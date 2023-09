– Vi ønsker å gå videre med alle de 20 områdene som direktoratsgruppen har foreslått, også områdene i Nord-Norge. Disse vil vi komme tilbake til så raskt som mulig, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Det er imidlertid forskjeller i hvor mye vi vet om de ulike områdene, som igjen påvirker hvor raskt vi kan gjennomføre de nødvendige utredningene som skal til, for å sikre at eksempelvis bærekraft og sameksistens er hensyntatt på en god måte. Dette har konsekvenser for hva som kan inngå allerede i en utlysning i 2025, og hva som kommer i noe senere runder.

– Vestavind F og Sørvest F er blitt valgt fordi NVE mener vi kan hente enda mer kraft ved å se på utvidelser ved de allerede åpnede områdene. Dette vil gi mer havvind og flere prosjekter på allerede kjente områder. Utredningen vil bygge videre på kunnskapen vi har om disse feltene. I tillegg til disse to feltene ber Olje- og energidepartementet NVE om å foreta en strategisk konsekvensutredning av Vestavind B.

– Begrunnelsen for å inkludere Vestavind B i utredningsprogrammet for 2025-runden er todelt. En utredning gjennomført av NVE og Statnett i forbindelse med behandlingen av Trollvind viste at Kollsnes, blant annet med hensyn til kraftsituasjonen i Bergensregionen, kan være et svært gunstig tilknytningspunkt for havvind. Videre er Vestavind B et område med mye eksisterende infrastruktur til havs og eksisterende kunnskap om ulike interesser i området. Denne kunnskapen har vi for eksempel grunnet petroleumsvirksomheten i området.

– Vestavind B et område med mye eksisterende infrastruktur til havs og eksisterende kunnskap om ulike interesser i området. Når vi har valgt å flytte Vestavind B inn i utredningsprogrammet for 2025 er det fordi vi, basert på kjennskapen vi har til dette området, mener det med kunnskapen vi har er mulig å finne plass til et godt prosjekt som kan knyttes til Kollsnes med vekselstrøm. Økt produksjon inn til bergensområdet vil være spesielt gunstig.

– Når det gjelder nord har vi hele tiden vært tydelige på at vi vil koble på nord så raskt som mulig. Men det må skje på en måte som sikrer at vi henter inn og analyserer den kunnskapen vi trenger på en skikkelig måte. For de områdene som er foreslått i nord har vi for liten kunnskap til at vi får gjort den jobben allerede til utlysningen i 2025. Men så snart vi har fått denne kunnskapen – som vi nå setter i gang med å hente inn – skal vi åpne og tildele ett eller flere områder i nord.

– Formålet med konsekvensutredningene er at de skal gi oss mer kunnskap. Men det er forskjell på å ha kunnskap til å kunne gå i gang med en åpningsprosess for et område og å vurdere egnetheten til ulike områder opp mot hverandre. Et viktig mål med utredningen som skal se på de 17 identifiserte områdene, er å vurdere områder, og deler av områder, mot hverandre. Basert på kunnskapen fra konsekvensutredningen, vurderingen av områdene som gjøres i konsekvensutredningen og bearbeiding av innspill i etterkant av konsekvensutredningen, kan vi ta gode politiske beslutninger om hvilke områder vi vil gå videre med. Dette sikrer at vi gjør helhetlige og gode avveininger som sikrer sameksistens, bærekraft og en havvindsatsing som kan stå seg over tid.