Ekskludert Frp-leder jubler over elendig resultat: – Vi har oppnådd vår ambisjon

Det var ikke god stemning på Frps valgvake da de fikk presentert de første prognosene.

Men for den mangeårige lederen i Rana Frp, Allan Johansen, var ikke beskjeden dyster.

I august ble han nemlig kastet ut av Frp etter å ha frarådet folk fra å stemme på eget parti.

Bakgrunnen for den negative holdningen til eget parti er at Johansen og partikollega Line M. Lund ikke har tillit til de to kandidatene som topper lista i Nordland: Dagfinn Olsen og Hanne Dyveke Søttar.

Nå tyder alt på at kun Dagfinn Olsen kommer inn på Stortinget.

– Vi har oppnådd vår ambisjon. Jeg er fornøyd med å bare få en representant fra Nordland, sier Allan Johansen til NRK.

Forventet

Nasjonalt ligger Frp an til en nedgang på drøyt 3 prosent. I Nordland ser nedgangen ut til å bli over 4 prosent. Andrekandidat Søttar mister dermed sin stortingsplass.

Etter at Rana er ferdig å telle, viser resultatet en nedgang her på hele 9,1 prosentpoeng. I Rana ender partiet med en oppslutning på 6,2 prosent.

Johansen har vært svært uenig i hvordan eget parti behandler Rana. Spesielt med tanke på den planlagte nye storflyplassen i kommune.

Han mener resultatet kunne vært enda verre.

– Jeg forventet minst dette resultatet, sier han til NRK.

– Jeg har holdt på med politikk i Rana i over tjue år, og folk kjenner meg. Det er mange som har lyttet til det budskapet jeg har kommet med.

Han innrømmer at nedgangen for hans tidligere parti gir blandede følelser.

– Det var dette vi ønsket å oppnå. Jeg har hele tiden ment at Frps stortingsgruppe vil være mye bedre uten de to personene fra Nordland.

– Samtidig hadde jeg håpt på et godt valg i Norge. Det er jo ikke så aller verst, men når Nordland velger to personer som ikke har støtte i hele fylket – så får man disse resultatene.

Et skudd for baugen

Dagfinn Olsen er klar på at han ikke er fornøyd med tingenes tilstand.

– Nå skal vi vente til alt er talt opp, men det er klart at dette ikke er et resultat vi er fornøyd med.

Frp vil etter alt å dømme miste en representant på Stortinget, nemlig Hanne Dyveke Søttar.

At Frp gjør det så dårlig i Rana, må ta en del av skylden for det.

– Hva tenker du om at Allan Johansen i Rana jubler over det elendige resultatet?

Dagfinn Olsen, førstekandidat for Frp Nordland, erkjenner at det har vært splid internt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Ja, det må han få ha en mening om. Det er helt ekstremt, og noe jeg ikke har opplevd før. At en tillitsvalgt fraråder velgerne å stemme Frp.

– Vi har slitt med et lokallag som har hatt lyst til å ramme oss, og det ser det ut som de har lyktes med. Men nå skal vi jobbe sammen med Rana frem mot neste valg, for å løfte tallet.

Politisk kommentator i NRK, Eivind Undrum Jacobsen, sier det for så vidt ikke er uvanlig med «bikkjeslagsmål» i Frp. Det spesielle her er at det fortsetter både inn i, og gjennom, valgkampen.

– Det er en litt ny situasjon, tenker jeg. Dette er et skudd for baugen for Frp i Nordland. Og det viser hva Olsen skal stri med fremover.