– Dette brevet er en bekymringsmelding vi bør ta på alvor.

Det sier Tora Aasland til NRK. Hun er leder av den norske Unesco-kommisjonen.

Brevet hun snakker om ble sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD) 5. mai fra Unescos verdensarvkomité. Brevet er underskrevet av direktøren Mechtild Rössler.

Verdensarvkomité bestemmer verdensarvlisten og blir ifølge regjeringen selv regnet som en prestisjetung komité i FN-systemet.

Fakta om UNESCO Ekspandér faktaboks UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet og menneskerettigheter sammen med frihetproklamert i FN-charteret. Det er etterfølgeren til Folkeforbundets International Commission on Intellectual Cooperation. UNESCO har per januar 2019 193 medlemsstater etter at USA og Israel meldte seg ut. Hovedkontoret ligger i Paris, men organisasjonen har også en rekke underkontorer rundt om i verden. De fleste av disse er samlingskontorer som dekker tre eller flere land, men det finnes også nasjonale og regionale kontorer. UNESCO søker å oppnå sine mål gjennom fem store programmer: utdanning, naturvitenskap og samfunnsvitenskap, kultur og kommunikasjon og informasjon. Prosjekter støttet av UNESCO inkluderer leseferdighets', tekniske og læreropplæringsprogrammer, internasjonale vitenskapelige programmer, fremme av uavhengig media og pressefrihet; regionale kultur- og historieprosjekter, fremming av kulturelt mangfold, oversettelser av verdenslitteratur, internasjonale samarbeidsavtaler for å sikre verdens kultur- og naturarv (verdensarvsteder) og til bevare menneskerettigheter, og forsøker å bygge bro over det globale digitale skillet. UNESCO har som mål å «bidra til å bygge fred, fattigdomsbekjempelse, bærekraftig utvikling og interkulturell dialog gjennom utdanning, vitenskap, kultur, kommunikasjon og informasjon». Kilde: Wikipedia

Fikk tillatelse likevel

Bekymringen det er her snakk om handler om at departementet i slutten av april ga tillatelse til at Mowi, verdens største oppdrettsselskap, skal få å sette fisk i sjøen rundt Vega på Helgelandskysten etter mange års omkamp.

Det betyr at departementet overprøver Miljødirektoratet, som for ett år siden satte en stopper for Mowis planer i verdensarvområdet. (ekstern lenke).

Tora Aasland er leder for den norske Unesco-kommisjonen og kritisk til manglende konsekvensutredning av oppdrettsplanene i Vega. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Miljødirektoratet påpekte at Fylkesmannen i Nordland, som ga tillatelse i 2016, ikke tok hensyn til Vegaøyans verdensarvstatus da de innvilget søknaden om tillatelse etter forurensningsloven.

Stridens kjerne handler mye om at det fortsatt ikke foreligger en ordentlig utredning for hvordan oppdrett vil påvirke et område med verdensarvstatus. Det er en prosess Vega kommune nå er i gang med, men noen konklusjon finnes ikke.

Likevel ga KLD altså en tillatelse. Årsaken til det er ifølge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at det foreløpig ikke var nok grunn til å omgjøre Mowis opprinnelige utslippstillatelse.

Brønnøysunds Avis skriver at Mowi før helga også fikk den endelige godkjennelsen fra Nordland fylkeskommune. Dermed er fylkesrådets vedtak fra februar 2019 om midlertidig tillatelse til å drive oppdrett ved Rørskjæran i fem år gjeldende.

UNESCOS verdensarvliste Ekspandér faktaboks UNESCO fører listen, som stiller krav om at verdensarvområder skal vernes. UNESCOs liste over verdensarv er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden. Steder som er med på listen kan under visse omstendigheter få midler fra Verdensarvfondet. Programmet ble startet 16. november 1972, da UNESCO vedtok en konvensjon om beskyttelse av kultur- og naturarven. Pr. 2010 har 890 steder blitt tatt med på listen. 628 er kulturarvsteder, 160 naturarvsteder og 24 er en blanding av de to kategoriene. De er fordelt på 137 medlemsnasjoner. Medlemmer i den eksklusive klubben: Bryggen i Bergen - Tyskebryggen (1979) Urnes Stavkirke (1979) Røros Mining Town og Circumferensen (1980 og 2010) Helleristningene i Alta (1985) Vegaøyan i Nordland (2004) Struve Merdianbue (2005) Geirangerfjorden og Nærøyfjorden (2005) Rjukan–Notodden industriarv (2010) (Kilde: Wikipedia)

Unesco vil ha svar

Brevet fra direktør Mechtild Rössler i verdensarvkomiteen stiller spørsmål til hvor det blir av kunnskapsgrunnlaget.

I brevet vises det til at Klima- og miljødepartementet i 2017 understreket at det ikke ville bli gitt tillatelser til oppdrett i verdensarvområdet før et nødvendig kunnskapsgrunnlag var på plass.

Direktør Mechtild Rössler ber om en bekreftelse på at et slikt kunnskapsgrunnlag er på plass.

Hun viser videre til retningslinjene for verdensarven, som sier at «Myndighetene skal forsikre seg om at miljøkonsekvensvurderinger, konsekvensutredninger for kulturminner og/eller strategiske miljøvurderinger blir utført som en forutsetning for utviklingsprosjekter og aktiverer som er planlagt gjennomført i eller rundt en verdensarvseiendom».

Om bruk av et verdensarvområde Ekspandér faktaboks Et verdensarvområde kan godt bli gjenstand for forskjellige former for bruk, både tradisjonelle og nye, så lenge de er økologisk og kulturelt forsvarlige. Men statsparten og partnerne må passe på at bruken ikke får en negativ innvirkning på områdets fremragende universelle verdi, integritet eller autentisitet. Det er viktig at all bruk er økologisk og kulturelt forsvarlig. Når det gjelder en del områder, vil ikke menneskelig bruk være hensiktsmessig. Lover, politikk og strategier som påvirker verdensarvområder, må sikre at områdets fremragende universelle verdi blir bevart. De må videre støtte opp under arbeidet med å ta vare på kultur- og naturarven i bred forstand og oppfordre og oppmuntre de involverte kommunene og de øvrige aktørene til å ta aktivt del i arbeidet. Dette er nødvendig for å sørge at området blir sikret, tatt vare på, forvaltet og formidlet på en bærekraftig måte. Kilde: Retningslinjer for gjennomføring av verdensarvkonvensjonen

– Pinlig

Tora Aasland har på vegne av Unesco-kommisjonen bedt om et møte med Sveinung Rotevatn for å snakke om saken og det hun mener er en tydelig bekymring fra verdensarvkomiteen. Hun mener brevet er «alvorlig».

– Den norske Unesco-kommisjonen skal være rådgivere for den norske regjeringen i spørsmål om verdensarvstedene. Som leder av kommisjonen mener jeg det i denne saken har vært en mangelfull prosess, sier hun til NRK.

Aasland sier det er mange som lurer på hvordan man skal få oppdrett og verdensarv til å harmonere.

Også SV og Riksantikvaren har hatt kritiske innspill.

Riksantikvaren om brevet fra Unesco: Ekspandér faktaboks Norge er statspart til UNESCO og verdensarvkonvensjonen. Dermed har vi et ansvar for å ivareta de norske verdensarvstedene på den aller beste måten for nålevende og fremtidige generasjonen. Verdensarvstedene har fått sin status fordi de har internasjonal betydning, og det stilles ekstra strenge krav til etterlevelse av føre var-prinsippet. Dette innebærer konsekvensutredninger som spesifikt vurderer virkninger av tiltak på verdensarven. Konsekvensutredningene skal være gjennomført før tiltakene settes ut i livet. Brevet fra UNESCO er en påminner om akkurat hvor viktig dette prinsippet er. Brevet fra UNESCO til Norge viser tydelig at UNESCO og det internasjonale samfunnet følger saken på Vega svært tett. Rekkefølgeprinsippet er sentralt for UNESCO. Konsekvensene for verdensarvverdiene må utredes og vise at det hverken er konflikt eller usikkerhet om virkninger, før planer for akvakultur kan vurderes. Dette er også et krav som Riksantikvaren har stilt. Det er verd å merke seg at dersom et land ikke ivaretar sine forpliktelser kan verdensarven komme på den såkalte farelisten og i verste fall miste sin plass på verdensarvlisten. Vi kan ikke forvente noen særbehandling av norsk verdensarv i den sammenhengen. Riksantikvar Hanna Geiran

– Etter min mening bør vi være stolt av verdensarvstedene vi har, og da er det utrolig viktig at vi passer på dem. Vi er satt til forvalte dette på vegne av hele verden.

At Norge faktisk er et av 20 land i FN som sitter i den nevnte verdensarskomiteen, gjør saken «pinlig», mener Aasland. Norge fikk plass der i 2017.

Norge er dermed satt til å passe på at andre land passer på sine verdensarvsteder.

– Derfor er det nesten litt pinlig for Norge at det blir sendt et sånt brev som angår et av de norske stedene. Jeg blir nesten litt flau på Norges vegne, sier hun.

Miljøminister Sveinung Rotevatn har gitt et utfyllende svar om saken i Stortinget etter et skriftlig spørsmål fra SVs Arne Nævra.

I sitt svar skriver Rotevatn at dette er «en kompleks sak med en lang forhistorie».

Etter en lengre utredning om sakens bakgrunn skriver Rotevatn at til tross for vedtaket så «fører ikke det uten videre til at det er gitt grønt lys for oppdrettsanlegg i verdensarvområdet».

NRK har også sendt spørsmål direkte til departementet.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) sier at det skal mye til for å oppheve en slik avgjørelse, og at det etter deres vurdering ikke foreligger tilstrekkelig grunn til å endre utslippstillatelsen.

– Kommunen er nå i gang med å gjøre en konsekvensanalyse av oppdrettsvirksomhet i verdensarvområdet og vi vil følge dette arbeidet nøye. Det er fortsatt ikke gitt et klarsignal for oppdrettsvirksomhet i nærheten av Vega, sier hun.

Alle svarene fra statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) følger i faktaboksen under:

Svar fra Klima- og miljødepartementet Ekspandér faktaboks – Hvorfor har departementet overprøvd Miljødirektoratets vedtak fra i fjor? – Fylkesmannen ga i 2016 en utslippstillatelse til Mowi, denne ønsket Miljødirektoratet å oppheve. Det skal imidlertid mye til for å oppheve en slik avgjørelse, og vår vurdering er at det ikke foreligger tilstrekkelig grunn for å endre utslippstillatelsen. Kommunen er nå i gang med å gjøre en konsekvensanalyse av oppdrettsvirksomhet i verdensarvområdet og vi vil følge dette arbeidet nøye. Det er fortsatt ikke gitt et klarsignal for oppdrettsvirksomhet i nærheten av Vega. – Hvorfor får Mowi sette ut fisk i merdene i verdensarvområdet før konsekvensutredningen er på plass? – Det er Vega kommune som ønsker fiskeoppdrett innenfor verdensarvområdet. De har vedtatt en kystplan med oppdrett i to områder uten å ha utredet tilstrekkelig hvilke følger disse kan ha for verdensarvverdiene. Konsekvensutredninger er et klart krav i plan- og bygningsloven. Det ligger også en forventning i verdensarvkonvensjonen om at man utreder konsekvensene av slike inngrep før man tar en avgjørelse. Tillatelsen til å etablere anlegget er gitt av Nordland fylkeskommune som fiskerimyndighet. – I brevet fra verdensarvkomiteen vises det til at Klima- og miljødepartementet i 2017 understreket at det ikke ville bli gitt tillatelser til oppdrett i verdensarvområdet før et nødvendig kunnskapsgrunnlag var på plass. Mener departementet i dag at det nødvendige kunnskapsgrunnlaget er på plass? – Se svar over. – Norge er som medlem av verdensarvkomiteen satt til å passe på at andre land passer på sine verdensarvsteder. Bør Norge da selv være varsomme med å tillate industri i et verdensarvområde uten at en konsekvensutredning er på plass? – Som medlem av Unescos verdensarvkomité er Norges prioriteringer blant annet å sikre verdensarvens fremragende universelle verdier og bidra til at verdensarvområdene blir best mulig forvaltet. Det er ikke unaturlig at det blir satt søkelys på hvordan Norge ivaretar egen verdensarv. Vi har et høyt ambisjonsnivå for forvaltningen av de norske verdensarvområder, og Klima- og miljødepartementet legger til grunn at hensynet til verdensarven skal ivaretas i alle beslutningsprosesser som berører verdensarvområdene. – Kan departementet garantere at oppdrett i Rørskjæran er i tråd med forskriftene som gjelder for et verdensarvsted? – Norge har ikke noe eget lovverk med forskrifter for verdensarvområder. Hver enkelt fagmyndighet – om det er kommune, fylke eller stat – har ansvar for å ta hensyn til verdensarven og praktisere regler om planlegging og virksomhet på en måte som ikke setter verdensarvstatusen i fare.

– En byråkratisk suppe

Kommunikasjonssjefen i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, har tidligere kalt det hele for en «skikkelig byråkratisk suppe». I april i år, da den midlertidige tillatelsen kom på plass, var han i et bedre humør.

– Dette er en god dag for Mowi og en god dag for Vega kommune. Dette betyr at vi kan etablere rett i underkant av ti nye arbeidsplasser i Vega og det betyr at vi kan sette fisk i sjøen.

Nå arbeider de med å se hvor raskt de kan sette fisk i sjøen. Nævdal-Bolstad tør ikke å spå hvor lang eller kort tid det vil ta før de er i gang på Helgeland.

– Hvis det er én ting denne prosessen har vist, er det at det ikke skal stå på Mowi her. Så vi skal få ut fingeren, sier han.

Kommunikasjonssjefen er klar på at det har vært en krevende prosess.

– Den har vært frustrerende. Vi er et stort selskap med mye ressurser, som gjør at vi har folk som har kunnet følge prosessen hele tiden. Det vet jeg ikke om småselskaper langs kysten hadde vært i stand til – og slik skal det ikke være.