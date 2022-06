Taper penger på å selge strøm i halve Norge: – Vi har et alvorlig problem

Både mandag og tirsdag ble det registrert varmerekorder i Nord-Norge.

Det presser lave strømpriser enda lavere.

– Nå smelter det godt i fjellet. Da blir det et skikkelig trykk på spotprisen, sier Johnny Horsdal, forvaltningssjef i SKS.

Tirsdag var snittprisen i Midt- og Nord-Norge to øre per kWh. Onsdag landet prisen på tre øre.

På kort sikt er det hyggelig for folk flest og kraftkrevende industri.

Men på lang sikt advarer nå ekspertene mot at situasjonen kan bli snudd på hodet.

Grunnen?

Kraftprodusentene taper penger hver eneste dag – og har få insentiver til å planlegge nye kraftprosjekter.

Bransjen kan gå ned for telling

Smeltingen i fjellet er så stor at magasinene er fylt til randen.

Produksjonen går for fullt. Men med lite forbruk og dårlig kapasitet ut av regionene er det unngåelig at prisene ikke presses nedover.

– Det er bra for forbrukeren at det er billig strøm. Men kraftkommuner og kraftselskaper taper penger på disse lave prisene, sier Horsdal.

Johnny Horsdal i SKS mener de lave prisene i Nord-Norge ikke er bra for landsdelen på lengre sikt. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

Lenger sør er situasjonen snudd på hodet. Forbrukerne og industrien betaler i dyre dommer for strømmen.

– I sør har kraftkommuner og kraftselskaper høye inntekter. De bygger opp enorme muskler som vil si at de senere kan kjøpe opp nordnorske selskaper, forklarer Horsdal og legger til:

– Dette er ikke bra for Nord-Norge.

I 2020 kollapset også prisene. Horsdal sier det trolig kan skje igjen i 2023 og 2024.

– Da ligger bransjen i nord nede for telling etter hvert.

– Vi har et alvorlig problem

Administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap, Elnar Remi Holmen, er opptatt av at næringen skal utvikles i regionen.

Han er enig med at strømprisene er bra på kort sikt.

Men på lang sikt tror han dette kan utløse en helt annen situasjon.

– På lang sikt er vi på vei til en katastrofe for Nord-Norge.

Elnar Remi Holmen mener vannkraftprodusentene må komme i gang med nye prosjekter for å unngå en energikrise i Nord-Norge. Foto: Kari Skeie / NRK

Holmen peker på at alle de nye industriprosjektene i Nord-Norge kan medføre at overskuddet fort blir spist opp.

Samtidig er det ifølge Holmen lite til ingen vilje fra kraftprodusentene til å planlegge for nye kraftprosjekter.

– Med de lave prisene vi har nå er det ikke lønnsomt for vannkraftprodusentene å bygge ut. De nye industriprosjektene trenger mye kraft og det gjør at vi går mot en ekstrem underskuddssituasjon.

Han legger til at det er helt avgjørende for Nord-Norge at det skapes ny kraftproduksjon.

– Vi har et alvorlig problem. Skal Nord-Norge bli det industrieventyret vi ønsker må dette problemet løses.

Et dilemma

Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, gir Holmen støtte.

– På den ene siden er det fordelaktig med lave priser fordi det er gunstig for kraftkrevende industri. På den andre siden er det vanskelig å få realisert nye kraftprosjekter med så lave priser som vi har nå.

Ifølge ham fører dette til risikoaversjon blant kraftprodusentene.

BESØK AV STØRE: Arve Ulriksen i prat med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under et besøk på Mo Industripark i februar. Foto: pressefoto

– Når prisene er så lave som nå føler nok de fleste på risikoaversjon. Jeg tror kraftselskapene bør lytte til langtidsprognosene som viser at prisene vil bli høyere og over tid vil utjevnes med prisene i sør.

Ulriksen understreker at prosjektering burde vært satt i gang flere steder allerede.

– På den måten kunne det vært lagt til rette for at vi kan trykke på startknappen når prisene gjør det fordelaktig å starte.

– Minimalt med oppsider

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft, sier til NRK at de lave prisene følgelig gir noen utfordringer for dem som kraftselskap.

– Det er ingen som tjener penger på to øre per kWh. Det er et rent tapsprosjekt.

Mikalsen drar likevel frem fordelene med de lave strømprisene.

– Vi ønsker verdiskapning i regionen. Jeg bruker å si at vi på mange måter har vunnet i lotto. Den industrielle utviklingen skjer så raskt at vi nesten må gni oss i øynene.

Det er mye smelting flere steder i landet. Her renner millioner av liter vann renner over den 95 meter høye Zakariasdammen i Tafjord. Du trenger javascript for å se video. Det er mye smelting flere steder i landet. Her renner millioner av liter vann renner over den 95 meter høye Zakariasdammen i Tafjord.

Han legger til:

– Men analysene sier at situasjonen i 2026 vil være en annen. Da vil vi ha behov for mer kapasitet.

Konsernsjefen forklarer at Helgeland Kraft skal bruke inneværende år til å se på mulighetene for økt produksjon.

Men de som tror det bare er å sette i gang med store nye produksjonsprosjekter må tro om igjen sier han.

Eivind Mikalsen sier de bruker inneværende år på å se på muligheter for mer kraftproduksjon i fremtiden. Foto: Helgeland Kraft

– Vi er en ren vannprodusent. Finnes det en oppside i å oppgradere eksisterende produksjon? Vi mener det er minimalt med oppsider, og vi ønsker ikke å starte en debatt rundt de vernede vassdragene.

– Vi skal snu hver stein, men det er for lettvint å si at det bare er å sette i gang med å prosjektere.