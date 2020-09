Trosser stormen «Sally» på moloen i Bodø: – Folk var fullstendig tankeløse

Det ble full fres da restene av den tropiske stormen «Sally» sveipet inn over Nord-Norge.

Det var opp mot 12 meter høye bølger, 80 millimeter regn og vindkast oppe i orkan styrke.

En av dem som dro ut for å oppleve uværet på nært hold mandag ettermiddag var hobbyfotografen Steinar, som bare vil bruke fornavn.

Han forteller at han har stor respekt for uvær, og holdt seg på trygg avstand da høye bølger slo tvers over moloen.

Det var det ikke alle som gjorde.

Små barn

Både tobeinte og firbeinte tok seg ut på moloen i Bodø for å oppleve uværet. Foto: Anita V Grovassbakk

– Jeg observerte mødre og fedre leie små barn. Andre dro med seg motvillige hunder. Jeg så også en gjeng gutter i 13-14 årsalderen løpe ut der. De ble veldig våte.

Han synes er svært betenkt over folks oppførsel.

– Det verste var små barn. Og også hundene, som stritta imot. Men folk bare dro dem etter seg. Jeg får vondt i meg.

Han så et par ble tatt av en bølge som slo over, og som måtte holde seg fast.

Steinar ble overrasket da han så en bil komme kjørende på moloen. En kraftig bølge skyller over bilen flere ganger.

– Bølgene som gikk over bilen, forteller om forholdene. Hvor farlig det kan være. Politiet burde satt et ferdselsforbud. De var tankeløst, sier han til NRK.

Her er en oversikt over noen av de hendelsene som politiet jobber med: Ekspandér faktaboks Nevernes, Rana kommune. Det er høy vannstand i Ranelva og elva stiger ennå. Brannvesenet har evakuert noen boliger, og politiet er nå på stedet for å vurdere om det er behov for ytterligere evakuering.

Skonsenghagen, Rana kommune. Vannstanden stiger i Ranelva. Politiet er ut på stedet og vurderer evakuering.

Virvassbrua, Rana kommune. Brua er knekt og det er ikke mulig å krysse. Flere er isolert.

Nevernesbrua, Rana kommune. Brua er ødelagt og borte.

Fjelldal, Hemnes kommune. Ras som har gått over veien.

Saga, Mo i Rana sentrum. Ras som har tatt jordmasser over veien. Raset skal være på 7 til 8 m bredt. Det er hus i området, men disse har evakuert seg selv.

Selforsbrua, Rana kommune. Brua står under vann. E12 er stengt.

Nervollen, Vefsn kommune. Det er stengte veier og det vurderes evakuering.

Fra Storforshei og nordover. Tre basestasjoner er ute av drift, drives nå på aggregat. Vil etter hvert medføre at strøm og mobilnett faller fra. Anbefaler folk å ta sine forholdsregler.

Diverse meldinger om båter som har slitt seg, trær som har veltet og løse ting som er tatt av vinden.

Selv er han fra yttersida av Lofoten, og en ivrig båtbruker.

– Jeg har voldsom respekt for sjøen. Jeg har en god sjåbåt selv, og ville ikke funnet ut å dra ut i dette været.

Politiet: – Potensielt farlig

– Å oppsøke værutsatte steder kan medføre fare. Vær forsiktig og bruk sunn fornuft, råder operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt. Foto: Martin Giæver / NRK

Politiet i Nordland har fått flere meldinger om at folk oppsøker områder som er værutsatt. NRK har vist Steinars video til politiet.

Operasjonsleder Kai Eriksen sier politiet fraråder publikum på det sterkeste å oppsøke moloen i Bodø når vinden er såpass sterk som i dag.

– Ferdsel på værutsatte steder kan fort bli farlig. Så sterke bølger kan føre med seg gjenstander som kan skade både på mennesker, dyr og kjøretøy.

Eriksen sier at politiet helst ikke vil stenge moloen for fri ferdsel, men heller appellere til folks fornuft.

– Men neste gang må vi kanskje vurdere som det er mest fornuftig å sperre av moloen, sier han.

Orkan i kastene

Det har vært orkan i kastene flere steder på kysten av Nordland mandag. Spesielt rundt Vestfjorden og Lofoten.

Aller mest har det blåst ved Rotvær ved Lødingen. Midt på dagen klokka 12 blåste det 37,1 meter per sekund.

Men aller mest har det blåst på fjellet. Hele 49 meter per sekund ble det målt på Kvaløyfjellet i Sømna på Helgeland, ifølge Værvarslinga for Nord-Norge.