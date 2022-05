I dag legges revidert nasjonalbudsjett frem. Flere små øyer og kystsamfunn er lovet gratis ferge fra 1. juli.

Men på fergeturen mellom Solfjellsjøen og Vandve må innbyggerne fortsatt betale billett.

Til tross for at de fyller alle kriteriene satt av regjeringa.

– Vi har ei ferge her og vi ligger langt under de 100.000 passasjerene.

Leder i lokalutvalget, Svein Johansen, reagerer på at han må betale billett på ferga. Foto: Privat

Svein Johansen er leder i lokalutvalget på den lille øyperla Vandve på Helgelandskysten, som er uten fastlandsforbindelse.

Men han finner ikke sin fergeovergang på «gratislista» til regjeringa.

Årsaken er at fylkeskommunen har registrert ferga som hurtigbåt.

Her er den endelige listen over hvilke fergesamband som blir gratis i Nordland. Listen er oppdatert etter revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 12.05.22.

Fergesamband som blir gratis i Nordland Ekspandér faktaboks Digermulen - Finnvik

Stokkvågen - Træna

Mosjøen - Hundåla

Igerøy - Tjøtta

Nordnesøy - Kilboghamn

Sund - Horsdal - Sørarnøy

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt

Svolvær - Skrova - Skutvik

Nesna - Nesnaøyene

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Jektvik - Kilboghamn

Tjøtta - Forvik

Horn - Igerøy Det blir også gratis på strekningen Bodø – Værøy – Røst. Dette er den foreløpig listen. Senterpartiet opplyser at listen kan oppdateres med flere strekninger og anløp i det endelige budsjettet.

Henger igjen fra gammelt av

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er «MS Vandve» klassifisert som ei ferge. Likevel er det ikke det som står i papirene til fylkeskommunen.

– Årsak til at fergesambandet Solfjellsjøen – Vandve ligger inne som bilførende hurtigbåt, er nok historisk betinget.

Det forklarer Tone Øverli, seksjonsleder for mobilitet i fylkeskommunen.

Tidligere ble sambandet operert med en bilførende hurtigbåt som også betjente ruteområdet «Regionpendelen».

Men å rette opp feilen må vurderes politisk.

– Det vil i løpet av kort tid bli framlagt sak til politisk behandling, skriver hun i en e-post til NRK.

Ferga fra 70-tallet går hver dag på strekningen Vandve – til Solfjellsjøen i Nordland. Foto: privat

Opplever treghet

Arnt Arnsen driver en av hotellene på øyperla Vandve.

Han reagerer på det han mener er tomprat fra politikerne.

At turistene må betale for å besøke hans øy, men ikke naboøyene, mener han gir en uheldig konkurransevridning.

– Det er et endringsvedtak som må gjøres, og det er en hurtig sak å få gjort hvis viljen og ønsket er til stede, men vi opplever det som sendrektighet og likegyldighet for å få omgjort dette.

Han hevder at de har forsøkt å løse dette politisk lenge. Fylkesråd for transport og infrastrukt i Nordland, Monika Sande (Sp), sier hun venter på politisk signal fra Stortinget og regjeringen.

– Den er definert som hurtigbåt, så får vi se når vi får litt mer tilbake fra Stortinget og Regjeringen hvordan de ser på de ulike tingene, og hvem som skal få gratis ferge.

LOVET GRATIS FERGE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på valgkampturné på Helgeland sammen med partiets tredjekandidat i Nordland, Trine Fagervik. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Håper på gratis ferge for alle

Sande er klar over at ferga som knapt går i 10 knop, er registrert som hurtigbåt. Men hun mener det ikke er så fort gjort å endre på det.

– Det her er starten på å få gratis ferge for alle. Regjeringen leverer en del av det de har lovet, så kommer nok resten etter hvert.

Monika Sande fra Senterpartiet tror regjeringen kommer til å tilby alle gratis ferge etter hvert. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Men det må da være enkelt å endre «hurtigbåt» til «ferge» på papiret, slik at innbyggerne også får ta del i en ordning de har krav på?

– Hverken jeg eller noen her kan gjøre noe med et pennestrøk, men det blir sett på det her.

Hun legger til:

– I sin tid da det ble opprettet, ble det opprettet sånn. Det er ting vi har sagt at vi skal komme tilbake til fylkestinget med. Da det ble opprettet i sin tid, var det nok rett, men nå ser vi jo at med de her tingene som skjer med fergene, må vi kanskje tenke litt annerledes.