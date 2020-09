Oversvømte veier, kollapsede bruer og innstilte ferger var noe av det restene av den tropiske stormen «Sally» stelte i stand i går da den traff Nord-Norge.

Store nedbørsmengder fikk elver til å gå over sine bredder.

Fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru mener det burde vært sendt ut ekstremvarsel. Foto: Wigdis Korsvik / Fylkesmannen i Nordland

I Rana kommune på Helgeland ble 1200 personer isolert.

Dagen etter det voldsomme uværet er ikke fylkesberedskapssjefen i Nordland i tvil om at det burde vært sendt ut ekstremvarsel.

– Det skulle vært rødt varsel. Vi følger det opp med NVE og Meteorologisk institutt og ser på forbedringer som kan gjøres slik at vi treffer bedre neste gang, sier Asgeir Jordbru.

Samtidig beveger uværet seg nordover. På Storsteinnes i Troms er 38 personer evakuert etter et jordras og Balsfjord kommune har satt krisestab.

Store mengder nedbør

Mandag formiddag ble farevarselet oppgradert fra gult til oransje nivå. Meteorologene varslet vestlig storm, med vindkast på 30–35 meter i sekundet.

Flere steder i Nordland var det varslet opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn.

– Været ble mye verre enn det som var varslet. Vi må se på hva som skjedde i varslingsperioden og om ting kan rettes opp der, sier Jordbru.

E6 var mandag kveld stengt tre steder på Helgeland på grunn av oversvømmelse. Den kraftige vinden gjorde at nesten alle fergesamband langs kysten av Nordland var innstilt.

Også Nordlandsbanen ble stengt etter at det gikk et ras ved Krokstand

Oversvømt E6 i Rana på Helgeland. Oversvømt E6 i Rana på Helgeland. FOTO: SNAPCHAT

Mener meteorologene traff med varselet

Varslingsdirektør Bård Fjukstad mener imidlertid at meteorologene traff ganske godt i sine varsler.

Varslingsdirektør Bård Fjukstad i Meteorologisk institutt står fast ved at det var rett å ikke sende ut varsel om ekstremvær. Foto: Kamilla Pedersen

– Allerede fredag var vi ute med gult varsel, og det ble oppgradert til oransje mandag morgen. Når vi ser på vindstyrken og mengden nedbør som ble målt på våre stasjoner, så mener jeg vi varslet rett og i tråd med de kriteriene vi i dag bruker, sier han til NRK.

Oransje farevarsel indikerer at det vil være snakk om en alvorlig situasjon som forekommer sjelden.

Det betyr også at nødetater og beredskapsmyndigheter må forberede seg på at været kan føre til alvorlige skader.

Kraften i uværet var godt synlig blant på moloen i Bodø. Foto: Gerd Wenche Eilifsdatter Huru

Skulle meteorologene ha oppgradert varselet til et ekstremvær i dette tilfellet, måtte vinden ha vært enda sterkere og mengden nedbør enda større.

Fjukstad understreker at det er viktig å beholde betegnelsen «ekstremvær» til det virkelig blir ekstremt over store områder.

Både Meteorologisk institutt og NVE skal likevel evaluere om noe kunne vært gjort annerledes.

Oransje faregrad er alvorlig

Også hos NVE mener de at de traff godt da de gikk ut med varsel med faregrad oransje.

Hege Hisdal i NVE mener de traff med sitt farevarsel. Foto: Stig Storheil / NVE

– Når vi sier beredskapsmyndigheter må være forberedt på stengte veier og bruer og at bebyggelse og infrastruktur kan bli utsatt for alvorlige skader, så mener vi det er svært alvorlig, sier direktør for hydrologisk avdeling i NVE, Hege Hisdal.

Tirsdag stiger fortsatt vannføringen i noen vassdrag i Troms og Finnmark.

– Jeg har aldri sett maken

Gårdbruker Leif Egil Amundsen på Neverneset ved Grønfjelldalen i Rana var en av dem som ble isolert i går.

Han så med egne øyne at brua inn til bygda kollapset og forsvant nedover vannmassene i elva Grønfjellåga.

– Jeg stod og så på elva, for den var over alle sine bredder og støvelskaft. Jeg har aldri sett maken. Den var så stor at den tok oppi brubjelkene.

En rekke steder på Helgeland var veier oversvømt av elver og vassdrag der vannstanden hadde steget kraftig.

200 personer isolert

Tirsdag morgen er fortsatt drøye 200 innbyggere isolert i områdene Grønnfjelldal, Virvassdalen, Langvassgrenda og Elvmøthei i Rana.

En bruekspert er på vei til Rana for å befare bruene som er skadet. Kommunen skal i formiddag i møte med Bane Nord for å se på mulighetene for at toget kan stoppe inne i det isolerte området i Grønnfjelldal.

Kriseledelsen i Rana er fortsatt forsterket med representanter fra politiet og Heimevernet.

Tirsdag melder Vegtrafikksentralen om snø og vinterlige forhold på E6 over Saltfjellet, rv. 77 over Graddis og fv. 813 over Beiarfjellet.

– Pass på å ha riktige dekk dersom du skal over en av disse strekningene.

I morgen venter en ny runde med uvær og storm for Nordland sin del.

– Fra ettermiddagen blir det sørlig sterk kuling. Deretter venter det nok en gang liten storm med sør og sørvestlig retning nord for Bodø. På kysten av Vesterålen ventes det full storm, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis.