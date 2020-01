Trønderen på kaia i Myre i torskekommunen Øksnes har all grunn til å glise. For han tjener fett på fisket.

Til tross for dårlig vær har den erfarne fiskeren klart å fiske godt.

Mens enkelte har parkert sjarken, har Høvik og andre som har våget seg ut på sjøen i det ruskete været fått belønning for strevet.

Bare de siste tre ukene har han og den 40 fot lange «Emma» alene fisket torsk i Vesterålen for rundt 800.000 kroner.

– Det er jeg meget godt fornøyd med, sier Sten Ståle Høvik.

NRK møter Høvik i det som lenge har vært kjent som Norges torskekommune nummer én, Øksnes. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Fisket har vært brukbart. Litt dårlig vær og skit og lort til å begynne med, men i avslutninga her nå har det vært både godt vær og godt fiske.

– Dette må en være fornøyd med

Den kolossale etterspørselen etter norsk skrei har skutt prisen til værs. I starten av sesongen fikk fiskerne rekordhøye 45 kroner per kilo.

Så sank det til 40. Nå har prisen normalisert seg og ligger på like over 30 kroner.

– Prisene har vært meget bra. Det går ikke an å si noe annet. Dette må en være fornøyd med, sier fiskeren.

Høvik tror de gode prisene kan virke positivt på rekrutteringa inn til næringa.

– Det håper jeg da virkelig, for rekruttering må vi ha. Det må da komme noen nye, det har blitt veldig vanskelig etter hvert med rekruttering med tanke på kvotepriser og lignende.

Har satt opp prisen i butikk flere steder i landet

Tidligere denne måneden meldte NTB om rekordhøye priser hos Fisketorget i Bergen. Der solgte de skreiskiver for 399 kroner kiloen.

Egil Nordeide selger loin av skrei for 499 kroner per kilo. Foto: privat

Hos ferskvaremarkedet Maschmanns i Oslo merker de også oppgangen godt. Butikksjef Egil Nordeide har sett seg nødt til å sette opp prisene og selger loin av skrei for 499 kroner per kilo.

– Prisene på skrei har vært økende over flere år, men vi merker kanskje spesielt i år at den la seg høyt. Og det ser også ut til at det heller ikke skal synke noe særlig med det første. Det gjør at vi også må sette våre priser til kunden høyere.

Likevel har ikke kundene vist tydelige sjokkreaksjoner over prisen, forteller butikksjefen.

– De aller fleste vil gjerne ha loins eller torskerygg. Da er betalingsviljen gjerne høyere på bakgrunn av det.

Historisk høyt

Ifølge sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd har prisene beveget seg jevnt siden 2013.

Hun har doktorgrad i torskepriser og sier årsaken er mer sammensatt enn bare det dårlige været. Særlig økt etterspørsel.

– Prisene er på et historisk høyt nivå. Det er et resultat av mange ting, som svak krone og at kvoten har gått ned. Det er mange der ute som sitter og venter på skreien, blant annet i Spania og i Frankrike. Når det har vært dårlig vær, som i år, går også prisene opp.