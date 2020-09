Under ruskete vær skulle hurtigbåten legge til kai på Sleneset i Lurøy søndag. På grunn av stor flo og vind var ikke det helt enkelt.

Dermed måtte de måtte bruke landgangen på nederste dekk.

Når passasjerene begynner å gå om bord, så kommer båten for langt ut. Landgangen begynner å skli av båten.

De første passasjerene hopper om bord, mens tredjemann må snu midt i ombordstigninga.

– Svært nære på en ulykke

– Det var svært nære på en ulykke. Folk gråt av redsel, skriver Kari Nedgård fra Onøy i Facebook-gruppa «Oppslagstavla Sleneset».

Hun var først om bord i båten, og beskriver det som en dramatisk opplevelse. Blant dem som gikk om bord var det også foreldre med små barn og ungdommer.

Boreal innstilte alle anløp av Sleneset på Helgelandspendelen like etter hendelsen på grunn av dårlig vær.

– Men dette er jo ikke dårlig vær? Det er helt vanlig ruskevær, slik vi gjerne har det med jevne mellomrom de fleste av årets måneder. Dere må besinne dere og la folket få kai og ekspeditør tilbake, før liv går tapt, skriver Nedgård.

Til Rana Blad sier hun at det er et enormt tilbakeskritt for samferdselstilbudet hvis det er slik at hurtigbåten ikke skal gå grunnet et vær som i dag.

– Det er nerven i samfunnet som det skapes usikkerhet rundt. Folk skal på sykehus, folk skal på skole og jobb, sier hun til avisen, og legger til at hun har sendt avviksmelding om hendelsen til 177.

Vil gjøre tilpasninger

Boreal svarer på e-post til NRK at det var storflo og dårlig vær i området som skapte utfordringer for mannskapet, men at sikkerheten er noe de prioriterer.

– Fartøyet var godt fortøyd med to tamper. Under ombordstigning kom det et kraftig vindkast og dro fartøyet litt fra kaien.

De mener at mannskapet hadde kontroll på situasjonen, og at de stoppet ombordstigningen frem til fartøyet var ført trygt inntil kai igjen.

– Vi ser at vi må gjøre noen tilpasninger på gangvei for å kunne ivareta dager med værforhold som i dag.

Ikke første gang fylket får kritikk

Nordland Fylkeskommune har gjennomført storstilte kutt flere steder. Tidligere i år fikk de i tillegg refs for prisøkning på fergebillettene.

Og nå er det altså bråk rundt kuttene i ekspeditørtjenestene.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) har tidligere sagt til NRK at de bruker 38 millioner kroner til kai- og anløp, som også inkluderer ekspeditører.

Totalt skal fylket nå spare 17 millioner kroner på disse kuttene.

Bare på Sleneset sparer fylkeskommunen litt over en halv million per år ved å benytte egen kai.

Kari Nedgård fra Onøy er kritisk til den politiske prioriteringa som blir gjort i fylket.

– De to som jobbet om bord på hurtigbåten gjorde det de kunne. Dette er ingen kritikk av dem. Det er en politisk prioritering som ligger bak at det er slik det er. Det må vi tørre å kunne si høyt, sier hun til Rana Blad.

Fylket: – Kreves tilvenning

Senest på torsdag forrige uke skrev NRK om kaia på Sleneset, der innbyggerne protesterte mot at Nordland fylkeskommune skal spare penger på å si opp ekspeditørene i Lurøy.

Lokalbefolkningen er bekymret for at båten ikke vil klare å legge til kai når vind og vær tar seg opp utover høsten. De mener generelt at fergekaia ikke er egnet til å ta imot hurtigbåten. Har de grunn til å være bekymret?

Tone Øverli, konstituert samferdselssjef i Nordland fylkeskommune. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Normalt sett kreves det en periode med tilvenning for å anløpe nye kaier. Kaien er tilrettelagt for å ta imot langt større fartøy enn hurtigbåten og det har i den senere tid blitt gjort tilpasninger for anløp av hurtigbåt. Vi ser derfor ingen grunn til bekymring, sa konstituert samferdselssjef i Nordland fylkeskommune, Tone Øverlie til NRK.