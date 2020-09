Uværet i nord ser ikke ut til å slippe taket med det første.

Klokken 01.55 i natt fikk politiet melding fra AMK. En ambulanse hadde kjørt inn i et jordras på E8 i Ramfjord, på innfartsveien til Tromsø.

– Ambulansen sto fast i massene. Det var ingen personskader, men bilen var ikke kjørbar, forteller operasjonsleder i politiet Eirik Kileng.

De siste dagene har det vært mye vind og regn i Nord-Norge. Det er restene av den tropiske stormen Sally som nå slår inn over Nord-Norge. Nå er det Troms det går verst ut over.

Raset på E8 i Ramfjord er utløst på grunn av store mengder vann i fjellsida.

RASET: Her gikk jordraset som stengte E8 i Ramfjord tirsdag morgen. Foto: Øystein Antonsen / Statens vegvesen

Ifølge Kileng i politiet gikk raset rundt 50 meter på oversiden av veien. Bruddkanten var på rundt 2,5 meter. Bredden på raset var omtrent 15 meter.

Raset gikk cirka 50 meter fra nærmeste hus, og dekker halve veien.

Klokken 08.08 melder politiet i Troms at E8 i Ramfjord er åpnet igjen for allminnelig ferdsel.

Men også på flere steder i fylket skaper uværet utfordringer. Blant annet er også E6 er delvis stengt like nord for Hatteng i Storfjord kommune.

Følg trafikksituasjonen her:

Fire omsorgsboliger evakuert

På Storsteinnes i Balsfjord kommune er fire kommunale boliger evakuert tirsdag morgen.

Årsaken er at det er et jordras som har gått som følge av høy vannføring i et elveleie nær husene. Ingen er kommet til skade, men de som bodde i husene ble evakuert for å være føre var. Det har ikke oppstått materielle skader.

– Det er beboere i fire omsorgsboliger på Storsteinnes som er evakuert. Ambulanse er på stedet. Vi venter på eksperter som skal vurdere faren, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NRK.

Enhetsleder for de kommunale boligene, Renate Salangli, forteller at evakueringen ble gjennomført uten dramatikk.

– Det var litt forvirrende å bli vekket én time tidligere enn normalt, men beboerne hadde kjente folk rundt seg som vet hva de skal gjøre, sier Salangli.

Enhetslederen understreker at de fire beboerne blir tatt godt hånd om.

– Dem som går på skole er på skolen, og dem som ikke har en jobb eller går på skole er ivaretatt av personell og pårørende, så de er i sikre hender og situasjonen er rolig.

– Hvordan er været på Storsteinnes nå?

– Det har begynt å regne igjen og det er mørkt på himmelen, men det er ikke i næreten av det regnet vi hadde i natt og i morgentimene.

Skal vi tro statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis blir det ikke veldig mye bedre det neste døgnet. I alle fall i Troms.

Mer uvær på onsdag

– Nå i morgentimene har vi vestlig stiv kuling eller sterk kuling utsatte steder, men vinden vil minke utover formiddagen. Fra ettermiddagen blir det liten stiv kuling og perioder med stiv kuling, så vi er ferdige med stormen for nå, sier Sarchosidis.

– Det vil også komme regnbyger inn fra havet. Over 800 meter vil den nedbøren komme som snø, men også nedbøren vil avta utover ettermiddagen.

Men onsdag kommer et nytt lavtrykk inn over Troms og Finnmark.

Vinden vil drøye til sørøstlig retning, og øke til liten og senere stiv kuling.

– Den verste vinden kommer om kvelden, sier Charalampos Sarchosidis.

Da kan det bli opp mot sterk kuling. På kysten kan det blåse opp til liten eller full storm.

– Vi forventer også perioder med nedbør. Ikke like mye som det siste døgnet, men det blir både regn og regnbyger.