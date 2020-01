Går mot flyttestrømmen i nord – investerer millioner i egen båt

Robert Brun fra Stø har valgt en fremtid som yrkesfisker i nord.

Han har investert flere millioner kroner i en ombygget lukket sjark, inklusive utstyr og fiskekvoter.

Nå er det klart for skreifiske og med priser på rundt førti kroner for sløyd torsk, har han all grunn til å smile.

– Det har vært bra de siste årene, og nå er prisene skyhøye, konstaterer Brun overfor NRK.

Investering for fremtida

Som ung fisker fra Stø har Brun satset på en yrkeskarriere i Nordland.

Det er det langt fra alle som gjør. I løpet av tre måneder mistet Nordland åtte innbyggere hver dag. Det fikk ekspertene til å bruke uttrykk som «full krise».

Kanskje er det ikke så rart at de unge flytter bort. Innbyggerne i Nord-Norge tjener nemlig dårligere enn landsgjennomsnittet, selv for samme type jobb.

Robert Brun ser i alle fall lyst på framtida her nord. Investeringa i egen båt påbeløper seg til flere millioner.

Her er båten til Brun avbildet. Den heter «Live Elise». Grunnkvota er på 45 tonn. Foto: Sigmund Olsen

«Live Elise», som båten heter, utstyres med autolineanlegg som alene koster halvannen million. Antall krok teller 14.000, forteller Brun, mens han viser NRK rundt på båten.

– Det er det verdt. Vi blir mer effektive, og mannskapet har det bedre, sier Brun, som ikke vil oppgi nøyaktig hvor store investeringene er på.

– Det er mye annen ombygging i tillegg, så det en stor investering for fremtida.

Flere kvinnelige fiskere

Prisene på torsk har vært solide på starten av året. I januar i fjor lå torskeprisen på like over 31 kroner kiloen. Nå er den 39,69.

Det er det dårlige været som har sørget for at snittprisen på torsk har skutt i været, det altså like før verdens største skreifiske er i gang.

Gode priser til tross, går antall fiskere i Norge ned (se faktaboks).

Snart er det duket for det tradisjonsrike skreifisket. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Antall fiskefartøy er redusert med 0,7 prosent, mens antall fiskere er redusert med 1,5 prosent sammenlignet med utgangen av 2018.

Nå er det 5 978 fiskefartøy og 11 054 fiskere i Norge, viser oversikten fra Fiskeridirektoratet.

Bjørn Willy Hansen ser likevel ikke mørkt på det.

Gode yrkesmuligheter.

Hansen er koordinator hos Opplæringskontoret, et servicekontor for bedrifter som har lærlinger (ekstern lenke).

– Dette er den tøffeste næringa vi har langs kysten. Ungdom søker gjerne litt spenning, sier Hansen.

Han opplyser at de ikke har problemer med å finne lærlingplasser, til dem som vil gå opplæring gjennom videregående.

– Inngangsbilletten i dag er å gå vg1 Naturbruk, og vg2 Fiske og fangst. Så blir de lærling i to år. Vi sørger for å kvalitetssikre opplæringa deres, og så ender det opp i et fagbrev.

Mulighetene etter endt lærlingtid beskrives som gode.

– Jeg kjenner ikke til at noen av dem som har tatt fagbrev, er arbeidsledig i dag. Alle har en eller annen jobb i fiskerinæringa.

– Fint yrke

Om bord på båten til Robert Brun ser mannskapet positivt på tilværelsen.

«Live Elise» gir arbeid til fire personer.

– Det er et fint yrke. Vi har helårs drift, og er mye borte. Så vi er avhengig av snille «kjerringer», som lar oss dra ut på dette, sier Brun med et smil.