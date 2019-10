Får verdens største oppdrettsselskap etablere seg i verdensarvområdet Vega? Det er det fremdeles ingen som vet.

Tre år har gått siden både Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland sa ja til at Mowi (tidligere Marine Harvest) kunne få drive med oppdrett på Rødskjæran i verdensarvområdet i Vega kommune i Nordland.

Men i april i år trakk Miljødirektoratet tilbake tillatelsen.

Mowi klaget på avgjørelsen. I august var selskapet i møte med Miljødepartementet.

Siden har det vært stille.

– Så langt har denne saken vært nærmest en perfekt oppskrift på ei skikkelig byråkratisk suppe, sier Eivind Nævdal-Bolstad. Han er kommunikasjonssjef i Mowi.

Alt står klart

Nå er selskapet lei av å vente. Anlegget står klart, men er foreløpig helt uten fisk.

Kommunikasjonssjef i Mowi Eivind Nævdal-Bolstad. Foto: Mowi

Nævdal-Bolstad sier de planlegger å være i gang til våren. Han mener det haster med å få et svar.

– Vi har allerede investert over ti millioner kroner i å gjøre klar anlegget før direktoratet plutselig tok fra oss den lovlige tillatelsen vi hadde.

– Vi har gjort det klart at vi planlegger å sette ut fisk i anlegget våren 2020. Vi er veldig avhengig av en veldig, veldig snarlig avklaring. Det håper vi at vi nå får.

Taper millioner

Ordfører i Vega kommune Andre Møller (Ap) er også skuffa over prosessen.

Forsinkelsen har ført til at vegasamfunnet har gått glipp av millioninntekter fra Havbruksfondet, sier Møller. Mer nøyaktig 7,5 millioner kroner, anslår han.

– Som kommune er vi kjempeskuffa over at departementet kan ha en slik saksbehandling overfor en seriøs næringsaktør.

– I tillegg synes jeg det er synd at det går utover kommunen og eventuelt de næringsaktørene som skal etablere seg i vår kommune.

Dette er saksgangen Ekspandér faktaboks Ordfører i Vega kommune, Andre Møller (Ap), drar opp linjene. Ifølge han skal Mowi egentlig ha etablert seg senest våren 2017, gitt en normal saksbehandlingstid. Møller forklarer: Mowi fikk en utslippstillatelse i 2016. Da hadde de relevante sektormyndighetene, som skulle behandle konsesjonssøknaden, gjort sin behandling – og sagt ja.

Fylkeskommunen skulle skrive ut konsesjonstillatelsen til jul i 2016, men det ble det stopp for da departementet mente man måtte ha en tilleggsutredning for ærfugl.

– Den kosta kommunen 250 000, men Riksantikvaren kom inn og mente det ikke var godt nok. Vi spurte hva annet som måtte utredes, og det tok to år å få svar på det.

– En tilleggsutredning skulle utredes. I påvente av en avklaring skulle fylkeskommunen behandle konsesjonssøknaden. De skrev ut en tillatelse to år etterpå.

Kort forklart at byråkratisk rot forsinka prosessen med nesten tre år, sier Møller.

Møller forklarer at de skrev under en intensjonsavtale med regionale og statlige myndigheter før de søkte verdensarvstatus.

– Det gikk på at havbruk og næringsliv skulle ha samme utvikling som landet for øvrig. Det inkluderer havbruk i verdensarvområdet.

– Vi fikk statusen i 2004. Det er synd det går ut over oss at Riksantikvaren, Miljødirektorat og andre ikke har fått gjort tilleggsutredninger før.

Det er Miljødepartementet som skal gi det endelige svaret. Kommunikasjonsrådgiver Snorre Tønset skriver følgende i en e-post til NRK:

«Saken er fortsatt til behandling i departementet og departementet kan av den grunn ikke svare nærmere på de konkrete spørsmålene».

Møller er ikke fornøyd.

– I møte 20. august fikk vi bekreftet at kunnskapsgrunnlaget var godt nok til å behandle saken ferdig. Det er to måneder siden. Det er betenkelig at det tar så lang tid.