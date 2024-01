Saka heilt kort: Ekspander/minimer faktaboks - Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for løyvet til dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Dommen fell i dag.

- Gruveselskapet er alt i gang med bygginga av anlegget, og produksjonen skal starta seinare i år.

- Spørsmålet retten skal ta stilling til er om løyvet til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er i samsvar med EU-retten, som Noreg er forplikta av gjennom EØS-avtalen.

- Saksøkjarane meiner at staten har forbrote seg mot vassrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har tapt Fjordsøksmålet i Oslo tingrett. Staten får medhald for si tillating til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Dommen fall onsdag ettermiddag.

Det politiske slaget om sjødeponiet har gått føre seg meir eller mindre sidan 2006, og på grunn av «kompleksiteten og varigheita» i saka varsla Oslo tingrett i november at dei måtte utsette dommen.

– Vi er både sinte og skuffa. Denne dommen er ei krise for naturens rettsvern i Noreg. Staten har tillete bruk av Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien, og tingretten har støtta det, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet.

Noreg er eit av svært få land i verda som framleis tillèt at restavfall frå gruvedrift vert lagra i sjøen.

Til dette er det innvendt at Noreg også er eit av få land i verda med djupe fjordar.

– Denne dommen er heilt feil! Fjordsøksmålet har avslørt store svakheiter og feil i måten norske styremakter behandlar naturen på. Vi står i ei naturkrise, og det er på høg tid at vi stansar øydelegginga av den naturen vi er helt avhengige av, seier nyvald leiar Gytis Blazevicius i Natur og Ungdom., seier nyvald leiar Gytis Blazevicius i Natur og Ungdom.

Miljørørsla har i alt brukt 4,4 millioner på saka.

I dommen kjem det fram at dei må betale staten 1,4 millioner i sakskostnader til staten, på toppen av dei rundt tre millionar dei har brukt sjølve.

– Eg er trygg på at vi skal vinne, seier leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Her saman med Gina Gylver. Foto: Torbjørn Brovold / NRK - Me har både jusen, fornufta og naturen på vår side, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet. Foto: Torbjørn Brovold / NRK Selskapet Nordic Mining har heilt sidan 2006 jobba for å få vinna ut mineralet rutil. Dei har også planlagt utvinning av granat. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Medhald på alle punkt

Regjeringsadvokaten har ført saka på vegner av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Tingretten gir staten medhold på alle sentrale punkt, og staten er naturligvis godt nøgd med resultatet. Det er tale om ein særs omfattande og grundig dom, der alle relevante spørsmål i saken blir gitt ei detaljert behandling med forankring i bevisa, seier advokat Henrik Vaaler.

– Saka om gruva på Engebø har skapt mykje debatt. Tingretten gir ein grundig vurdering av mange av spørsmåla som har vore omdiskutert, og konkluderer med at desse har vore forsvarleg utgreia. Staten håper at det kan danne grunnlag for god og kunnskapsbasert debatt om bruk av sjødeponi fremover.

Staten har gitt gruveselskapet Nordic Mining løyve til å drive ope dagbrot i Engebøfjellet. Foto: Oddmund Haugen / NRK Kina kontrollerer 98 prosent av sjeldne jordartar som Europa treng til det grøne skiftet. I tillegg har kinesarane bukta og begge endene i fleire av verdikjedene. Foto: Oddmund Haugen / NRK I tillegg til «primær-argumenta» hevdar saksøkjarane at sjødeponiet er i strid med forureiningslova (paragraf 11) og Grunnlova (paragraf 112). De vil i tillegg leggje vekt på at det finst eit betre alternativ til sjødeponi: såkalla underjorddrift. Foto: Oddmund Haugen / NRK – Den geopolitiske situasjonen gjer at mineralnæringa står framfor viktige år. Mineral er i ferd med å bli mangelvare, seier stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane, Olve Grotle (H). Her saman med Høgre-kollega Bård Ludvig Thorheim. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Spørsmålet retten tok stilling til er om løyvet til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er i samsvar med EU-retten, som Noreg er forplikta av gjennom EØS-avtalen.

Ja, meiner staten.

Nei, påstår saksøkjarane, og viser til «klare saksbehandlingsfeil».

Heilt konkret meiner saksøkjarane at staten har forbrote seg mot to prinsipp: vassrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet (meir om desse under).

Tala viser kor mykje som maksimalt er lov å sleppa ut. Kartet er oppdatert per januar 2022. Foto: Havforskingsinstituttet

Kritisk til dommen

Kort tid etter dommen kom dei første politiske reaksjonane.

Raudt reagerer med å slå fast at lovverket må strammast inn.

– Denne dommen står i skarp kontrast til kunnskapen vi har om naturen og tilstanden den er i, og dersom lovverket ikkje kan beskytte den sårbare fjordnaturen mot inngrep, må vi stramme inn, seier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant frå Raudt.

Une Bastholm, MDG:

– Det er mange som er skuffa no, særleg alle som er glade i norsk natur og Førdefjorden og har kjempa for den i årevis. Men kampen for livet i fjorden og havet stoppar ikkje her!

– Glade

Nordic Mining uttalte før dommen at dei var spente. Etterpå seier leiinga i selskapet dette:

– Vi er veldig glade for at dommen er tydeleg og som forventa for oss. Først og fremst er vi glade for at vi no er i full gang med å bygge ut Engebø-prosjektet og skal lage langsiktig eksportindustri og produsere verdas mest klimavennlege titanråstoff i Noreg, seier adm.dir Ivar Fossum.

– Vi har brukt veldig lang tid på å utvikle prosjektet, mykje av tida har gåt til å greie ut konsekvensar i alle moglege retningar, men og å ta i mot høyringsinnspel, forslag gjennom uilike forvaltningsorgan og høyringspartnarar mellom anna Naturvernforbundet heilt sidan vi starta regulering av prosjektet i 2007.

Oppdaga sårbare og truga artar i fjorden

Då Miljødirektoratet vurderte søknaden, konkluderte dei med at alternativa med deponi på land eller i ferskvatn «ikkje vil vera vesentleg betre» enn fjorddeponi, men vesentleg dyrare.

I tillegg til dei juridiske omdreiingane, har spørsmålet om sjødeponi fått nytt politisk momentum ved gjentekne tilfelle.

Så seint som i fjor sommar fekk striden ny dynamikk då Havforskingsinstituttet (HI) oppdaga fleire sårbare og truga artar i Førdefjorden enn det som var kjent.

Det er staten som er saksøkt, men gruveselskapet har tidlegare sagt til NRK at dei er «trygge på at driftsløyvet er gitt på eit godt og lovleg fundament, etter gode og lange vurderingar i mange instansar».

Professor Sigrid Eskeland Schütz ved Universitetet i Bergen trur motstandarane av sjødeponi uansett kan notera seg ein delsiger.

– Slik eg ser det har denne rettssaka allereie fått noko å seia. Gjennom søksmålet har det komme fram synspunkt som gjer at forvaltninga har endra praksis.

