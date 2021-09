Tidligere i år hadde prislappen for å flytte de maritime overvåkningsflyene til Evenes allerede passert en halv milliard.

Senterpartiet sa allerede i god tid før valgkampen at de vil snu i saken.

Siv Mossleth sier at Senterpartiet vil ha de maritime overvåkningsflyene tilbake til Andøya. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi skal ha flystasjonen på Evenes, men Senterpartiet skal også videreføre Andøya flystasjon. Vi mener at overvåkningsflyene hører hjemme der.

Det sier Siv Mossleth, som nylig ble valgt inn på Stortinget.

Men plassen på «nordlandsbenken» fordrer at hun følger opp lovnadene om reversering på Andøya.

– Det blir ikke enkelt, men vi setter sterke krav på at dette skal videreføres. Jeg mener at flybasen må være omtrent samme størrelse som tidligere, sier hun til NRK.

Arbeiderpartiet holder på Evenes

Det ligger an til regjeringsforhandlinger mellom Ap, SV og Sp.

SV deler langt på vei synet til Senterpartiet. I sommer fridde Torgeir Knag Fylkesnes til partileder Trygve Slagsvold Vedum da han sa følgende:

– Vi kan skaffe flertall for en snuoperasjon.

Problemet er bare at Arbeiderpartiet er litt mer lunkne til saken.

Øystein Mathisen sier at Arbeiderpartiet står ved sitt primære standpunkt om å flytte overvåkningsflyene til Evenes. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Arbeiderpartiets primære standpunkt er at man flytter til Evenes. Så skal vi gjøre masse for å få aktivitet, arbeidsplasser og nye ting på Andøya.

Det sier påtroppende stortingsrepresentant Øystein Mathisen i Arbeiderpartiet.

– Andøya er viktig i et beredskapsperspektiv

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offiser- og Spesialistforbund sier han forventer en grundig gjennomgang av saken.

Dette er noen av sakene Sp reversere: Ekspandér faktaboks Det er ikke bare Andøya-vedtaket fra 2016 Senterpartiet vil reversere: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har lovet at fylker og kommuner som er sammenslått med tvang, skal få slippe fri igjen etter valget.

Sp har også lovet fortsatt lærerutdanning på Nesna i Nordland.

Sp har også lovet å reversere hele domstolreformen. – Domstolreforma gir unødvendig byråkrati og misbruk av skattekroner, mener partiet.

Partiet mener politireformen har vært en katastrofe, og ønsker å kutte i antall politibyråkrater og bruke pengene på å ha politi som er nær folk i hele Norge.

Sp har også lovet å reveresere taxi-reformen og skrote regjeringens jernbanereform og samle jernbanen i ett selskap.

– Det vi forventer er at nå får vi alle kostnadene på bordet. Så må vi ta en diskusjon på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen. Så må vi ta høyde for at man har begynt å bygge og har brukt en del penger på Evenes. Så langt jeg kan vurdere, er ikke løsningen gitt om hva som er best og hva som er billigst.

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund forventer en gjennomgang av kostnadene ved å fortsette med arbeidet på Evenes, eventuelt hva det vil koste å reversere ordningen og hva som er best. Foto: NOF

Men en ting er han sikker på, at Andøya er viktig for beredskapen:

– Det jeg er hellig overbevist om, er at vi må bevare Andøya i et beredskapsperspektiv, sier Bongo.