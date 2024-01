Det kan tyde på at trendene for hvor vi skal reise, hvordan vi skal trene og hva vi skal spise i 2024 handler om tid og penger.

Men det er fullt mulig å både komme i form, spise godt og oppleve kule nye steder på en effektiv og rimelig måte.

Hanna Sundquist er personlig trener og eier av treningsportalen Shape Up.

Hun ser en tydelig dreining i hva som er viktig for folk som ønsker å komme i form.

Trening: Balanse, natur og kvinnehelse

– Tidligere handlet det litt satt på spissen om å være et supermenneske. Man skulle trene beinhardt hver dag, sove lite og spise minimalt. Nå er det viktigere å finne en balanse mellom nok søvn, god restitusjon og et balansert kosthold, sier Sundquist.

TÅLMODIGHET: – Mange vil gjerne både se og merke effekten av treningen med en gang, men husk at treningsresultater krever tid, kontinuitet og disiplin, sier Hanna Sundquist, redaksjonssjef for magasinet Shape Up, personlig trener og instruktør. Foto: Shape up

Hun trekker frem flere ting som hun tror vi vil se mer av når det gjelder trening i 2024:

Hjemmetrening: Dette ble en stor greie under pandemien, da treningssentrene var stengte og vi fikk beskjed om å holde oss hjemme.

– M ange fikk øynene opp for hvor enkelt og effektivt det er å trene hjemmefra. Hjemmetrening er fortsatt i vinden som aldri før, og mange abonnerer på online-tjenester som gjør det mer motiverende å trene hjemme.

Nisjetrening: – De mest populære treningsformene jeg tror vi vil se i 2024 er nok yoga, crossfit, løping og tung styrketrening med vekter. Isbading kommer også til å ta av i 2024. Det kan nok ikke kategoriseres som trening, selv om målet er økt helse for mange av dem som driver med det.

HIIT (high intensity interval training): – Dette kom for alvor på banen for noen år siden, og det ser ikke ut som det vil avta med det første. Jeg tror vi kommer til å se at mange ønsker å trene HIIT i 2024, nettopp fordi vi lever hektiske liv og vil få maks effekt av lite tid på trening.

– Dette Utendørstrening: – Naturen går aldri av mote. Siden flere og flere av oss sitter inne og jobber på data store deler av dagen, tror jeg vi kommer til å se en økning i utendørstimer på studio, og ikke minst folk som ønsker å trene ute. Siden vi i tillegg har et økt fokus på helse i det store bildet, har også flere fått øynene opp for viktigheten av å få nok dagslys i løpet av dagen.

I tillegg ser Hanna Sundquist at det blir økt fokus på kvinnehelse. Toppidretten har begynt å tenke mer og mer på det i treningen, og nå følger vanlige folk etter, mener hun.

– Det snakkes mer om hvordan blant annet menstruasjonssyklus og prevensjon påvirker treningen. I tillegg forskes det mer på graviditet og trening, sier Sundquist.

Og når vi har trent, er det viktig å spise. I den forbindelse har ernæringskonsulent Maria Thompson Clausen klare formeninger om hva vi kan forvente mer av i 2024.

Tips for deg som vil komme i gang med treningen Ekspander/minimer faktaboks Finn den treningsformen som funker i din hverdag. Den treningen som funker, er den du faktisk får gjort. Kanskje må du ta til takke med 20 minutter to ganger i uka, og det er utrolig mye bedre enn ingenting.

Ikke gå for hardt ut. Mange setter overambisiøse mål i januar. Fra å ha hatt en inaktiv jul akkompagnert av julemat, skal man plutselig holde seg helt unna søtsaker og trene seg helt ned i kjelleren. Da ber man om å mislykkes! Start gradvis. Senk kravene til hva du skal trene, og gi deg selv klapp på skulderen for det lille du får til. Start i det små, og unngå alt-eller-ingenting-tankegangen.

Unngå å sammenligne deg med andre. Ha fokus på deg selv og eget utgangspunkt, og husk at alle har startet en plass.

Få treninga inn i kalenderen din og se på trening som et viktig møte du ikke kan avlyse.

Legg klar alt av treningstøy dagen før, og tren før du rekker å vurdere om du skal eller ikke.

Inkluder familie og/eller venner i treningsplanene dine. Det blir enklere å komme i gang om man er sammen om det.

Oppsøk hjelp fra en personlig trener eller i en online-portal for å få økt kunnskap om hva du bør trene og for å få motivasjon til å komme i gang. Kilde: Hanna Sundquist

Maten i 2024: Fryser, gryn og mexicansk restefest

– Jeg tror flere vil fokusere på mer mat fra bunnen av, enkle ingredienser og råvarer, sier Clausen.

Hun følges av over 80.000 på Instagram og ser at stadig flere ønsker å spise mat som gir overskudd og energi, som er bra for kroppen.

ENKLET: Maria Thompson Clausen mener det ikke trenger å være så komplisert å lage god og sunn mat. Foto: Team Tomorrow

– Det handler gjerne om mer frukt, bær, grønnsaker, kornprodukter, belgvekster og nøtter, sier hun.

Det samme inntrykket har Kristoffer Tvilde.

For sine 134.000 følgere på Instagram balanserer Tvilde kreativ kokkekunst og lure mat-løsninger med rimelige hverdagsfavoritter og matredding.

Han mener maten i år vil bli mer råvarebasert og kortreist. Gjerne med en spennende vri.

– Da tenker jeg fusion-retter hvor norske grønnsaker, fisk og kjøtt blandes i klassiske retter fra for eksempel Mexico eller Thailand. Det er gull for å bruke opp rester eller slappe grønnsaker.

KRYDDER: Kristoffer Tvilde er et kjent mat-fjes for mange. Han tror fusion-retter, restefest og smaker fra Midtøsten vil prege 2024. Foto: Privat

Og det er spesielt én litt bortglemt hverdagshelt Tvilde slår et slag for.

– Byggryn er billig, sunt og har lang holdbarhet. Denne norske kornsorten er god i mange retter, og er et supert substitutt for ris.

Mat-influenseren tror det blir mer trendy å være matredder, og at folk flest vil bruke fryseren aktivt for å unngå matsvinn i 2024.

Og det kan være lurt. Ifølge en ny rapport, haster det nemlig å få på plass tiltak om vi skal nå målet med å halvere mengden mat som kastes innen 2023.

– Jeg tror også datoskrekken kommer til å bli kurert hos veldig mange. At flere ser, lukter og smaker på maten før de bestemmer seg om den skal i søpla.

Og om man vil, kan man kanskje vurdere en reise for å la seg inspirere? I tillegg til gamle klassikere, er det noen nye reisemål som kan bli store i år.

Tips når du mangler inspirasjon på kjøkkenet Ekspander/minimer faktaboks Innfør en restemiddag i uka og prøv deg frem med asiatiske sauser eller lignende. Tenk surt, søtt eller salt.

Finn inspirasjon hos andre, for eksempel Instagram, TikTok, nettsider eller kokebøker.

Gjør det enklest mulig, du kommer langt med få ingredienser.

Fyll opp kjøkkenet med tørrvarer og krydder slik at du alltid har noe lurt på lager.

Belgfrukter er billige og veldig undervurdert. Både de tørre og de i lake fungerer supert og har lang holdbarhet.

Se til Midtøsten for spennende kombinasjoner og krydder i 2024. Kilder: Maria Thompson Clausen og Kristoffer Tvilde.

Reise: Billige destinasjoner og smart planlegging

Ansvarlig redaktør for magasinet Vagabond Reiselyst, Torild Moland, mener økonomi har mye å si for reisemønsteret vårt til neste år.

– Trass i dårlig kronekurs og dyre huslån, så reiser vi nesten like mye som før. Men vi er blitt langt mer prisbevisste enn tidligere, sier Moland.

– Vi velger i større grad billigere destinasjoner. Albania er den mest økende destinasjonen i Europa i 2023, og fikk 56 prosent flere turister i 2023 enn samme periode i 2019, ifølge World Tourism barometer, sier Moland.

Hun får støtte av reiseblogger Renate Sandvik.

ANBEFALER NORD-NORGE: Torild Moland har falt pladask for Nord-Norge som reisemål. Foto: Torild Moland / Magasinet Vagabond Reiselyst

Sandvik trekker også frem Romania og Nord-Makedonia

– Albania og Romania er for eksempel to av mine favorittland, og kan by på alt fra høye fjell til vakre strender og massevis med kultur, historie og god mat derimellom, sier Sandvik.

I tillegg mener Torild Moland at Hellas fortsatt vil være populært, men med en vri.

POPULÆRT: Albania er det nye store, skal vi tro reisebloggerne vi har snakket med. IDYLLISK: Turister på besøk i Bran-slottet i Transylvania Romania. Det var visstnok her grev Dracula bodde ifølge Bram Stokers roman. HYLLER BJØRNEN: Bjørnefestivalen i Moinesti, nord i Romania. Festivalen tiltrekker seg mange turister hvert år. VARMT: I juli var det opp mot 40 grader i Skopje i Nord Makedonia. VAKKERT: Torild Moland på den greske øya Syros.

– I år blir trenden å besøke mindre besøkte øyer, sier hun, og trekker for eksempel frem øya Syros.

Både Moland og Sandvik trekker også frem Norge som en fortsatt populær destinasjon.

BEST PÅ SOMMEREN: Renate Sandvik mener Norge er best på sommeren. Her på en strand i Bolga i Nordland. Foto: privat / Picasa

– Jo mer jeg reiser i eget land, desto mer får jeg lyst til å se – noe jeg tror de fleste som «oppdaget» Norge under pandemien kan kjenne seg igjen i, sier Moland.

Renate Sandvik ser også at trekkes mer og mer mot naturen når de er på reisefot.

– Enten man drar på terrengsykkeltur, kajakkpadling eller vandreturer i fjell, skog og mark er det en fantastisk måte å utforske reisemålene man besøker på, uansett om disse befinner seg i Norge eller utlandet.

Og dersom du har tenkt å planlegge reiseåret 2024, har Torild Moland og Renate Sandvik noen gode råd til deg: