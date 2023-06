Mensen-vett skal hindre idrettsskader

– Jeg har en del mensensmerter, men jeg pleier bare å fortsette som vanlig. Det er smertestillende som holder meg gående, sier Dina Høyem Olsen (16).

Hun er elev i idrettsfag ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand.

Her får hun og de andre idrettselevene mer kunnskap om sammenhengen mellom menstruasjonssyklus og trening.

Undervisningen er det idrettslærer Trine Syvertsen Bjerke som står bak. Hun har selv røket korsbåndet i kneet to ganger. Begge gangene skjedde det i starten av menstruasjonen.

– Jeg er overbevist om at jeg kunne unngått å ryke korsbåndet da jeg var 12 år om jeg hadde tatt mer hensyn til min egen menstruasjon, sier Bjerke.

– Ikke være flau

Idrettslæreren er i treningsrommet sammen med Dina og klassevenninnene Lea Cathrine Dokmo (16) og Nora Naalsund (16).

Jentene i klassen forteller at de ikke har kunnskap om hva som kan hjelpe når menstruasjonssmertene er på det verste.

– Jeg håper vi får informasjon som kan hjelpe mot skader. Vi lærer altfor lite om mensen i forhold til trening i dag, sier Nora Naalsund.

Dokmo forteller at hun flere ganger må stå over trening på grunn av menssmerter.

– Jeg pleier ikke å få sterke smerter, men det er ubehagelig når det kommer, sier hun mellom lengdehoppene.

Idrettslærer Trine Syvertsen Bjerke vil hjelpe elevene med å unngå skader under menstruasjon slik hun selv har opplevd flere ganger. Foto: Lilli Storrønningen / NRK

Idrettslærer Bjerke er selv sikker på at skadene hun fikk i korsbåndene har sammenheng med syklusen hennes. Nå vil hun vil hjelpe elevene sine slik at de unngår skader på grunn av menstruasjon.

Målet med mensenprosjektet er at elevene skal vite hva som skjer gjennom syklusen, og hva de skal ta hensyn til i de forskjellige fasene.

– Å ha forståelse, og ikke være flau over å fortelle om det er et viktig fokus. Vi ønsker at elevene skal få mer kunnskap og kompetanse om sin egen kropp, sier Bjerke.

Andreas Skoglund og Kamilla Meling går tredjeåret på idrettsfag ved Kvadraturen videregående. Foto: Lilli Storrønningen / NRK

Guttene synes det er interessant

Andreas Skoglund og Kamilla Meling er elever i 3. klasse på idrettsfag. De heier begge to på prosjektet.

– Det er viktig fordi det er forskes lite på kvinnehelse. Det er viktig at kvinner og jenter i idretten kan føle seg sett, sier Meling.

Skoglund mener det er viktig at også gutter og menn øker kunnskapen sin om dette.

– Som gutt er det interessant å lære om ting som påvirker kvinner, og finne ut av hva som er nødvendig gjennom de forskjellig fasene, sier han.

Han får støtte av idrettslærer Bjerke. Hun forteller at mange av guttene i klassen synes det er interessant og vil lære mer.

– Det er helt naturlig for oss å engasjere guttene. Hvis de for eksempel skulle blitt trener for et jentelag må de ha denne kompetansen, sier hun.

Sover dårligere

Gunnvor Halmøy er fysisk trener og medisinsk koordinator for kvinnelandslaget i fotball. Hun har vært i kontakt med Bjerke og bidratt med kunnskap om tematikken.

Halmøy forteller at den menstruelle syklusen er mer enn bare blødninger.

Mange studier viser at kvinner både restituerer og sover dårligere under eggløsning og selve menstruasjonen.

– De får også høyere puste og hjertefrekvens. Det er i denne perioden de er mer utsatt for skader. Dette kan henge sammen med symptomene, og at du derfor ikke har samme kapasitet til å reagere, sier Halmøy.

Hun ser at det er flere som begynner å ta interesse i temaet, og gjør endringer.

– Senter for idrett forsker på skadeforebygging hos kvinner. Det viktigste er at denne kunnskapen kommer ut. Vi beveger oss i den riktige retningen, sier hun.

.

Fysisk trener for kvinnelandslaget i fotball Gunnvor Halmøy har bidratt med kunnskap til mensen-prosjektet ved Kvadraturen videregående skole. Foto: Privat

Elevene i klassen håper at det er med på bidra til at kvinnehelse får et større fokus enn det har hatt tidligere.

– Jeg synes det er bra at vi startet prosjektet, og at vi får spredd budskapet, sier Kamilla Meling.