsker å bygge det nye postsmoltanlegget. Foto: Haakon Martinussen

Prosjektet som blant annet skulle gi 10 nye arbeidsplasser har nå møtt en vegg, mener han.

– Statnett har kommet ut med et skriv som sier at all effektøkning på over 1 megawatt er et automatisk nei.

Ifølge Høyning er ikke kraftnettet inn til regionen godt nok utbygd til håndtere det økte trykket.

I en pressemelding skriver flere av de regionale nettselskapene at de har fått beskjed fra Statnett om å si nei til en rekke forespørsler om økt strømtilknytning.

For Polarsmolt betyr det at flere millioner kroner og mange år med arbeid nå kan gå i vasken.

– Det var ingen av oss som i det hele tatt så for seg at vi kom til å få et nei basert på strøm i Nord-Norge. Det kom som lyn fra klar himmel, sier Kristoffer Høyning i Polarsmolt. Foto: Kristian Skårdalsmo

Det svekker næringsutviklingen i regionen, mener Høyning.

– I lang tid har vi fått beskjed om å se nordover og utvikle næringen i distriktene. Og det er akkurat det vi gjør.

– Nå har vi maks 1 megawatt vi kan bruke, og da kommer vi ikke så langt.

Polarsmolt er i sluttfasen med regulering av tomta. De har hyret inn konsulenter og andre eksterne som kan komme med geotekniske rapporter og reguleringsplaner, forteller han.

– Det eneste som mangler er et ja fra Statnett.

Slår felles alarm

Tidligere i januar slo fem regionale nettselskaper fra Lofoten, Vesterålen og Sør Troms felles alarm om strømnettet og advarte om full stopp for regionen de deler seg imellom, ifølge en pressemelding.

Bakteppet er at Statnett de siste årene har utsatt planene om å bygge en ny linje fra Ofoten og vestover, skriver de.

Linjene det er snakk om skal være av slaget 132 kilovoltslinjer, som ifølge kraftselskapene har langt svakere kapasitet enn de bygger ellers i landet

Nylig etablerte Statnett en nasjonal standard på 420 kilovoltsnivå til sentralnettet.

De mener det vil føre til full stopp i all næringsutvikling i regionen.

– Kan bli for lite kraft i regionen

– Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten er den eneste regionen i Norge som ikke har tilknytning til sentralnettet via 420 kilovoltsnett, sier konsernsjef i Lofotkraft Arnt Winther.

Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft, mener regionen kan ende opp med kraftmangel om ikke noe skjer. Foto: Lofotkraft Holding

Det vil si at kapasiteten til å overføre strøm er mindre her enn andre steder i landet, forklarer han.

I tillegg viser flere analyser at kraftoverskuddet i Nord-Norge vil forsvinne og heller gå mot et underskudd.

– I den sammenheng har Statnett innført noen regler som sier at alle som ønsker nye tilknytninger med behov for over 1 megawatt må søke godkjenning.

– Vi må begynne med bygging av 420 kilowatt nå. Om ikke kan det bli for lite kraft i regionen, tror han.

– Flere bedrifter har fått nei fra Statnett fordi det ikke er nok strøm i regionen.

Det bekymrer Winther:

Han etterspør de samme rettighetene som resten av landet.

– Hvis vi nedprioriteres nå vil det ta veldig mange år til vi kan være på samme nivå som resten av landet.

Statnett er i gang med legge nye 132kVledninger mellom Kvandal og Kanstadbotn. Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Nærmer oss sprengt kapasitet

«Lofoten Næringsforum finner det helt uakseptabelt at region Lofoten blir nedprioritert av Statnett.»

Det skriver Lofoten Næringsforum i et åpent brev til blant annet Statnett.

– Vi merker allerede nå at vi nærmer oss sprengt kapasitet, sier styreleder i Lofoten Næringsforum Ståle Fredriksen.

– Vi risikerer at store satsinger kan bli stoppet på grunn av tilgang på strøm. Vi er jo ikke vant til at det skal være et problem, vi er vant til at strømmen finnes tilgjengelig.

Fredriksen mener regionen i verste fall står ovenfor en tilbakegang i næringslivet på grunn av forsyningssituasjonen.

Kø over hele landet

Konserndirektør i Statnett, Gunnar Løvås, sier strømforsyningen er utfordrende i hele landet.

– Over hele landet er det kø av kunder. Ofoten, Vesterålen og Lofoten er ikke noe unntak i det området.

– Vi må alle innse at denne voldsomme bølgen med ønske om mer kraft har kommet veldig brått på alle sammen, sier konsernsjef i Statnett, Gunnar Løvås. Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Ifølge han har Statnett de siste årene investert mye i nett i området, og de holder på med mange store tiltak for tiden.

De er fullt klar over at veldig mye ny verdiskapning og industri er basert på tilgang på kraft, sier han.

– Ingen skal være i tvil om at vi tar ansvar for å få dette på plass. Om det har gått fort nok er et annet spørsmål.

Sammen med de lokale nettselskapene mener han at Statnett må få opp tempoet for å klare å møte de behovene som er.

– Hovedutfordringen er å få kraft inn til den nordlige landsdelen som Ofoten, Vesterålen og Lofoten er en del av.

Ifølge Løvås er det også en utfordring å få kraften ut til kysten.

– Vi bygger nye kraftledninger nå, og har sagt at vi skal se i planene våre om det trengs enda en ny forbindelse etter hvert, for å øke kapasiteten ytterligere.

Næringslivet har ansvar for å flagge sine behov i tide sånn at vi har mulighet til å ha gode planer framover i tid, mener konsernsjefen.