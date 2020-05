Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. En av årsakene er ærfuglene og den tusenårige tradisjonen med å sanke ederdun.

I 2016 sa både Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland ja til at verdens største oppdrettsselskap Mowi kunne få drive med oppdrett på Rørskjæran i Vega.

Rørskjæran utgjør om lag to prosent av det totale verdensarvområdet.

Men i april i fjor trakk Miljødirektoratet tilbake tillatelsen. Bakgrunnen var at det ikke ble tatt hensyn til Vegaøyans verdensarvstatus da Fylkesmannen innvilget søknaden.

De senere år har det vært en dramatisk nedgang i ærfuglebestanden. Situasjonen for den godlynte andefuglen med den eksklusive duna er dyster både sør og nord i landet. Foto: Arne Nævra

Mowi klaget på avgjørelsen. 23. april i år kom kontrabeskjeden de hadde ventet på:

Klima- og miljødepartementet opphevet Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen.

Nå reagerer SV. Før helga sendte stortingsrepresentant Arne Nævra brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Det er hårreisende at Miljødepartementet har satt til side egen fagetats vurderinger i denne saken. Hvordan er det mulig å tillate en slik etablering uten engang å kreve konsekvensutredning først?

– Unikt område

Dersom et unikt verdensarvområde ikke skal være beskyttet mot lakseoppdrett, hva skal da være beskyttet, spør han videre.

– Mowi – Move it!, sier Arne Nævra. Han mener det er hårreisende at Miljødepartementet har satt til side egen fagetats vurderinger i oppdrettssaken. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

– Verdensarvstatus er den høyeste beskyttelsen som norsk natur kan få. Norge har kjempet hardt for å få denne statusen. Når vi endelig får det, klarer vi faktisk ikke å forvalte det på riktig måte.

– Det er det samme som om at man skulle ha revet den kjente kirka på Røros, som også er i et verdensarvområde. Man truer jo ikke den med en bebyggelse helt innpå, for eksempel.

Han har forståelse for at oppdrettsnæringa skaper viktige arbeidsplassene langs kysten, som Vega-ordfører Atle Møller har argumentert med.

– Det er fullt forståelig. Men Mowi snakker om ti arbeidsplasser. Hva er det når man tenker på naturverdiene her? Vegaøyan er et område som kan skaffe penger på naturbasert reiseliv i stor skala, mener Nævra.

Både Riksantikvaren og Unesco har uttrykt bekymring for oppdrettsnæringas inntreden i verdensarvområdet. De bør lyttes til, mener SV-politikeren.

Kirka på Røros befinner seg i et verdensarvområde, og man ville ikke funnet på å true den, påpeker Arne Nævra. Foto: Colourbox

Fornøyd med å komme i gang

Kommunikasjonssjefen i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, har tidligere kalt saksgangen for ei «skikkelig byråkratisk suppe».

Nå er han fornøyd med at arbeidet med å få opp merdene og fylle dem med smolt, kan komme i gang.

– Men vi er neppe i gang før til høsten. Det er mye som skal på plass, sier han til NRK.

I en e-post til NRK skriver Klima- og miljødepartementet at SVs spørsmål vil bli besvart om kort tid.

Ærfuglen er kåret til Nordlands fylkesfugl. Her fra dunværet Lånan i Vega. Foto: Arne Nævra

Klima- og miljødepartementet skriver videre at dette er en kompleks sak med en lang historie, og at premissene som spørsmålene fra SV baseres på, er upresise og uriktige.

– Vega kommune er nå i gang med en utredning som ser nærmere på forholdet mellom akvakultur og verdensarvverdiene i Vega.

– Denne kan få betydning for om det bør være akvakulturvirksomhet ved Rørskjæran, og om det senere vil være grunn til å omgjøre utslippstillatelsen etter forurensningsloven. Miljømyndighetene vil derfor følge utviklingen av denne prosessen nøye, skriver departementet.

Det har i lang tid vært arbeidet med en Kystplan for Helgeland, delområde Vega. Dette arbeidet følger plan- og bygningsloven. I denne planprosessen er akvakultur et sentralt tema. Både Fylkesmannen i Nordland og Riksantikvaren har reist innsigelser til kystplanens forslag om å tillrettelegge for oppdrettsvirksomhet i to områder innenfor Vegaøyan verdensarvområde : Rørskjæran og Hysvær. Miljøforvaltningen har her ikke tatt stilling til oppdrettsvirksomheten som sådan, men gjort det klart at det mangler konsekvensutredninger som forteller hvilken effekt oppdrett kan få på verdiene som ligger til grunn for at Vegaøyan fikk status som verdensarv. Konsekvensutredning er et klart krav i plan- og bygningsloven, og er også en forventning i retningslinjene til verdensarvkonvensjonen. Innsigelsene til Kystsoneplanen er nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klima- og miljødepartementet skal gi uttalelse før Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør saken.

Det er flere sektormyndigheter som er involvert i saken om oppdrettsanlegget ved Rørskjæran, som altså ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Tillatelse til oppdrett/akvakultur krever blant annet en lokaliseringstillatelse etter akvakulturloven som ivaretas av fiskerimyndighetene samt en utslippstillatelse fra miljømyndighetene (forurensningsloven), og arealbruken skal være i tråd med arealplan. Det ligger ikke til Klima- og miljødepartementet å gi vedtaket om lokaliseringstillatelse etter akvakulturloven, da denne myndigheten ligger hos fiskerimyndighetene. Klima- og miljødepartementet fikk i april 2019 en klage fra Mowi Norway AS på Miljødirektoratets vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen for matfiskproduksjon ved Rørskjæran. Klima- og miljødepartementet opphevet Miljødirektoratets vedtak 22. april i år, da det i dette tilfellet ikke ikke var tilstrekkelig grunn til å omgjøre den opprinnelige utslippstillatelsen fra fylkesmannen. Departementets vedtak innebærer ikke at det uten videre er gitt "grønt lys" for oppdrettsanlegg i verdensarvområdet. Vegaøyan ble innskrevet på verdensarvlisten med bakgrunn i det unike kulturlandskapet som er utviklet gjennom hundreår med fiske, landbruk og dunvær. Ærfugldriften er helt sentral som verdensarvverdi. En konsekvensutredning har som formål å utrede om ny virksomhet vil ha negativ innvirkning på dette. Vega kommune er nå i gang med en utredning som ser nærmere på forholdet mellom akvakultur og verdsarvverdiene i Vega. Denne kan få betydning for om det bør være akvakulturvirksomhet ved Rørskjæran, og om det senere vil være grunn til å omgjøre utslippstillatelsen etter forurensingsloven. Miljømyndighetene vil derfor følge utviklingen av denne prosessen nøye.

Det unike kulturlandskapet med ærfugltradisjonen var den viktigste grunnen til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Her ærfuglunger i dunværet Lånan. Foto: Arne Nævra

