Kommunikasjonssjef i Eolus Vind, Johan Hammarqvist, skriver i en e-post til NRK at de er uenige med Statsforvalteren i at de har skyld i problemene reinbeitedistriktet nå opplever:

– Vi er uenige. Statsforvalteren velger for øvrig konsekvent å ikke snakke med Eolus, derfor synes jeg det er merkelig at slike kommentarer kommer fra dem.

Hammarqvist viser til brevet de sendte Olje- og energidepartementet som svar på et tidligere og tilsvarende innlegg fra Statsforvalteren.

– Vi ba Statsforvalteren om noen kommentarer til brevet, men har ikke mottatt noen.

I brevet heter det bl.a.:

«Eolus Vind tar sterkt avstand fra disse påstandene og viser til at statsforvalternes syn ikke har blitt lagt til grunn av konsesjonsmyndighetene. (....) Eolus Vind er overrasket over at statsforvalteren på denne måten legger til grunn «meldinger» om de faktiske forhold uten å forelegge disse for utbygger for kommentarer.»

Hammarqvist skriver til NRK at de har tatt et stort ansvar og inngått avtaler som har gitt betydelige økonomiske ressurser til distriktet.

– Etter at vi sendte vedlagte brev har vi for eksempel inngått en ny avtale som ga distriktet ytterligere 2,2 millioner kroner for denne sesongen, til tross for at det var en tidligere gyldig avtale som også betyr økonomiske ressurser for distriktet denne sesongen. I disse avtalene forplikter distriktet seg til ikke å blande seg inn i anleggsarbeidet denne sesongen.

Statsforvalteren kaller dere «klønete», at dere har en «skjematisk skrivebordstilnærming» og ikke skjønner reinens naturlige oppførsel. Hva sier dere til det?

– Det er ingen grunn til at vi skal kommentere denne typen språkbruk fra Statsforvalteren.

Vil dere vurdere å stenge ned vindanlegget over lengre tid enn tre døgn, for at reinen skal kunne passere naturlig?

– Når det gjelder vårflytting har distriktet flere muligheter. Dersom distriktet, til tross for avtale om ikke å forstyrre anleggsarbeidene i løpet av vinteren/våren, vil og ønsker å flytte gjennom området, vil vi i dialog med dem sørge for en flytting gjennom planområdet.

Hammarqvist understreker at reinbeitedistriktet må ønske å l å snakke med utbygger.

– OED har vedtatt at det skal utarbeides en plan for flytting av rein gjennom planområdet som skal godkjennes av NVE. Fire ganger de siste månedene har vi som utbyggere invitert dem til et møte for å utarbeide en slik plan, men de har dessverre ikke ønsket å komme på møter.

Hammarqvist skriver til slutt i e-posten:

– Vi er overbevist om at det er mulig å samarbeide og sameksistere i de få årene vinterbeitesone 5 brukes. Sonen er liten og tåler ikke overforbruk. Før byggingen av vindturbinen startet, har ikke distriktet brukt sone 5 siden tidlig på 1980-tallet. Det er vår ambisjon å finne løsninger for driftsperioden til vindturbinen på samme måte som vi fant løsninger og inngikk avtaler med distriktet byggeperioden.