Ferger og hurtigbåter innstilt – venter opp mot 12 meter høye bølger

Innstilte hurtigbåter og ferger, flyvende trampoliner og veltede søppelbøtter gatene.

Mandag morgen startet med et forrykende vær langs deler av norskekysten.

I Nordland og Troms er det sendt ut oransje farevarsel for både kraftige vindkast og lokalt mye regn. NVE har også sendt varsel om fare for flom og jordskred.

Høy vannstand og mye regn

Mandag ettermiddag er det ventet 40 til 60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

– Nå er det i gang, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.

Hun forteller at det bare er å belage seg på innevær det neste døgnet.

– I løpet av ett døgn er det ventet opp mot 70 og millimeter regn i løpet av 24 timer. Derfor er det sendt ut farevarsel for høy vannstand. I akkurat samme tidspunkt som den høye vannstanden er ventet, vil det også være store bølger. I kombinasjon med høy vannstand og sterk vind som kommer rett inn, er det ventet bølger på mellom 9 og 12 meter innover Vestfjorden og Lofoten.

Det blåser godt på Åselibrua øst for Bodø mandag morgen. Vinden er ventet å ta seg opp utover dagen.

Øker på utover dagen

Fra i ettermiddag blir det full storm i nord. Det er risiko for lokalt svært kraftige vindkast, med mye regn. Og for dem som skal kjøre opp i høyden; det er ventet snø over 800 meter.

Også sør i Troms kan det bli full storm.

Uværet har allerede fått konsekvenser:

Alle fergesamband på fv. 17 er innstilt (Forøy-Ågskardet, Tjøtta-Forvik, Levang-Nesna, Horn-Andalsvåg, Kilboghavn-Jektvik og Vennesund-Holm)

Sambandet Bognes-Lødingen på rv. 85 er innstilt.

Det samme gjelder sambandet Svolvær-Skrova på fv. 81.

Sambandet Bodø-Moskenes på rv. 80 er innstilt. Det samme gjelder Festvåg-Misten nord for Bodø.

Fergene i Rødøybassenget og ut til Nesnaøyene ligger også til kai. Det gjør også flere hurtigbåter i Nordland.

Kort sagt kan man si at de to eneste fergene som går akkurat nå er Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik.

Bobiler og campingvogner bør holde seg unna bruer

Trafikkoperatør Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen for Nord-Norge sier det så langt ikke har kommet snø, men at trafikanter må kjøre forsiktig som følge av alt regnet.

– Med så mye regn legger det seg mye vann på veien, er det klart man må kjøre forsiktig. Spesielt der det er sporete. Det kan også ligge en busk eller et tre på veien på grunn av vinden.

Langmo forteller at det i Glomfjord i Meløy har kommet melding om mye vann i veien og steinsprang ned fra fjellsiden. Fv. 17 er nå stengt mellom Glomfjord og Selstad på grunn av rasfare, og åpner tidligst klokken 13.

Når det gjelder bruene i Nordland er så langt ingen stengt, men folk må likevel være forsiktige.

– På Helgelandsbrua er det skiltet med sterk vind. Det blåser akkurat nå 20 m/s i middelvind, så det vil nok røske godt. Bobiler og campingvogner bør helst ikke over sånn som det er nå. Man må respektere skiltingen dersom brua stenger.

Uværet påvirker så langt ikke flytrafikken i Nordland, men det kan endre seg utover dagen, opplyser Widerøe.

Restene av uværet «Sally» har truffet Nordland. Du trenger javascript for å se video. Restene av uværet «Sally» har truffet Nordland.

Vegtrafikksentralen advarer folk i bobil eller med campingvogn om ta seg over Helgelandsbrua på fv. 17. Brua er foreløpig åpen, men kan bli stengt. Foto: Statens vegvesen