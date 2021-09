Mandatfordeling etter supermåling

NRKs siste måling i Nordland før valget viser at Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet ligger inne med to mandater hver. SV og Frp har ett hver. Ifølge Norstat er det Rødt som er nærmest å kapre et mandat. Partiet trenger cirka 2000 stemmer for å få inn førskandidat Geir Jørgensen. Høyre er cirka 2000 stemmer unna å miste sitt andremandat. Hvis Ap øker oppslutningen med cirka to prosentpoeng kan tredjekandidat Øystein Mathisen komme inn.