Mener gratis ferge er urettferdig: – Må løses

Fra 1. juli i år blir det gratis å reise med ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer i året.

Dermed oppfyller regjeringen deler av lovnadene fra Hurdalsplattformen.

Men flere er skuffet over at bare deler av lovnaden i regjeringsplattformen oppfylles.

For her ville regjeringa også ha gratis ferge for øysamfunn uten fastlandsforbindelse.

– For oss som stor næringskommune er det konkurransevridende når noen kommuner får gratis ferge, og ikke vi. Spesielt når man omtrent har samme næringsliv.

Det sier Herøy-ordfører Eldbjørg Larsen (Ap).

Ordfører Herøy kommune, Eldbjørg Larsen (Ap). Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Urettferdighet

Hun har store forventninger om at regjeringen tar grep.

– Det er noe urettferdighet her som ikke er bra. Jeg har forventninger om at problemet løses fort.

– Men er det ikke bra at det er de med lite trafikk som slipper billig unna?

– Jo, men det er viktig at det er rettferdighet for alle. Jeg oppfordrer om å gjøre alle fylkeskommunale fergesamband gratis, mend en gang. Da blir det ikke konkurransevridning, sier hun.

Ordføreren frykter at turistene nå vil velge å dra til nabokommunen, hvor det er gratis ferge, framfor til hennes kommune.

– Det er klart at de velger å reise dit det er gratis.

– Er dette lite gjennomtenkt?

– Ja, men jeg har et håp om at regjeringen tenker en gang til, slik at det blir likt for alle.

Kan få konsekvenser

Også på Smøla i Møre og Romsdal er det skuffelse.

– Jeg er skuffet over at vi ikke fikk gratis ferge i denne omgang. Det hadde betydd mye for hele Smøla-samfunnet, både med tanke på næringsliv, reiseliv og de som bor der, sier Frank Jøran Brevik.

Han leder i Smøla næringsforening. Nå håper han at politikerene prioriterer å få på plass gratis ferge til høsten.

– Dette er løfter som regjeringen har kommet med og jeg tror det kan få konsekvenser for de med neste valg om de ikke innfrir.

Geir Sætran, Frank Brevik, Steffen Andre Rangnes har tidligere aksjonert mot færre avganger til Smøla. I helga ble det klart at sambandet har for mye trafikk til å bli gratis. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ett av firmaene på Smøla er Brødrene Sætran Transport. Geir Sætran sier det hadde vært en fordel for de om sambandet der ble gratis.

– Vi trafikkerer mange fergesamband enn det til og fra Smøla, men det er klart det hadde hjulpet på de totale kostnadene, sier han.

– Prisene har bare gått oppover og oppover de siste årene, så det er på høg tid at de begynner å gå nedover.

Vil følge saken videre

I Trøndelag var det mange frustrerte passasjerer, og flere NRK har snakka med mener at grensa på 100.000 passasjerer er for stivbeint.

– Dette er uansett et tema vi vil følge opp videre. Fordi det vil ha stor betydning for både bolyst og for attraktiviteten for næringslivet, sier Anita Ravlo Sand (Sp), ordfører i Levanger. Les også: Nå blir det gratis ferje – for noen

Erling Sande (Sp) leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han er tydelig på at Stortinget kan gjøre endringer etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag i revidert nasjonalbudsjett.

– Målet er å få ei rettferdig ordning. Det er vanskelig å fange opp alle, derfor må vi se på innspillene som kommer. Uansett blir det et veldig stort løft for reisende og næringsliv langs kysten vår.

Erling Sande (Sp) leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Bård Siem / NRK

Sande understreker også at regjeringen har som mål å gjøre flere fergestrekninger gratis i årene som kommer.

Når det gjelder små anløp som er en del av et større samband, så sier Sande at dette er noe regjeringen vil se på.

– Vi prøver å fange opp akkurat den problemstillinga nå i revidert. Vi må være ydmyke for innspill og justere etter hvert.