Her feirer Marianne plass på Stortinget – dagen etter røk hun ut med en håndfull stemmer

Den dramatiske sluttspurten på stemmetellingen i Nordland har kastet om på stortingskandidater over hele landet.

På grunn av kontrolltelling av stemmer ligger det an til at flere jublende politikere får en blåmandag.

Marianne Dobak Kvensjø fikk likevel ikke plass på Stortinget. Foto: Frida Brembo / NRK

For Høyres 2.-kandidat Marianne Dobak Kvensjø ble det mer spennende enn hva hun hadde håpet.

– Det blir en litt sånn kjip følelse dagen derpå. Jeg er selvfølgelig litt skuffa, men så vet man at det er slik med valg. Nå ser det ut som at marginene ikke er på min side og at jeg dermed ikke blir en del av Stortinget, sier hun til NRK.

Tirsdag trodde Kvensjø og Nordland Høyre at de kunne feire to representanter på Stortinget for de neste fire årene.

– Vi hadde en målsetting om to mandater, så snudde det veldig fort i går kveld, sier hun.

Kan komme inn på utjevningsmandat for fjerde gang

Det er ikke bare i nord omveltningene har fått konsekvenser. I Nord-Trøndelag starta Venstres Andre Skjelstad tirsdagen med å se etter andre jobbmuligheter. Men utpå kvelden var han plutselig inne på utjevningsmandat.

Rødts Hanne Lise Fahsing fra Namsos hadde mista mandatet etter å ha hatt det i nesten et døgn.

Hvis Skjelstad tar dette mandatet vil det være fjerde gang gårdbrukeren fra Verran i Steinkjer kommer inn på tinget på utjevningsmandat.

Om Andre Skjelstad (V) kommer inn på Stortinget når fintellingen er klar, er det i så fall fjerde gang han kommer inn på utjevningsmandat. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Det ser lysere ut nå enn da jeg våkna i går. Men dette kan vi ikke si sikkert før vi har telt opp alle stemmene, sier Skjelstad til NRK.

Skjelstad mener ordninga med utjevningsmandat er viktig for de små partiene.

– Uten et sånt type system ville det vært ganske lite representasjon fra de minste partiene ute i distriktene, sier Skjelstad.

Høyre var raskt ute med å oppdatere Marianne Dobak Kvensjøs CV med aktivt verv som stortingsrepresentant for neste periode. Foto: Skjermdump / hoyre.no

Går tilbake til gammel jobb

I Narvik forteller Kvensjø at hun nå fortsetter i sin gamle jobb og opplever at det er mange som er glade for det.

– Jeg har skjønt at det er mange som er fornøyd med at jeg skal tilbake, og det varmer jo. Jeg tror alle kjenner på at det er en litt kjip dag. Vi var mange som var glade, men vi tar det med godt humør og jobber videre.

At hun feiret på forskudd kom av at marginen var så stor at de trodde alt var sikkert.

– Det var en margin på 700 stemmer. Da ble det vurdert at dette er så god margin at det i utgangspunktet er sikkert. Det viser seg at i valg kan alt skje.

– Denne gangen var det dessverre jeg som gikk på en smell.

Nå lover hun at Høyre skal komme sterkere tilbake i kommune- og fylkestingsvalget om to år, og et nytt stortingsvalg om fire.

– Det er ikke et valg vi er fornøyde med, men vi har også sett på målingene før valget at det kanskje er den veien det går. Så skal vi reise oss igjen i hele Nord-Norge.

Rødt: – Uttelling for stemmen sin

Også for Rødts førstekandidat i Nordland, Geir Jørgensen har det siste døgnet vært ekstra spennende.

– Man tør ikke å heise flagget før det er hundre prosent opptalt og godkjent, men slik det ser ut ligger vi inne med et utjevningsmandat. Det betyr at Høyre mister det de trodde de hadde, sier han til NRK.

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fikk motsatt beskjed av Marianne Dobak Kvensjø. Plutselig var han inne. Foto: John Inge Johansen / NRK

Jørgensen sier det viktigste er at Rødt-velgerne i Nordland får uttelling for stemmesedlene.

– Det er tross alt over 7.200 mennesker som har stemt på Rødt i Nordland, så vi håper at de får full uttelling for stemmen sin.

Den endelige utfallet av fintellingen kommer fra fylkesvalgstyret på mandag.