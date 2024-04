Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Ærfuglbestanden i Norge har sunket med 80 prosent på 40 år.

Nedgangen i antall ærfugler gjelder langs hele kysten, fra Smøla på Nordmøre til Vesterålen i Nordland.

Næringsvirksomhet, som tangskjæring, truer ærfuglenes habitat og matkilde.

16 av de 28 marine sjøfuglartene i norske farvann er på den norske rødlisten.

Nå har folk gått i demonstrasjonstog for første gang i Norge for å bevare sjøfuglene.

Myndighetene har jobbet med en forvaltningsplan for sjøfugl siden 2016, men den er ennå ikke ferdig.

– Det er skremmende. Dette er virkelig alvor.

Det sier mangeårig ærfuglvokter Hildegunn Nordum.

Hver sommer reiser hun fra Hvaler til øygruppen Lånan for å ta vare på ærfuglen.

Ærfuglunge fra Vegaøyan. De siste årene har disse små nøstene blitt et stadig sjeldnere syn. Foto: Guri Dahl

Ytterst på Helgelandskysten ligger ærfuglens kraftsenter, midt i Vega verdensarvområde.

Her har man i mange generasjoner brukt fugledunen til å lage eksklusive dyner og puter til mange titalls tusen kroner.

Det er det unike samspillet mellom mennesker og ærfuglen som førte til at Vegaøyan fikk plass på Unescos verdensarvliste i 2004.

Ærfuglvokter Hildegunn Nordum er daglig leder i Utværet Lånan AS. Om sommeren bor hun i Lånan, mens på vinteren bor hun på Hvaler. I fjor hadde de 500 ærfugl på rede. På det meste har de hatt 900. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Onsdag åpnet Nordum den stor sjøfuglkonferanse i Bodø, i regi av Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Her er fuglevoktere, forskere, forvaltere, politikere og kystfiskere samlet til dialog om hvordan man kan hjelpe sjøfuglene og ærfuglen.

Fuglevokteren sier det står dårlig til med fuglen som er Nordlands fylkesfugl.

– For hver sesong blir det stadig færre ærfugl i Lånan. For noen år siden hadde vi 900 ærfugler. I fjor var det 500. Nedgangen har vært på 30 prosent på få år, sier Nordum.

Redusert med 80 prosent

Forskerne bekrefter det som skjer i øyriket i Vega.

Ærfuglbestanden har gått ned 34 prosent over de siste tre generasjonene på landsbasis, viser målinger fra 2020. Siden det har bestanden gått enda mer tilbake.

– Nå vil jeg tro det har vært en tilbakegang mellom 35 og 40 prosent på landsbasis. På Smøla og Lofoten har den gått tilbake over 80 prosent, sier sjefforsker Svein-Håkon Lorentsen i Nina.

De 6500 øyene, holmene og skjærene i Vega står på Unescos liste over verdensarven. Ærfugltradisjonen her har en mer enn 1000-årig historie. Rundt år 1900 ble det eksportert 1 tonn dun fra Nordland. Foto: Guri Dahl

På verdensbasis har forskerne sett en nedgang på 70 prosent sjøfugl siden 1950. 80 prosent av alle norske sjøfugler har forsvunnet siden 1980.

De norske fuglefjellene har mistet 8 av 10 fugler de siste 50 åra.

Det er flere sjøfugl enn ærfuglen som har en betydelig tilbakegang. Dette eksempelet viser tilbakegang i prosent på sju sjøfuglarter på Røst utenfor Lofoten. Foto: Tycho Anker-Nilssen / Nina

Demonstrerte for sjøfuglene

Men det er mange som nå vil kjempe for sjøfuglenes eksistens. Forrige uke gikk sannsynligvis Norges første demonstrasjonstog for sjøfugl i Bodø.

– Jeg har er ikke kjent med demonstrasjonstog for å bevare sjøfugl i Norge før, sier leder for naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

– Sjøfugl er en del av Norge, spesielt langs kysten. De har vi lyst å ta vare på. Nå er de i ferd med å forsvinne, og vi må gjøre det vi kan for å få dem tilbake. Det kan vi gjøre ved å ta vare på naturen, sier Marit Sleteng (14). – For oss som bor på Vega er ærfuglen viktig. Blir den borte mister vi kulturen vår. Vi unge vil ta vare på det som de før oss har bygd opp, sier Mia Didrikke Rautila (14). – Det er fint å kunne kjempe for noe som er viktig. Jeg håper dette kan være en start for en ny type demonstrasjoner, sier Morten Jenssen (14).

– Dette er sannsynligvis den første av en forhåpentligvis lang rekke demonstrasjoner for fuglene. Det trengs, sier han.

Ungdommene i toget hadde laget egne masker av de rødlista fuglene på skolen.

Ærfugl er vurdert som sårbar på den norske rødlista. Bestandene fra Stad til og med Nordland viste en kontinuerlig nedgang (ca. 50 %) i perioden 1986-2013. Samlet for Norge en det en nedgang på ca. 21 % fra ca. 112 000 par til ca. 88 000 par. Dverggås er en kritisk trua art fra Rødlista. Fram til midten av 1900-tallet var dverggåsa en vanlig art i Nord-Norge med en hekkebestand på anslagsvis 10 000 individer. I 2020 ble det funnet omkring 100 individer. Tjeld er nær truet på den norske rødlista. Forskere konkluderer med at tilstanden i Sør-Norge gir grunn til bekymring, mens situasjonen i Nord-Norge er uavklart. Den norske hekkebestanden ble i 2015 anslått å være mellom 100 000-200 000 individer. Snøugle er kritisk truet i den norske rødlista. Den norske hekkebestanden ble i 2015 anslått til færre enn 200 individer i de foregående årene. I gjennomsnitt er årlig antall reproduktive individer i Norge færre enn 50. Stjertand er vurdert som sårbar på den norske rødlista. Det finnes ingen kvantitativ informasjon om pågående bestandsendringer for arten i Norge. Det ble i perioden 2006-2020 dokumentert 2-9 hekkefunn årlig i norske fylker. Hubro har de tre siste vurderingsperiodene for rødlista blitt vurdert som sterkt truet. Hvis man sammenligner perioden 1970-1990 med perioden 2005-2014 har bestanden vist en nedgang på 55 %. Lomvi er en kritisk truet art i Norge. På 1960-tallet ble den norske bestanden estimert til 240 000-320 000 individer. Data fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl for perioden 1980-2013 viser en bestandsnedgang på ca. 80 % i Nord-Norge. Makrellterne er vurdert som sterkt truet på den norske rødlista. Den norske hekkebestanden ble i 2014 anslått å være færre enn 22 000 individer. i Telemark har det vært nedgang på over 90 % fra 1980- og 1990-tallet fram til 2019. Lundefugl er vurdert som sterkt truet i den norske rødlista. I Nordland og sørover har vært en nedgang i størrelsesorden ca. 64 % mellom 1980 og 2013. På nasjonalt nivå er det en nedgang på 50-60 % for hele perioden 1979-2019. Krykkje er sterkt truet på den norske rødlista. Samlet vurderer forskerne at det har vært en bestandsnedgang på mellom 50-80 %. I koloniene langs Norskehavet er bestanden redusert med ca. 53 % i perioden 1989-2013.

Også Martin Eggen, naturvernrådgiver i Bird Life Norge tror det er den første demonstrasjonen av dette slaget.

– Vi trenger å få dette synlig i samfunnet. Da kan demonstrasjonstog bli et viktig virkemiddel.

Får ikke forskningsmidler

Hele 16 av de 28 marine sjøfuglartene i norske farvann er på den norske rødlisten.

Å finne ut hvorfor fuglene blir borte, krever forskningsmidler, ifølge sjefforsker Svein-Håkon Lorentsen i Nina.

Så mye har ærfuglen gått tilbake på fem ulike hekkeområder langs norskekysten fra 2001 til 2022. Den lyselilla linja viser samlet tilbakegang:

– Det er vanskelig å få midler til å finne ut hva som er årsaken. Da får man heller ikke gjort noe med effektene, fortsetter han.

Lorentsen sier nedgangen i antall ærfugler gjelder langs hele kysten, fra Smøla på Nordmøre til Vesterålen i Nordland.

– Myndighetene har jobbet med en forvaltningsplan for sjøfugl siden 2016, men den er ennå ikke ferdig, sier sjefforskeren.

Foreløpig bare forskerne kun teorier å lene seg på: Ekspander/minimer faktaboks Næringsvirksomhet

Økt sjøtemperatur

Klimaendringer

Rovdyr som jakter fugl

Øvrig menneskelig ferdsel

Ville skjære tang i hekkesesongen – snudde etter telefon fra ordfører

Nettopp næringsvirksomhet i nærheten av ærfuglværet har skapt debatt.

Senest sommeren 2023, da selskapet Algea Harvest ville skjære tang midt i hekkesesongen. Det er nemlig fullt lovlig dersom grunneier sier ja.

Ærfuglen på Vega finner fisk og smådyr som lever i tangen og i sjøkanten. Foto: Guri Dahl

Da steilet både fuglevoktere, fagfolk, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og daværende Vega-ordfører André Møller (Ap).

– Det er i tangen ærfuglungene finner mat, sier fuglevokter Nordum.

–Tang er også et helt økosystem med ulike arter, så om den skjæres, tar det lang tid før økosystemet er reetablert, sier Nordum.

Ærfuglhus på Vega. Ærfugl er på Birdlifes rødliste og ærfugltradisjonen er samtidig en viktig grunn til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Sjefforsker Lorentsen i NINA sier ungene er avhengig av små muslinger som de klarer å svelge.

– Tar man bort tangen, så tar man bort habitatet til maten til ærfuglen, sier han.

Jannika Wika, verneområdeforvalter hos Statsforvalteren i Nordland, opplyser at det ikke vil bli noe forbud med det første. Men det vil heller ikke bli fritt fram.

– Forvaltningsplanen for Hysvær-Søla landskapsvernområde skal revideres. Da blir tangskjæring et tema. Det nye er at aktører nå må søke om å få drive tangskjæring. Så er det opp til Vega kommune og Vega verneområdestyre å gi tillatelse.

Tang er både matfat for ærfuglungene og byggemateriale til reir for ærfuglene. Som vi ser av dette bildet går det masse tang med til bare ett reir. Foto: Guri Dahl

Ærfuglvokter Hildegunn Nordum er spent på hva som venter henne når hun ankommer Lånan.

– I vinter har det vært flere orkaner, som har gjort at flere ærfuglhus er forsvunnet på havet. Så vi får en kjempejobb med å bygge nye hus, sier Nordum.

Egg-og duntradisjonen på Vega Foto: Kjartan Trana / NRK Ekspander/minimer faktaboks Vegaøyene er ærfuglens rike. I mer enn 1.000 år har øyværingene dratt opp tang til tørking som de har brukt til reir under skjul av rakved og i små hus bygget av stein. Familiene har laget reir til hundrevis fugl, passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene.

Til gjengjeld forsynte de seg med halvparten av de ferske eggene og med edderduna når fuglen forlot reiret. Med en inntekt som kunne utgjøre rundt halve årsinntekten, var det viktig å få fuglen til å legge seg på eiendommen.

Dette er bakgrunnen for at øyboerne begynte å legge forholdene til rette for fuglen: de laget reir og spesielle hus (ebaner) nær bolighuset de selv bodde i. Det var om å gjøre for den enkelte øyboer å få flest mulig ærfugl til å legge seg på hennes /hans land for hekking.

Under ruginga ble fuglene skjermet for farer. Med nitid innsats fikk øyboerne på denne måte hånd om den verdifulle duna fra fuglene.

Da befolkningen flyttet fra øyene fra 60-tallet, gikk ærfuglbestanden tilbake. På 80-90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reirene som øyværingene bygde til dem.

Etter verdensarvstatusen har tradisjonen blitt tatt opp på stadig flere øyer. (kilde: Verdensarv Vegaøyan)

– Spesielt havørn opptrer i store flokker og forsyner seg av egg. Mink og oter tar hunnene som ligger på reir.

At vær og klima er i endring merkes også på ærfuglene, forteller hun. Det er mer regn og stormflo.

Ærfuglene er både preket av matmangel og utsatt for angrep fra rovdyr som oter, mink og ørn. Disse ærfuglene ble drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde. Foto: Erna Synnøve Nilsen

Eggen i Bird Life Norge sier at tangskjæring gjør områder utilgjengelig i mange år som oppvekstområde for fisk.

– Det er veldig mange sjøfugl som lever av fisk, sier han.

«REDD SJØFUGLENE»: Ungdommer i Bodø i opptog for å sette fokus på sjøfugldøden langs kysten av Norge. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Ærfuglvokter Hildegunn Nordum håper konferansen i Bodø kan gi noen svar på utfordringene hun står i.

– Jeg håper at konferanse kan få flere til å skjønne hvor alvorlig situasjonen er. Snart er det for sent å gjøre noe. Dersom vil skal kunne bevare kulturarven som egg- og dunvær, må det jo skje noe.