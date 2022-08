Fryktet kaos da de innførte gratis ferge – resultatet ble stikk motsatt

Lofoten og Helgelandskysten er yndete reisemål blant norske og utenlandske turister i sommerferien.

Derfor fryktet mange at det ville bli helt kaos da regjeringen bestemte at 61 fergesamband ikke ville koste folk en krone.

Enkelte steder ble det feiret med champagne, og flere turistdestinasjoner rigget seg for ekstra mange på besøk i år.

– Vi var jo spente, for vi har jo hatt et stort turisttrykk de siste årene. Med gratis ferge trodde vi det ville bli enda større pågang, sier fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monica Sande (Sp).

Slik ble det altså ikke.

Kraftig nedgang

Sammenligner man med siste normalår, 2019, så går antallet kjøretøy om bord i fergene i Nordland ned med 11,5 prosent i juli.

Dette forutsatt at de foreløpige tallene fra Statens vegvesen stemmer.

Omregnet i antall kjøretøy er tallet på rundt 50.000.

Fergepassasjer Sigmund Solberg er en av de som nyter godt av tilbudet på fergekaien i Svolvær.

– Det var veldig bonus å få en gratis ferge. Jeg syns det er veldig viktig, for du får jo oppleve hele Lofoten på en billigere måte.

Jon Stueflotten som sto i fergekø i Svolvær, har én teori om hvorfor det ikke har vært like stor pågang som de kanskje trodde.

– Det er vel ikke så kjent ennå, også vet man ikke hvilke ferger som er gratis. Så det er kanskje litt nytt.

Skylder på været

Også i fergefylkene Møre og Romsdal og Rogaland opplever de en nedgang på henholdsvis 1,8 og 23 prosent. I Vestland har trafikken økt med 3 prosent.

Monica Sande mener at været må ta mye av skylden for den smått overraskende nedgangen.

– Mye av årsaken er antakeligvis at vi har hatt mye dårlig vær i Nordland i år. Bobilturister og bilturister kjører ofte dit det finnes fint vær, og Nordland har nok ikke stått øverst på den listen i år.

Sydenturer er nok også noe som har fristet ekstra i et koronafritt år, mener Sande.

– Mange har nok benyttet seg av det, når det endelig er mulig å reise utenlands.

Nå håper hun at neste år vil bli mer positivt for turistglade nordlendinger.

– Jeg håper jo at det blir enda flere gratisferger, for dette er ikke bare for turistene, men mest for de som er fastboende. Når vi har hatt en dårlig sommer nå, så får vi sikkert en bra sommer til neste år. Da trenger vi et godt tilbud, både til turister og lokale.