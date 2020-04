Dette skriver Fylkesmannen i sin høringsuttalelse om utfordringene rundt vårflyttingen:

«Flytting fra vinterbeite til vårbeite kan være en kritisk periode. Været styrer derfor når flyttingen starter. På kysten kan det være barmark og full vår, mens det i høyfjellet er full vinter og ikke noe tilgjengelig beite på denne tiden.

På en veldig forenklet måte kan vi si at reinen flyttes etter hvert som det blir tilgjengelig beite mot kalvingslandet. Om været skifter fra varmt og fint til nordavær og full vinter, vil tineprosessen stoppe opp og også flyttingen bremses. I og med at det er været som bestemmer både når flyttinga starter og hvor lang tid den tar, er det vanskelig for reindrifta å binde seg til et bestemt tidspunkt i lang tid i forveien. Det er også like vanskelig å si at flyttingen skal være gjennomført i løpet av en bestemt tidsperiode så lenge den ikke tar høyde for både tidlig start på flyttinga og sein avslutning.



Valg av beiteområder vil også påvirkes av vær og klima, og det kan også være behov for å spre reinen utover for å sikre at det blir nok mat. I år har det vært en spesielt vanskelig situasjon med mye utilgjengelige beiter på grunn av mye is og store snømengder., påpeker Fylkesmannen..

Øyfjellet Wind AS beskriver at reinbeitedistriktet har en tradisjon for å flytte med bil til vinterbeitet og på tradisjonelt vis mot vårbeitet.

Det er praktiske grunner til dette, i tillegg til at det gjøres på denne måten ut fra dyrevelferdsperspektiv. På våren er reinen generelt i dårligere kondisjon enn på høsten. Simlene er drektige og må ha ro. Om de ikke får det kan de kaste kalven. Transport på bil vil være en mye større belastning og medføre et langt høyere stressnivå enn naturlig flytting der reinen får bruke den tida den trenger og stoppe/beite underveis.



Både i konsesjonen og godkjenning av MTA-planen ligger det vilkår om at utbygger skal sikre at reindrifta har adkomst til vinterbeitene gjennom tilrettelegging for flytting gjennom planområdet, både i anleggs- og driftsfasen. Dette må etter vår vurdering skje på en måte som ivaretar reindriftas behov. Vi har forståelse for at utbygger har et stramt skjema, men vil samtidig understreke viktigheten av at reindrifta får tid og rom til å gjennomføre flyttingen på en forsvarlig måte.



Etter en lang vinter med svært vanskelige beiteforhold er reinen spredt ut over større arealer, og det må brukes betydelig tid på å få den samlet. Distriktet har ikke gjerdeanlegg i området som gjør at all reinen kan samles over en periode og flyttes samlet. Det er praktisk umulig å få med all rein i første omgang da den er spredt over et større område etter en lang vinter. Noen rein vil trekke etter i mindre flokker av seg selv, og noe må hentes. Noen mindre flokker vil trolig kalve i området og må flyttes seint i mai, etter at kalvingen er ferdig. Det er en fare for at reinen vil unngå områdene det er/har vært byggeaktivitet, og det blir ekstraarbeid med å få de forbi dette området.



Flytting med bil er ikke et alternativ i dette tilfellet. Det måtte da ha vært planlagt med det allerede fra høsten og satt opp gjerder og nødvendig infrastruktur gjennom i løpet av vinteren.



Stenging av flyttleier

Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. Den som er ansvarlig for at flyttleia ikke kan brukes uhindret er

ansvarlig for å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak, og alternativt søke departementet om omlegging av flyttleia.