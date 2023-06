CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Totalt 19 prosjekter i den norske olje- og gassnæringen har fått grønt lys fra regjeringen.

Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, skriver Olje- og energidepartementet departementet i en pressemelding.

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Oljeetterspørselen falt sterkt i hele verden i første halvår av 2020 som følge av pandemien.

Det var derfor stor usikkerhet om utviklingen fremover.

I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer.

— Gjennomføringen av disse prosjektene sikrer arbeidsplasser, bygger kompetanse og gir grunnlag for videre teknologiutvikling som vil være avgjørende for utviklingen i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener investeringene vil sikre arbeidsplasser. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Redd Barna: – Ignorerer barns fremtid

Redd Barna reagerer sterkt på at regjeringen når gir grønt lys til flere olje- og gassprosjekt i Norge.

– Vi ser nok en gang at regjeringen ignorerer hensyn til barns fremtid og et levelig miljø. Med dagens godkjenning av en rekke nye oljefelt har regjeringen lukket ørene for norske barn og unge, og går baklengs inn i fremtiden, sier Ida Morén Strømsø, Seniorrådgiver Klima- og miljøpolitikk i Redd Barna.

Hun mener godkjenningen av disse oljeprosjektene bryter med Norges grunnlovfestede forpliktelse overfor barn.

– 1/3 av verdens barn rammes hardt både av fattigdom og av klimakrisa. Klimaendringene er en av de største truslene mot barns rettigheter og fremtid. Dagens godkjenning av nye oljefelt forsterker denne trusselen ytterligere, og viser at regjeringen mislykkes i å beskytte dagens barn og unge. Vi har ikke råd til å pumpe opp mer olje.