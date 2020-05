Nær 60 rein har blitt igjen ved omstridt vindkraftområde – frykter kalvingen vil ende tragisk

– Vi har jobbet dag og natt. Men det er fortsatt rein som er igjen i området, sier reineier Ole-Henrik Kappfjell.

Han sier beitekrisen gjør at reinflokken har spredt seg for å finne mat. Derfor tar det lengre tid å flytte de tusenvis av reinene.

– Det er masse snø og det snør fortsatt. Det er lite mat og derfor sprer flokken seg.

Nå er omkring 60 rein, fordelt på to flokker, observert bare kilometer fra industriområdet.

Reindriftsnæringen har derfor, gjennom sin advokat, bedt om at arbeidet stanses til reinen er kommet til rette.

Beitekrisen har gjort årets reinflytting ekstra utfordrende. Her ser vi flokken underveis på årets vandring. Nå er størsteparten av flokken kommet fram, men reineieren er bekymret for et titalls drektige simler som skal ha blitt igjen i området. Foto: Ole-Henrik Kappfjell

Men utbygger sier nei.

– Vi er i en kritisk fase. En hytteeier ringte inn og fortalte at en reinflokk med mellom 20 og 30, i hovedsak drektige simler, befant seg i et område bare kilometer fra anleggsområdet. Det er en løpende risiko for at reinen kalver der, blir skremt av anleggsarbeidet og forlater kalven. Den vil ikke klare seg på egenhånd, sier senioradvokat Pål Gude Gudesen i Dalan.

75 vindmøller

Det var i fjor at det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i Vefsn, midt i flytteveiene til flere tusen rein.

I vår har konfliktene stått i kø.

Først skulle reineierne få én dag på å flytte tusenvis av rein.

Det mente både NVE og Fylkesmannen var «fysisk umulig». De krevde at arbeidet måtte stansen i en måned, slik at reinen kunne komme seg uforstyrret forbi.

Men utbyggeren klagde og fikk medhold fra Olje- og energidepartementet.

Dermed har arbeidet kunnet fortsette.

– Men kan ikke reinen få hjelp til å komme seg ut av området, uten at arbeidet stanses?

– Værforholdene er krevende med kraftig snøvær og vanskelig sikt. Det gjør det vanskelig å komme fram på skuter og få oversikt over terrenget. Man ønsker uansett ikke å gjøre en hasteflytting nå.

Gudesen sier reinen er så nært kalving, at de vil unngå å jage reinen avgårde.

– Det øker risikoen for at reinen vil abortere, eller «kaste kalven» som man sier.

Vindparken på Øyfjellet skal bli landets største og skal sørge for grønn energi. I vår har arbeidet med å etablere de 75 vindmøllene pågått. Foto: Ole Henrik Kappfjell

Holder utkikk

Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra utbygger.

Men i begrunnelsen for avslaget, står det at de ønsker et godt samarbeid med reindriftsnæringen, men at opplysningene ikke er konkrete nok til at Øyfjellet Wind vil beslutte anleggsstans.

– Øyfjellet Wind og Veidekke holder aktivt utkikk etter rein ved anleggsområdet, men har så langt ikke observert dyr i området, heter det i avslaget.

Videre står det at selskapet ønsker å holdes oppdatert på situasjonen, slik at anleggsdriften om nødvendig kan tilpasses.

Les hele begrunnelsen for avslaget her: Ekspandér faktaboks Det gjentas at Øyfjellet Wind er innstilt på å tilpasse sin anleggsvirksomhet, herunder også gjennom midlertidige stans, i den grad anleggsvirksomheten viser seg å påføre reindriften betydelige ulemper, jf. også OEDs vedtak 16. april. De opplysninger som fremkommer i e-posten under er ikke konkrete nok til at Øyfjellet Wind vil beslutte anleggsstans nå, hensyntatt hvor anleggsvirksomheten foregår. Det fremgår av e-posten at det er observert flere småflokker med rein og at disse nå kan trekke mot, eller befinne seg i, planområdet. Øyfjellet Wind og Veidekke holder aktivt utkikk etter rein ved anleggsområdet, men har så langt ikke observert dyr i området. Det vises særskilt til at det er observert 20-30 rein i Fjellskardet. Disse må da allerede ha trukket forbi anleggsområdet. Selv om det nå ikke er grunnlag for anleggsstans, bes det om at reindriften fremover holder Øyfjellet Wind fortløpende orientert om rein i området, i og utenfor planområdet, slik at anleggsdriften om nødvendig kan tilpasses. Øyfjellet Wind og Veidekke vil også selv fortsette sine observasjoner.

Saken er nå til behandling hos Olje og energidepartementet.

Men Gudesen frykter det vil ta for lang tid å få svar.

– Det haster.