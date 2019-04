Har fisket skrei i Lofoten for over en milliard i år

Sesongen for årets skreifiske nærmer seg slutten, men det fiskes fortsatt for fullt langs store deler av kysten.

Tall fra Norges Råfisklag viser at man var svært nær å passere milliardgrensa i fjor, med en verdi på 958 millioner kroner for lofottorsken.

Den grensa har man allerede passert i år. Dermed står fiskerne overfor tidenes mest lønnsomme skreisesong.

– Det er en milepæl. Førstehåndsverdien passerer en milliard for første gang. Vi var like i nærheten av en milliard i fjor, men nå har vi passert. Hittil i år er det landet til en verdi av 1,087 milliarder kroner, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag til NRK.

Svein Ove Haugland i råfisklaget kan melde om en god sesong for de norske skreifiskerne. Foto: Norges Råfisklag

Skrei for tre milliarder langs kysten

Hvert år svømmer millioner av skrei fra Barentshavet og til havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for å legge egg og sørge for at en ny generasjon skrei vokser opp.

Det tradisjonelle skreifisket utenfor øyriket i Nordland starter i januar og varer til slutten av april. Totalt langs kysten er det fisket for nærmere tre milliarder i år.

– For fiskeflåten har skreisesongen 2019 vært en god sesong. Det har vært godt fiske helt fra Øst-Finnmark til Trøndelag. Til nå er det landet 141.000 tonn langs kysten av Nord-Norge, og den skreien har en verdi på nesten tre milliarder kroner, sier Haugland.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Til tross for at verdien er høyere, er det fisket betydelig mindre enn i fjor. Til nå har man tatt opp 49.500 tonn, mens det i fjor var 54.600 tonn. Årsaken er ifølge råfisklaget lavere torskekvoter.

– Dette er helt som forventet når vi har hatt en nedgang i kvoten. Sesongen oppsummert er at det er lavere kvantum som landes, men at fiskerne har fått godt betalt fordi konkurransen er så hard.

– All grunn til å være fornøyde

Også fiskerne er fornøyde med å ha nådd milepælen i Lofoten. Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag sier de er godt fornøyde med årets fiske.

Daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er veldig gledelig at slikt skjer, at vi passerer en slik «all time high» i Lofoten. Vi har all grunn til å være fornøyde med årets sesong. Helt siden kriseåret 2012 har det vært en positiv utvikling. Da har det bare gått én vei; oppover, sier Jonassen til NRK.