Her feirer øyboerne at ferga er blitt gratis med champagnefrokost

1. juli er fergestrekninger i Norge med under 100.000 passasjerer i året blitt gratis å reise med.

Regjeringen har til sammen brukt 89 millioner kroner på ordningen som trer i kraft fredag.

– Det har vært en hjertesak for meg å få gratis ferge til de små kystsamfunnene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han er på øya Tomma i forbindelse med en Helgelandsturné for å markere innføringen av gratisordningen.

– Når det først er blitt gratis tror jeg det blir veldig vanskelig for enhver ny regjering å innføre betaling.

– Kan du love at i din periode vil det blir gratis på alle samband?

– Det kommer til å bli enda flere, og så kommer prisene til å gå ned.

Fra før har regjeringen satt ned prisen med 30 prosent på alle fergesamband i Norge, og Vedum sier at målet er at den prosenten skal økes til 50 – altså en halvering av fergeprisene.

På Løkta er de strålende fornøyd med at ferga nå er blitt gratis.

– Vi er jublende fornøyd vi som har fått det, og håper at alle som ikke har annen vei enn ferge også får gratis ferge, sier leder for lokallaget på øya, John Erik Skjellnes Johansen.

Disse fergesambandene er blitt gratis Ekspandér faktaboks Nordland Digermulen - Finnvik

Stokkvågen - Træna

Mosjøen - Hundåla

Igerøy - Tjøtta

Nordnesøy - Kilboghamn

Sund - Horsdal - Sørarnøy

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt

Svolvær - Skrova - Skutvik

Nesna - Nesnaøyene

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Jektvik - Kilboghamn

Tjøtta - Forvik

Horn - Igerøy Vestland Hisarøy - Mjånes

Barmen - Barmsund

Ortnevik - Måren - Nordeide

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad

Daløy - Haldorsneset

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa

Kinsarvik - Utne

Fedje - Sævrøy

Florabassenget

Masfjordnes - Duesund

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella

Husavik - Sandvikvåg Troms og Finnmark Mikkelsby – Kongshus

Øksfjord – Bergsfjord – Sør–Tverrfjord

Øksfjord - Tverrfjord

Mikkelvik- Bromnes

Strømsnes - Kjerringholmen

Rotsund- Havnnes- Uløybukt

Nyvoll - Eidsnes (Korsfjord)

Bellvik- Vengsøy

Øksfjord - Hasvik

Botnhamn- Brensholmen

Storstein- Nikkeby- Lauksundskaret

Hansnes- Karlsøy- Vannøy

Hansnes- Reinøy Møre og Romsdal Molde - Sekken

Festøya - Hundeidvika

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Arasvika - Hennset

Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal Trøndelag Dypfest-Tarva

Storfosna-Leksa-Værnes

Sula - Mausund - Dyrøy

Garten-Storfosna

Skei - Gutvik Rogaland Haugesund - Utsira

Stavanger - Lysebotn Innlandet Tangen - Horn Agder Abelnes - Andabeløy Kilde: Regjeringen.no. PS: Listen kan være ufullstendig

Stopp kan gi gratisbillett

Noen av de mest populære turiststrekningene koster derimot fortsatt å reise med.

Men et «smutthull» i ordningen gjør at man kan slippe å betale billett.

Skal du ta med deg bilen på ferga fra Bodø til Moskenes i Lofoten, må du betale 754 kroner i billett.

Men hvis du på overfarten tar et stopp innom Røst eller Værøy, blir hele fergeturen gratis.

Forutsetningen er at man kjører i land på én av de to øyene, og så kjører om bord på den samme fergen igjen.

Dermed havner man på samband som ligger under grensen på 100.000 passasjerer.

LANGT: Å reise via Røst og Værøy til Moskenes tar nesten syv timer. Reiser man direkte fra Bodø til Moskenes tar turen knappe fire timer.

Nordland fylkeskommune bekrefter at «gratispassasjerer» kan oppstå med den nye ordningen som trer i kraft i dag.

– Ja, våre reisende kan godt kjøre av fergen, men med den usikkerheten at de ikke kommer med videre. I praksis vil nok ikke dette være et stort problem.

Det sier Monika Sande, fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

– Bobilturister på tur til Lofoten kan nok finne på å ta et døgn på Værøy eller Røst – men det er jo i så fall bare et gode for reiselivsnæringen på disse stedene.

Regjeringen har som mål at alle ferger skal bli gratis på sikt.

Inntil videre har fylkeskommunen ingen systemer på plass for å tette smutthullet.

Gratispassasjerer

Slike flerkantsamband er vanlig i fergefylket Nordland.

Lenger sør, på Helgeland, finner man flere eksempler på smutthull i fergesambandene.

Strekningen Sandnessjøen – Dønna for stor for å utløse gratis ferge.

Men om du velger en omvei via mellomstedet Løkta, vil reisen bli gratis.

Nå håper man at potensielle gratispassasjerer tar et ekstra stopp på Løkta.

– Jeg tror kanskje at de som har god tid kan benytte seg av muligheten å få seg en gratis tur ved å reise via Løkta. I så fall håper jeg at de står over en fergeavgang og kikker seg litt om på øya her, sier Skjellnes Johansen.

POSITIV: John Erik Skjellnes Johansen er leder i lokalutvalget på øya Løkta på Helgeland. Han håper gratis ferge kan føre flere til hjemplassen. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Den lille øya på Helgelandskysten har rundt 120 innbyggere.

– Vi er ikke så mange som bor her. Vi ønsker å bli bedre kjent med verden, og at verden blir bedre kjent med oss.

Et par mil lenger sør på Helgeland finner man samme smutthull på sambandet Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy.

Her er det også gratis – med mindre man reiser direkte fra Søvik til Herøy, som ligger over grensen på 100.000 passasjerer.

MARKERING: Folk på øya Løkta feiret med sprudlevann fredag morgen da ferga til øysamfunnet ble gratis. Foto: Privat

Spent på konsekvensene

På Værøy er ordfører Susann Berg Kristiansen (Værøylista) glad for at fergen blir gratis, men er samtidig spent på hvilke utslag det vil få for innbyggerne i kommunen.

ORDFØRER: Susann Berg Kristiansen representerer Værøylista og er spent på hvilke utslag gratis ferge vil få for øykommunen. Foto: privat

– Ettersom det ikke er gratis fra Bodø til Moskenes, ser jeg for meg at flere vil ta turen innom Røst og kanskje spesielt Værøy.

Frykten er fulle ferger slik at kommunens innbyggerne ikke kommer seg med båten.

Men i hovedsak er hun positiv til innføringen av gratis ferge.

– I dag feirer vi med kaffe og kaker for å markere at dette er vi veldig fornøyd med.

Reisevaner i endring

Det er fortsatt usikkert hvor mange som skal på norgesferie i år.

Med økt prisvekst i samfunnet og pass- og flyplasskaos, er ekspertene usikre på hvordan sommerens blir i Norge.

– Vi har en kraftig prisvekst, og det kan dempe reiselyst, men det ser veldig lovende ut nå.

Det mener Siw Sandvik i NordNorsk Reiseliv.

Gratis ferge, med eller uten smutthull, kan hjelpe på.

– Dette er bare positivt.

Men hun tror ikke smutthullet kommer til å føre til store omveier.

– De gjestene som har pekt seg ut et mål, drar dit de har bestemt seg for å dra. Og så er det jo mange som reiser litt på lykke og fromme og tar det litt som det kommer.

Slik har det alltid vært, mener hun.

Slik så det ut sommeren 2020 da det oppsto fergekaos på Helgeland da «alle» skulle på Norgesferie: