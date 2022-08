Strømkrisen: – Aldri opplevd maken til krisestemning og bekymring

– Jeg har aldri opplevd maken til krisestemning og bekymring i så mange bedrifter som det vi opplever nå, sier seniorrådgiver Trond Madsen i Næringslivets Hovedorganisasjon i Agder Agder.

Han representerer mange bedrifter på Sørlandet, som er dypt fortvilet over situasjonen. Agder er et av fylkene som er hardest rammet av prisene.

– Det er bedrifter i alle størrelser og stort sett alle næringer, sier Madsen.

Tirsdag koster strømmen på Østlandet, Vestlandet og i Sørvest 6,60 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet, viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Plusser du på avgifter ligger prisen på rundt ti kroner.

Frykter flere permitteringer

Senest tirsdag varslet Aluminiumsverket Alcoa Lista at de stenger ned en av sine tre produksjonslinjer i løpet av kort tid på grunn av dyr strøm.

– Vi taper rundt 6500 dollar per tonn aluminium vi lager, sier energisjef, Ole Løfsnæs, i Alcoa Norge.

Selskapet opplyser at ingen av verkets 270 faste ansatte vil permitteres eller sies opp som følge av nedstengingen.

Forrige fredag varslet solcelleprodusenten Rec Solar Norway i Kristiansand og Porsgrunn at de stanser produksjonen fra 3. september.

Av de 250 ansatte ved fabrikkene i Kristiansand og Porsgrunn venter selskapet at rundt 30 ansatte vil holdes i jobb.

– Får vi strømstøtte er vi «back in business», sa administrerende direktør for Rec Solar Jan Enno Bicker da selskapet stengte ned produksjonen.

Jan Enno Bicker er administrerende direktør for Rec Solar Norway. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Må ha rettferdighet

Men Madsen frykter at flere at flere vil følge etter.

– Allerede nå vet vi om bedrifter som permitterer. Det gjelder også mindre bedrifter som ikke er omtalt i mediene, sier han.

Slakteren Jens Eide i Lillesand er blant mange i næringslivet som etterlyser strømstøtte.

– Vi må ha rettferdighet. Når vi har strømpriser opp i 10 kroner og resten av landet betaler ned i 17 øre har vi ikke samme vilkår og betingelser å jobbe etter. Slik kan vi ikke ha det, sier Eide til NRK og får støtte fra Madsen.

– Det blir et enkelt regnestykke. Nå er strømprisene så høye at mange bedrifter som var lønnsomme før ikke er det lengre. Går bedrifter med underskudd over lengre tid er det mer rasjonelt å stenge. Vi kan ikke ha denne situasjonen over lengre tid, sier Madsen.

Slakteren Jens Eide i Lillesand mener det er på høy tid at det kommer strømstøtte til bedrifter. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Setter sin lit til strømpakke

Tidligere i august sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at det jobbes med å se på ulike støttetiltak for næringslivet.

De kan bli presentert i september, da stortingspolitikerne skal holde et ekstraordinært møte om situasjonen.

– Vi håper, tror og nærmest ber om at en strømstøtteordning skal løse dette fra høsten av. Det trengs også langsiktige løsninger som gjør at vi aldri havner i denne situasjonen igjen, sier Madsen.

Seniorrådgiveren, med over 10 års fartstid i NHO, tror allikevel at mange bedrifter må se seg forbigått i en strømstøtteordning.

– Jeg tror dessverre mange bedrifter vil bli skuffet over den ordningen. Man klarer ikke å treffe alle som er rammet. Veldig mange opplever å være rammet uten at myndighetene nødvendigvis ikke mener de sliter, sier Madsen.