– Dette blir god middag!

Vigdis Vaslag Westman har tatt turen fra Oppdal for å bli med på fiskekurs om bord i fiskeskøyta «Ofotjenta».

Hun og en gruppe andre har seilt ut på Ofotfjorden i Nordland. De skal lære om fjordfiske og det å tilberede fisk.

Men de har en litt større utfordring enn andre fiskere. Deltakerne er nemlig svært svaksynte eller helt blinde.

De får mye fisk. Men med bare sju prosent syn er det ikke like lett for Westman å sløye torsken.

– Med tilrettelegging går det meste. Det er upraktisk å ikke se, men vi lærer oss andre måter å gjøre ting på. Da er det kjempefint å få hjelp fra en som virkelig kan å sløye, forteller hun.

– Hva gjør det for deg å kunne være med på dette kurset?

– Det handler om å få kunne være «normal». Jeg er sosial og kjenner at jeg mestrer noe – selv om jeg holder på å miste synet.

Hvert år får 18 svaksynte og blinde tilbud om et enukers fiskekurs. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Første gang for mange

Det er Evenes syn- og mestringssenter som arrangerer kurset. Hvert år får 18 svaksynte og blinde tilbud om et enukers fiskekurs.

– For mange er dette første gang de kommer seg på sjøen. Når man blir synshemmet blir man fort sittende mye hjemme, så dette er en fin mulighet for dem til å komme seg ut, sier kursleder Kai Kristensen.

– Hvorfor gjør dere akkurat dette?

– Vi ønsker at de skal få lov til å mestre på lik linje med seende. Og det er ikke så lett for en synshemmet eller blind uten at vi er til stede for å tilrettelegge.

Kursleder Kai Kristensen (t.v.) er selv nesten helt blind etter en øyesykdom. Nå lærer han andre svaksynte og blinde å fiske. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Slo ut alle seende

Jon Erik Engberg fra Bergen er en av deltakerne på årets kurs. På grunn av en øyesykdom mistet han synet i voksen alder.

– Jeg har jo en gang sett, så jeg husker hvordan det var. Nå lever jeg uten syn. Det blir en vane det også. Jeg fisker med lodd og bom med et slep som ligger på bunnen – i håp om at det skal være en torsk eller kveite som biter på, forteller bergenseren.

Jon Erik Engberg fra Bergen er en av kursdeltakerne. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det største som har bitt på kroken hans er en lange på 19 kilo.

– I Bergen havfiskeklubb har jeg faktisk blitt klubbmester en gang. Da slo jeg alle de seende, ler han.