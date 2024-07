Det ble en gledens dag for Nordic Sea Angling og gjestene da havet knapt kunne slutte å servere dem gigantiske kveiter.

I forrige uke dro de nemlig opp syv kveiter på over to meter.

– Det er helt unikt i forbindelse med småfiske å få så mange, så store kveiter på en og samme dag, sier daglig leder Jimmy Andersson til NRK og legger til:

– Dagen før var det turister i samme område som ikke fikk en eneste kveite. Så skjer dette dagen etterpå.

I forrige uke bestemte storkveitene seg for å bite, så til de grader også. Foto: Nordic Sea Angling

Den største kveita var på hele 232 centimeter.

Mye mat ble det imidlertid ikke på gjengen, da kveiter på denne størrelsen skal slippe løs.

VG og Lofotposten har omtalt saken tidligere.

Risikerer å brekke ryggraden

Jimmy Andersson forteller at han har vansker for å tro at noe lignende har skjedd i Norge tidligere.

– Virkelig en spesiell opplevelse.

– Hvordan håndterer man en kveite på denne størrelsen?

– Det er vanskelig å dra opp, men med rett utstyr tar det mellom 10 og 30 minutter å få den opp til båten, forklarer Andersson.

En av de syv kveitene ble tatt på en liten fiskestang som egentlig fisket etter agn. Foto: Nordic Sea Angling

Når fisken først er ved ripa gjelder det å holde tunga rett i munnen.

– En kveite på denne størrelsen skal aldri opp i båten. Man risikerer å brekke ryggraden på fisken, samt at slimhuden kan ta skade.

Derfor festes en krok i underkjeven på fisken, ikke i overkjeven.

– Når fisken er sikret med et reip rundt halen tar man kroken ut av kjeven, knipser et raskt bilde og slipper fisken ut igjen.

En lang kamp før kort fotoseanse ved ripa. Foto: Nordic Sea Angling

Andersson understreker at de opptatt av å følge reglene da de store individene er viktige for populasjonen.

– Det er ikke lov å ta kveiter over 200 centimeter, men vi har satt en grense på 130 centimeter til våre kunder. Alt over det må ut da de store individene er det absolutt viktigste for å bevare arten.

Ifølge forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet er måten selskapet håndterer kveita på, helt korrekt.

– Høy overlevelse

– Det er lovpålagt å slippe ut kveite over to meter. Det er best å gjøre det på den måten som det blir gjort her.

Det sier forsker Keno Ferter.

Han har sammen med forskere fra UiT studert kveitens helse etter fangeutslipp.

Gjennom forskningsprosjektet ble kveiten sikret ved siden av båten og satellittmerket før de ble sluppet ut i vannet.

– Store kveiter har høye verdier av miljøgifter, pluss at den ikke er så veldig god mat. Foto: Emma Aldal Sætre

– Det viste seg at det var veldig høy overlevelse på disse fiskene.

Så lenge fisken ikke får store krokskader eller sterke blødninger, vil den overleve. Samtidig viste forskningen at det var uheldig å ta kveiten oppi båten da det blant annet kunne føre til skader på slimhud, samt brudd i ryggraden.

– Det er en sterk anbefaling å slippe kveiten ut mens den er i vannet.

Dersom kveita tas opp i båten øker fiskens stressnivå.

– Vi målte forskjellige stresshormoner i blodet, og så at stresshormønene økte når kveiten blir tatt opp i båten. Vi hadde fire minutter og opptil ti minutter lufteksponering som en del av eksperimentet.

Konklusjonen var følgende: Jo mer luft kveita tar inn, desto større er risikoen for at kveita får varige men.

Uvanlig mange på et sted

Forskningssjef i Havforskningsinstitutt, Erik Berg, forteller at kveitebestanden har vært lav på grunn av overfiske.

Senere har kveitebestanden hatt en positiv utvikling i nord.

– Det er ikke uvanlig at kveita blir to meter. Det har vært en god stund at det ikke har vært så mye, men det er fordi den har vært ganske nedfiska tidligere. Foto: Havforskningsinstituttet

– Ei kveite på to meter kan bli atskillig større enn det. Det som er uvanlig, er at de har fått så mange på én plass. Det skal jeg innrømme.

Det er ikke godt å si hvorfor så mange store kveiter samler seg på en plass, men en ting er sikkert:

– Det må være en plass de trives. Antakeligvis er det mat eller andre gode forhold som gjør at den trives der. Men det er litt vanskelig å si hvorfor den egentlig samles der.

– Hannkveita blir ikke så stor. Den blir bare 50 kg, mens hunnkveita kan bli 350 kg. Det er mange rogn i hver av de. Derfor er det viktig at de får lov å gyte.

Ifølge Berg er det bra for kveitebestanden at fisken slippes ut i havet igjen.

– Vi håper at de overlever, så kan man diskutere hvor bra det er å drive med fang-og-slipp. Det blir en annen sak.

– Hvis du gjør det helt rett og er veldig forsiktig, så tyder det på at de overlever. Men da skal du også gjøre det rett, og da skal du behandle den godt og håpe at den ikke begynner å sprelle.