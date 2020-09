Widerøe-flyet måtte gi seg i stormen: – Vinden økte akkurat idet de skulle lande

Uværet «Sally» har tatt et godt tak i samferdselstilbudet i nord.

Broer har blitt tatt av flom og hele vegstrekninger er lagt under vann.

Ferger og hurtigbåter står, og i Reipå i Nordland blåste en buss av veien tidligere mandag. Fysisk er Norge delt i to.

Til tross for kraftige vindkast går flytrafikken – men heller ikke her har «Sally» spart på kreftene.

På Stokmarknes lufthavn Skagen i Vesterålen har man fått kjenne på naturkreftene i dag.

Widerøes flyvning 855 fra Tromsø via Stokmarknes til Bodø i ettermiddag var svært nære å lande på flyplassen i Vesterålen.

Men det gjorde det aldri. Vinden ble for sterk.

Som man kan se i videoen er begge de to hjulene under vingene så vidt innom asfalten. Men nesehjulet var aldri i kontakt med dekket.

– Vindstyrken økte og ble så kraftig at de måtte avbryte landingen, gå opp i luften igjen og da heller fly direkte til Bodø i stedet, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

Ikke hverdagskost

Kapteinen på flyet sier ifølge Solli at situasjonen var udramatisk.

At flyet så vidt tar nedi dekket før det så tar av igjen kalles en «touch and go».

– Det er vanlig med mye vind i Norge, så med tøffe fly som Widerøe har, er ikke dette unormalt for våre piloter. Men at det blir en såkalt «touch and go» er ikke hverdagskost, sier Solli til NRK.

Ifølge henne var vindforholdene helt innenfor hva begrensningene er.

– For flyene er den største utfordringen når vinden kommer fra siden.

– Ikke minst når det kommer i kast. Da blir det mer utfordrende igjen, slik som her på Skagen som vi hadde utfordringer med i dag. Her var vindstyrken lav langs rullebanen, men så økte vinden akkurat idet de skulle lande.

Været har skapt utfordringer

Widerøe har fått merke de heftige værforholdene gjennom dagen, erkjenner Solli.

– Vi har flere fly som har forsøkt å lande i dag. Før avgang sjekker jo pilotene hvordan været er på destinasjonene de skal fly til, og er det innenfor normalt flyvær så tar man jo av i retning flyplassen. Hvis de da får lokale værforhold som blir for kraftig underveis, må de enten snu eller gå til en alternativ flyplass.

– Det er klart at dette har skapt utfordringer for Widerøe gjennom hele ettermiddagen.