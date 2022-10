Fra: Meløy Energi Til: Fastpriskunder i Sør-Norge Sendt: 19.10.2022 Emne: Tilbud til deg med fastprisavtale

Kjære, fastpriskunde



Vi i Meløy Energi er stolt over at du har valgt oss som kraftleverandør, og setter pris på å ha deg som kunde.



Den seneste tiden har utviklingen av strømprisene vært helt ekstraordinær, og uten strømstøtten ville situasjonen for norske husholdninger og bedrifter vært svært vanskelig.



På lik linje med de fleste andre forutså ikke vi de høye kraftprisene. Meløy Energi er et lite kraftselskap og spesielt sårbar for slike ekstreme svingninger i strømprisene som vi ser nå. Rett før strømkrisen valgte mange å tegne en fastprisavtale med Meløy Energi. Naturlig nok siden vi tilbudte en meget gunstig fastprisavtale.



De mange gunstige fastprisavtalene vi solgte medfører nå store tap for Meløy Energi.



Dersom vi ikke finner en løsning sammen med våre kunder som har inngått de aktuelle fastprisavtalene, så vil Meløy Energi etter all sannsynlighet ikke overleve mer enn noen få måneder til. Årsaken er i all enkelhet at vi må kjøpe inn kraften til det mangedobbelte av prisen i fastprisavtalene.



Det er viktig for oss å informere deg som fastpriskunde om situasjonen til Meløy Energi fordi din fastprisavtale vil falle bort dersom vi går konkurs.



Alle våre kunder vil da måtte finne seg en ny kraftleverandør. Vi er veldig lei oss for den situasjonen selskapet nå er i, og ikke minst hvilke konsekvenser det vil kunne få for våre kunder.