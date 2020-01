Generasjonsskifte hos skreien gir færre «kaffetorsk»

Det tradisjonelle skreifisket i Nord-Norge er snart i gang for fullt.

Det samme er en annen tradisjon. I mer enn 40 år har nemlig Lofotposten gitt de som tar opp de største eksemplarene en ekstra oppmerksomhet.

Torsk på over 30 kilo har blitt belønnet med både kaffe og diplom. Men nå kan det bli færre «kaffetorsker», skriver Fiskeribladet.

Årsaken er at skreien fra gullårene 2004, 2005 og 2006 er gammel og har blitt fisket lenge på.

– De årsklassene var så sterke at de har hatt en betydelig rolle i fiskeriene i ganske mange år. De årsklassene som kommer etterpå er en del svakere, sier Bjarte Bogstad i Havforskningsinstituttet.

Fakta om skrei Ekspandér faktaboks Skreien er en torskefisk som vokser opp i Barentshavet og trekker mot norskekysten for å gyte.

Finnes langs kysten fra januar til mai.

Skiller seg utseendemessig fra kysttorsk ved at den er lengre og spissere i formen og har lysere fargetegninger i skinnet.

Har forskjeller i øresten og kromosomer sammenlignet med kysttorsk, noe som gjør at forskere mener det finnes liten grad av krysning mellom kysttorsk og skrei.

Serveres tradisjonelt sett trukket i lettsaltet vann, med lever, rogn og kokte poteter som tilbehør.

Mer mellomstor fisk

Som bestandsansvarlig for torsken i Barentshavet følger han situasjonen tett. Det er der skreien vokser opp, før den kommer til kysten og Lofoten for å gyte.

Årets skreisesong ser så langt ut til å bli lik fjorårets, men Bogstad spår at fangsten kommer til å gå noe ned.

Trenden med mellomstor fisk ser også ut til å fortsette. Årsklassene som nå gjør det best er 2010, 2011 og 2012.

Men hva gjør at noen årskull gjør det bedre enn andre?

– Det er et spørsmål som har utfordret forskerne i over hundre år. Det har å gjøre med hvor mange som klarer seg gjennom første leveår, sier Bogstad.

Det handler blant annet om klima, mattilbud og det å ikke bli spist.

– En torsk legger flere millioner egg. Når det da holder med to som vokser opp for å føre slekten videre, er det ikke rart at det varierer litt hvor mange som klarer seg.

POPULÆR TORSK: Norsk skrei er en populær eksportvare verden over. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Følger med

I Vesterålen venter de på at årets skreisesong skal starte for fullt. Og hos fiskeindustribedriften Gunnar Klo på Myre har de fått med seg at det har blitt færre av de største fiskene.

– Vi følger med og har beregnet at det blir mindre storfisk. Vi må posisjonere oss litt annerledes. Slik sett kommer det til å påvirke oss, sier daglig leder Arne Karlsen.

Den større fisken har tradisjonelt vært viktig for produksjon av saltfisk og klippfisk. Karlsen understreker samtidig at størrelsen på fisken alltid har variert.

Lengst nord i Vesterålen venter de også færre storfisk i leveringene.

– Vi så i fjor at det var mer småfisk i fangstene. Det er spådd mye smått med en snittstørrelse fra 3-5 kilo, sier daglig leder Leif Kvivesen ved Andenes Fiskemottak til Fiskeribladet.

Venter på årets første

En annen som følger skreifisket tett er Lofotpostens Kai Nikolaisen. Journalisten med tilnavnet «Kaffetorsk-Kai» tar seg av bildene som kommer inn til avisen.

Årets første «kaffetorsk» lar foreløpig vente på seg. I fjor kom den første 24. januar. Året før gikk det enda en uke.

– Det er en av de hyggeligere delene av jobben, forteller han.

2020 har startet med svært gode priser for fiskerne. Det har gitt utslag på Fisketorget i Bergen der prisen for skreiskiver har vært oppe i 399 kroner kiloen.