Innføring av gratis ferje på samband med under 100.000 passasjerer

Sammendrag

I forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslo regjeringen å avsette 53 millioner kroner for at en rekke ferjesamband skal bli gratis. Dette kommer i tillegg til 30 millioner kroner som allerede er avsatt.

I forslaget er totalt 13 fylkesvegsamband i Nordland nevnt, samt at flere flerkantsamband er aktuelle for ordningen.

En innføring av gratis ferje har en rekke usikkerhetsmomenter, blant annet med tanke på økt trafikkmengde og dertil mulig kapasitetsutfordringer, konkurransevridning, finansering av ordningen, mm som blir drøftet i saken.

Bakgrunn

Ferjeopprøret i januar 2020 satte prisen på å reise med ferje i fokus, og dette ble et tema både i media og politisk. I revidert nasjonalbudsjett for 2021 avsatte regjeringen Solberg midler for å redusere takstene med 25 prosent. I statsbudsjettet for 2022 foreslå regjeringen Solberg å sette av 483 millioner kroner til å redusere takstene. Da regjeringen Støre overtok, avsatte de ytterligere 490 millioner kroner til reduserte ferjetakster. Dette medførte at takstene ble redusert med ca 30 prosent, sammenlignet med januar 2021. Da revidert nasjonalbudsjett ble presentert, ytterligere midler avsatt for at ferjesamband med under 100 000 passasjerer skulle bli gratis.

Problemstilling

Nordland fylkeskommune er Norges største båtfylke, med hele 23 fylkesferjesamband. Forslaget vil dermed få en betydelig konsekvens for Nordland fylkeskommunes tjenestetilbud, ikke bare for ferjetilbudet, men også for flere av de 21 hurtigbåtsambandene.

I regjeringens forslag til RNB er følgende samband er på fylkesveg i Nordland nevnt som 2 aktuelle for gratis ferje:

· Digermulen – Finnvik · Stokkvågen – Træna

· Mosjøen – Hundåla · Igerøy – Tjøtta

· Nordnesøy – Kilboghamn · Sund – Horsdal – Sørarnøy

· Ørnes – Vassdalsvik – Mløysund – Bolga – Stø

· Svolvær – Skrova – Skutvik · Nesna – Nesnaøyene

· Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund · Jektvik – Kilboghamn

· Tjøtta – Forvik

· Horn – Igerøy

Regjeringen har i tillegg laget en oversikt over fylkeskommunale ferjesamband med over 100 000 passasjerer årlig i 2019, der deler av sambandet har anløp til øyer eller samfunn uten veiforbindelse til fastlandet. I denne oversikten er ingen fylkesvegsamband i Nordland nevnt. Regjeringen understreker at listen nødvendigvis ikke er helt komplett, og det kan være andre flerkantsamband som også er aktuelle for ordningen. Nordland fylkeskommune har dermed vurdert at anløpene til Løkta på sambandet Sandnessjøen – Dønna, og Austbø og Brasøy på sambandet Søvik -Flostad er omfattet av ordningen, og at fylkeskommunen vil bli tildelt midler for å gjøre anløp av disse gratis.

Regjeringen presiserer at oversikten er et utgangspunkt for fordeling av midler mellom fylkeskommunene og at det er opp til fylkeskommunene å fordele midlene mellom sine egne ferjesamband.

Drøfting

En innføring av gratis ferje har en rekke konsekvenser, mange av dem hersker det stor usikkerhet rundt. Det er også en rekke ubesvarte spørsmål rundt ordningen.

Manglende fullverdig finansiering

Nordland fylkeskommune har en betydelig utgift med ferjetilbudet i dag. Kun ca 25 prosent av utgiftene blir dekket opp av billettinntektene. Dersom gratis tilbud medfører kapasitetsproblemer med behov for økt trafikk, vil dette kunne medføre betydelige kostnader for NFK.

Fylkeskommunene fastsetter egne takstregulativer. Nordland fylkeskommune har valg å ha et sonepåslag på sine samband, sammenlignet med de statlige regulativene. Dette ble i sin tid gjort for å unngå å kutte i tilbud.

Midlene som nå er foreslått kompenserer kun for de estimerte inntektene basert på de statlige regulativene. Dersom de foreslåtte sambandene gjøres gratis, må Nordland fylkeskommune selv finne inndekning som sonepåslaget utgjør. For de aktuelle sambandene utgjør dette i størrelsesorden sju millioner kroner i 2022 og 12 millioner kroner i 2023.

Erfaringene er dessuten at Nordland fylkeskommune har kommet dårlig ut når midlene for å redusere ferjetakster har blitt gjort tidligere, da beregnet inntektstap er gjort med utgangspunkt i historiske passeringsdata. I 2021 var halvårseffekten beregnet til 13,5 3 millioner kroner. Av dette utgjorde 5,3 millioner kroner sonepåslaget. I budsjettet for 2022 er det den statlige underfinansieringen estimert til ca 22 millioner kroner, hvorav 8,4 millioner kroner utgjør fylkeskommunens sonepåslag. Reel statlig underfinansiering er dermed 13,6 millioner kroner i 2022. Dette er midler som fylkeskommunen har blitt nødt til å finne i egne budsjett.

Dersom de foreslåtte sambandene skal gjøres gratis, er det avgjørende at staten fullt ut inndekker inntektstapet for å unngå at iverksettelsen skal få konsekvenser for fylkeskommunens øvrige tjenestetilbud.

Tidspunkt for iverksetting

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å innføre ordningen fra 1. juli. Dette vurderes til å være et uheldig tidspunkt av flere grunner. Dette er høysesong for ferierende nordmenn og utenlandske reisende i Nordland fylke. Det er større etterspørsel i denne perioden, noe som blant annet vil kunne medføre negativ omtale av den nye ordningen og kapasitetsutfordringer i høysesong. I de siste årene har det vært flere utfordringer med lange køer i sommertrafikken, dette har kommet selv om man har ekstra suppleringsfartøy og flere avganger. En innføring av gratis ferje like før sommerferien, kan medføre at flere ønsker å reise med ferje i ferien, noe som kan bety lange køer flere steder. Kort implementeringstid vil også få konsekvenser for manglende publikumsinformasjon om løsningen. I tillegg er det forventet at det vil bli mange spørsmål rundt ordningen fra publikum noe som vil medføre økt antall kundehenvendelser i en periode hvor det avvikles ferie.

Konsekvenser for trafikk, andre samband og hurtigbåttrafikk

I regjeringens forslag legges til opp til at ordningen skal omfattes samband med færre enn 100 000 passasjerer i 2019. Flere samband i Nordland ligger like under, eller like over, dette tallet og dette kan variere fra år til år. Det kan dermed være små tilfeldigheter som gjør om et samband blir inkludert i ordningen eller ikke. Ved en innføring av gratis ferje, er det ikke sagt hva som skjer dersom trafikken øker slik at sambandet da får over 100 000 passasjerer, og om dette vil medføre at sambandet da blir inkludert i ordningen.

Det er naturlig å anta at en innføring av gratis ferje vil bety en betydelig økning i trafikken. Flere steder i Nordland setter pendlere fra seg bilen og reiser kun som passasjer på ferja. Disse personene vil ikke lenger ha det samme økonomiske insentivet til å la bilen stå. I tillegg kan gratis ferje medføre et generelt press, med økt fritids- og næringstrafikk. Det kan medføre køer og igjen krav om hyppigere avganger. Dette kan skape utfordringer da det er begrenset med tilgjengelig fartøy som kan settes inn ved økt kapasitetsbehov. Det er fra regjeringens side ikke belyst om hvorvidt man fra statens side vil dekke slike eventuelle ekstrakostnader.

Når enkelte samband havner akkurat over eller under grensen på 100 000 passasjerer, får dette konsekvenser for næringsliv og lokalbefolkning. Næringsliv på steder som Herøy/Dønna vil få en konkurranseulempe som man ikke får på de øyene hvor passasjertallene er lavere. Den samme ulempen får også de lokalsamfunnene hvor man kun har hurtigbåt som alternativ. 4 Flere steder i Nordland har man både et ferje- og hurtigbåttilbud som supplerer hverandre. Når ferjene gjøres gratis, mens det ikke gjøres noe med hurtigbåtbillettene, er en naturlig konsekvens at en økt andel vil ta i bruk ferjene på disse strekningene. Dette vil medføre et inntektsbortfall på hurtigbåt. Dette er konsekvenser som ikke er omtalt fra regjeringens side og det er uklart om fylkeskommunene vil bli kompensert for dette inntektstapet.

Manglende samband

I dag har Nordland fylkeskommune to ferjesamband som ikke har tatt i bruk Autopassordningen som betalingsmodell. Brønnøysund – Sauren og Solfjellsjøen – Vandve har vært definert som hurtigbåtsamband, selv om sambandene blir trafikkert av ferjer. Dette har gjort at de ikke har kommet med i oversikten over samband som er aktuelle for ordningen. Fylkesrådet har nå anbefalt at disse to sambandene skal ta i bruk Autopassordningen og dersom gratis ferje innføres, bør disse to sambandene inkluderes. Det er i 2022 budsjettert med til sammen ca 1,1 millioner kroner i billettinntekter på de to sambandene. For å unngå urimelige forskjellsordninger har fylkesrådet gått inn for at frakt av kjøretøy på de to bilførende hurtigbåtsambandene i henholdsvis Bindalsfjorden og Hadsel gjøres gratis, men at passasjerbetaling opprettholdes.

Medvirkning

Det har ikke vært gjennomført en egen medvirkningsprosess i denne saken og tidsrammen for å få klar en sak til fylkestinget har vært meget begrenset.

Fylkesrådets vurdering

Det er svært positivt at man har en regjering som ønsker å legge til rette for bosetting og utvikling langs hele kysten. Gratis ferjer vil være et godt tiltak for å legge til rette for dette.

Nordland har et svært variert ferje- og hurtigbåttilbud langs kysten, både i tilgang, tilbud og behov. Det er viktig at man legger til rette for økt bolyst og næringsutvikling i alle samfunn langs kysten – ikke bare de samfunnene som er foreslått i ordningen for gratis ferje. Med dette innebærer det at man både må se på de ferjesambandene som har over 100 000 passasjerer, samt de samfunn hvor hurtigbåt er eneste alternativ.

Fylkesrådet forstår at man en innføring av gratis ferje må gjøres gradvis, og forslaget fra regjeringen er et stort og riktig steg. Det forutsettes at regjeringen i arbeidet med kommende års statsbudsjett både vil se på øvrige ferjesamband, samt komme med tilsvarende tiltak som vil bidra til reduserte billettpriser for reisende med hurtigbåt.

Saken belyser en rekke utfordringer rundt en innføring av gratis ferje på enkelte samband, herunder konkurransevridning, kapasitetsutfordringer og flere andre usikkerhetsmomenter. Fylkesrådet forutsetter at man fra regjeringens side tar hensyn til disse utfordringene i det videre arbeidet med å tilrettelegge for et godt ferje- og hurtigbåttilbud langs kysten.

Fylkesrådet støtter forslaget om gratis ferje og anbefaler derfor at de nevnte sambandene, samt Solfjellsjøen – Vandve, Brønnøysund – Sauren og flerkantsambandene til Austbø, Brasøy og Løkta gjøres gratis fra 1. juli, samt at frakt at kjøretøy på hurtigbåtsambandene i Hadsel og Bindal gjøres gratis. Dette skjer under forutsetning om at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag. En innføring av gratis ferje vil få en rekke økonomisk konsekvenser som er vanskelig å full oversikt over på det nåværende tidspunkt. Det er viktig at disse konsekvensene blir belyst og at fylkeskommunen blir kompensert for både det direkte og 5 indirekte inntektsbortfallet dette medfører.

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune

Økonomiske og personellmessige konsekvenser

Det hersker usikkerhet rundt de økonomiske konsekvensene av innføring av gratis ferje, og da spesielt de indirekte konsekvensene, slik som økt kapasitetsbehov, reduserte hurtigbåtinntekter mm. I hvilken grad dette vil medføre økt kapasitetsbehov og hvor store medutgifter dette kan gi Nordland fylkeskommune, trengs det grundigere analyser for å kartlegge.

Dersom man forutsetter at fylkeskommunen får dekket inntektstapet etter Autopassregulativet og fylkeskommunen selv må dekke kostnaden for sonepåslaget, vil dette bety en økonomisk konsekvens for de aktuelle sambandene i størrelsesorden sju millioner kroner i 2022 og 12 millioner kroner i 2023.

Personellmessig vil det kreve ressurser til gjennomføring, markedsføring og oppfølging av tiltaket.

Andre konsekvenser

Direkte vil ikke gratis ferje medføre noe øvrige konsekvenser, men dersom det betyr økt trafikk, vil dette kunne bety behov for økt kapasitet og dertil økte klimautslipp.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

1. Nordland fylkesting støtter regjeringens forslag om å innføre gratis ferje.

2. I henhold til forslag i revidert nasjonalbudsjett innføres det gratis ferje på de foreslåtte sambandene, samt Brønnøysund – Sauren, Solfjellsjøen - Vandve og flerkantsambandene til Løkta, Brasøy og Austbø fra 1. juli 2022. I tillegg etableres ordning for gratis kjøretøy på sambandene Stokmarknes – Innlandet og Bindalsbassenget.

3. Nordland fylkesting ber om at fylkeskommunen blir fullt ut kompensert for iverksetting av gratis ferje på de overnevnte samband. Dette gjelder både selve ordningen, mulig økte kapasitetsbehov, samt inntektsbortfall på hurtigbåt.

4. Nordland fylkesting vil tydeliggjøre at iverksetting av gratis ferje på enkelte samband medfører en rekke belyste utfordringer som må avklares.