1200 personer isolert: – Plutselig hørte vi et dunk, så kollapset brua og forsvant

Mandag kveld har brannvesenet har evakuert noen boliger, og politiet er nå på stedet for å vurdere om det er behov for ytterligere evakuering, opplyser stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Også ved Skonsenghavn i kommunen vurderer politiet evakuering, og ved Saga i Mo i Rana sentrum har et ras tatt med seg jordmasser over veien. Det er hus i området, men beboerne her har evakuert seg selv.

Også ved Nervollen i Vefsn kommune er det stengte veier og evakuering blir vurdert.

Fra Storforshei og nordover er tre basestasjoner ute av drift og drives nå ved aggregat. Dette vil etter hvert føre til at strøm og mobilnett faller fra, opplyser politiet, som ber folk ta forholdsregler.

Bru kollapset

Gårdbruker Leif Egil Amundsen bor på Neverneset ved Grønfjelldalen i Rana. Han var ute for å fôre dyrene sine da han ble øyevitne til at Grønfjelldalsbrua kollapset og forsvant nedover de frådende vannmassene i elva Grønfjellåga i ettermiddag.

Heldigvis var det ingen trafikanter på brua da uhellet skjedde. Men Amundsen forteller at det var nære på.

– Jeg stod og så på elva, for den var over alle sine bredder og støvelskaft. Jeg har aldri sett maken. Den var så stor at den tok oppi brubjelkene. Det kom to biler kjørende over brua og den ene stoppet ved meg og skulle sveive ned vinduet da vi plutselig hørte et dunk.

Han tror ingen av de to personene i bilene får sove i natt.

Mandag ettermiddag ble farevarselet oppgradert til oransje nivå. Det er ventet sørvestlig og senere vestlig storm, med vindkast på 30–35 sekundmeter.

Verst vil det gå utover det nordlige Salten og sørlige Troms. Det er spesielt stor vannføring i Ranelva og i Vefsna. Flere steder i Nordland er det varslet opptil 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn.

Gårdbrukeren i Grønfjelldalen forteller at han aldri har opplevd noe liknende.

– Jeg har aldri sett maken. Aldri har jeg sett for meg at noe sånt kunne skje.

Han forteller at elva går nå over Grønfjelldalsveien. Den gamle E6, som tidligere gikk om Neverneset har også rast ut.

– Der henger autovernet i løse lufta. Jeg håper folk holder seg inne, det raser overalt.

Vei under vann: Oversvømt vei i Røvassdalen i Rana Oversvømt vei i Røvassdalen i Rana FOTO: Knut Storvik

Statens vegvesen opplyser like før 19.30 mandag kveld at flom stenger E6 i Grane og to steder i Rana. I Grane er det mulig for personbiler å kjøre om Bleikvasslia, mens det ikke er omkjøringsmuligheter i Rana.

Berget dyrene

Flere veier i Rana kommune er nå stengt, blant annet E6 over Nevermoen stengt.

Også Nordlandsbanen er stengt mellom Rognan og Mo i Rana, opplyser Bane Nor til NRK.Foreløpig prognose for åpning er 22. september kl. 15.

Et ras ved Krokstand har ført til stengningen. Banen har allerede vært stengt mellom Rognan og Dunderland i dag på grunn av uværet.

Her er en oversikt over noen av de hendelsene som politiet jobber med: Ekspandér faktaboks Nevernes, Rana kommune. Det er høy vannstand i Ranelva og elva stiger ennå. Brannvesenet har evakuert noen boliger, og politiet er nå på stedet for å vurdere om det er behov for ytterligere evakuering.

Skonsenghagen, Rana kommune. Vannstanden stiger i Ranelva. Politiet er ut på stedet og vurderer evakuering.

Virvassbrua, Rana kommune. Brua er knekt og det er ikke mulig å krysse. Flere er isolert.

Nevernesbrua, Rana kommune. Brua er ødelagt og borte.

Fjelldal, Hemnes kommune. Ras som har gått over veien.

Saga, Mo i Rana sentrum. Ras som har tatt jordmasser over veien. Raset skal være på 7 til 8 m bredt. Det er hus i området, men disse har evakuert seg selv.

Selforsbrua, Rana kommune. Brua står under vann. E12 er stengt.

Nervollen, Vefsn kommune. Det er stengte veier og det vurderes evakuering.

Fra Storforshei og nordover. Tre basestasjoner er ute av drift, drives nå på aggregat. Vil etter hvert medføre at strøm og mobilnett faller fra. Anbefaler folk å ta sine forholdsregler.

Diverse meldinger om båter som har slitt seg, trær som har veltet og løse ting som er tatt av vinden.

Ennå har det ikke gått helt opp for Amundsen at bygda ikke lenger har bru.

– Hele Grønfjelldalen er uten veiforbindelse. Det må bygges ny bru her nå. De som er på jobb på Mo nå kommer seg ikke hjem.

Han håper at Forsvaret kanskje kan trø til med potongbruer som kan rulles ut – som en kriseløsning.

– Men det kan ikke gjøres nå. Elva stiger fortsatt.

Gårdbrukeren priser seg lykkelig for at han dyrene hans ikke oppholdt seg i området hvor det nå har gått ras og flom.

1200 isolert

I Rana er 1200 personer isolerte etter at flere bruer har rast på grunn av flom.

En av dem er Knut Storvik i Røvassdalen, hvor elva har gått over sine bredder og sperret den eneste veien inn i dalen.

I 15-tiden var han ute på traktoren og filmet vannmassene, som gikk 70 centimeter over veien. På motsatt side av elva er veien rast ut.

– Her er rundt 30-40 personer isolert, forteller han til NRK.

Rana kommune er i nå i krisestab og forsøker å få en oversikt.

– Hovedfokus er liv og helse. Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over hvem som mottar helse- og omsorgstjenester, og finne løsninger for hvordan disse tjenestene kan bli ivaretatt. Isolerte innbyggere som trenger akutt helsehjelp må ringe 113. Ambulanse blir da rekvirert fra Rognan, alternativt redningshelikopter, sier ordfører Geir Waage.

Kommunen har to barn i Storforshei barnehage som ikke blir hentet på grunn av at E6 er stengt. Disse blir tatt hånd om av ansatte i barnehagen.

– På Storforshei skole er 40–50 elever innkvartert i andre hjem og blir godt ivaretatt. Om lag ti ansatte jobber vi nå med å skaffe alternativ overnatting til, opplyser Waage.

Beiarn har satt krisestab

I Salten har Beiarn kommune satt krisestab i forbindelse med en pågående flomsituasjon, melder kommunen på sine nettsider.

– Vannstanden er fortsatt stigende, og situasjonen overvåkes fortløpende. NVE har satt farevarselet til oransje nivå, skriver de.

En rekke hurtigbåter og ferger er også innstilt på grunn av uværet. Det gjelder blant annet fem av seks fergesamband på fylkesvei 17 i Nordland, den såkalte kystriksveien fra Bodø og sørover.

I tillegg er snøgrensa i Nordland flyttet ned til 600 meter. Det betyr at bilister som skal kjøre over Saltfjellet og Beiarfjellet, må forberede seg på vintervær. Foreløpig blir det imidlertid ingen som kommer over fjellet sørfra, på grunn av den nevnte E6-stengingen.