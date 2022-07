Hvert eneste år velger mange å legge turen til Lofoten.

Men denne sommeren er det noe nytt.

Turister og fastboende har mulighet til å spare mye penger ved å velge riktig ferge.

For ett av fergesambandene som går til Lofoten er gratis. Det som går fra Skutvik til Svolvær.

– Jeg er overrasket over at den var gratis, med tanke på alt annet vi har funnet ut at man må betale for i Norge.

Will Thame og Charlie Gentz er på sin første ferie i Norge.

De er fra Colorado i USA. I utgangspunktet skulle de ta fly. Men det ble innstilt. Dermed måtte de leie bil i Oslo.

For nordover skulle de. Da var det en gladnyhet at fergen de valgte er gratis.

– Det er relativt dyrt. Bare det å spise mat. Jeg har aldri betalt for å gå på do før, ler Gentz.

Benjamin og Kine Larsen har ventet lenge på Skutvik for å sikre seg plass på ferga til Lofoten. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Bevisst valg

Mens noen ble overrasket, har andre tatt et bevisst valg.

– Det er derfor vi har stått her i mange timer og ventet.

Sammen med sin mor og sin sønn, sitter Kine Larsen i bilen, nesten helt fremst i køen.

– Det kan fort bli veldig dyrt å reise fram og tilbake.

Kostbar fergetur Ekspandér faktaboks Velger man «feil» ferge til Lofoten, kan det bli en svært kostbar fergetur. Bodø - Moskenes koster 754 kroner én vei for en vanlig personbil. En bobil eller en bil med campingvogn må fort ut med mellom 1623 kroner og 2809 kroner, alt avhengig av lengde. Ferga mellom Svolvær og Skutvik er nå gratis. På den aktuelle strekninga sparer en vanlig bil rundt 400 kroner. En bobil eller en bil med campingvogn sparer rundt 1600 kroner.

1. juli ble fergestrekninger i Norge med under 100.000 passasjerer i året gratis å reise med. Det er 61 fergesamband.

Prislappen for staten? 89 millioner kroner.

Disse fergesambandene er blitt gratis Ekspandér faktaboks Nordland Digermulen - Finnvik

Stokkvågen - Træna

Mosjøen - Hundåla

Igerøy - Tjøtta

Nordnesøy - Kilboghamn

Sund - Horsdal - Sørarnøy

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt

Svolvær - Skrova - Skutvik

Nesna - Nesnaøyene

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Jektvik - Kilboghamn

Tjøtta - Forvik

Horn - Igerøy Vestland Hisarøy - Mjånes

Barmen - Barmsund

Ortnevik - Måren - Nordeide

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad

Daløy - Haldorsneset

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa

Kinsarvik - Utne

Fedje - Sævrøy

Florabassenget

Masfjordnes - Duesund

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella

Husavik - Sandvikvåg Troms og Finnmark Mikkelsby – Kongshus

Øksfjord – Bergsfjord – Sør–Tverrfjord

Øksfjord - Tverrfjord

Mikkelvik- Bromnes

Strømsnes - Kjerringholmen

Rotsund- Havnnes- Uløybukt

Nyvoll - Eidsnes (Korsfjord)

Bellvik- Vengsøy

Øksfjord - Hasvik

Botnhamn- Brensholmen

Storstein- Nikkeby- Lauksundskaret

Hansnes- Karlsøy- Vannøy

Hansnes- Reinøy Møre og Romsdal Molde - Sekken

Festøya - Hundeidvika

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Arasvika - Hennset

Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal Trøndelag Dypfest-Tarva

Storfosna-Leksa-Værnes

Sula - Mausund - Dyrøy

Garten-Storfosna

Skei - Gutvik Rogaland Haugesund - Utsira

Stavanger - Lysebotn Innlandet Tangen - Horn Agder Abelnes - Andabeløy Kilde: Regjeringen.no. PS: Listen kan være ufullstendig

Mange timer i kø

– Det har vært en hjertesak for meg å få gratis ferge til de små kystsamfunnene, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK da gratis ferge ble innført.

Alle NRK har snakka med i fergekøen på Skutvik er godt fornøyd med at de slipper å betale.

– Det betyr i bunn og grunn at vi får mulighet til å reise oftere, sier Larsen.

Men hun er klar på at det ikke bare er positivt med gratis ferge.

– VI merker også at det er mange utenlandske turister som benytter seg av muligheten. De skulle kanskje gjort det sånn at de fastboende kunne hatt mulighet til å bestille plass først, så slipper man å sitte mange timer i kø. Hvis ikke må de gjøre alle andre ferger gratis. Les også: Ferga skulle bli gratis – men denne ferga er en hurtigbåt

For det er ingen tvil om at mange timer i kø tar på.

– Jeg som har fri, kan gjøre det. Men det er ikke alle som har muligheten til det, sier hun.

For tidlig å gjøre noe

– Vi har vært forberedt på at det kan bli utfordringer i sommer. Men det har også vært et problem tidligere at det har vært en del ventetid på fergene hvor det er mye turister.

Det sier Jakob Bjelland (Sp), statssekretær i samferdselsdepartementet. Han er klar på at de skal evaluere ordningen.

– Vi har ikke oversikt over hvor mye ekstraproblem gratisferge fører til. Når vi får data på det, må vi se hvilke tiltak vi kan sette i verk. Men jeg har snakka med folk som sitter i kø, men folk vil ikke tilbake til å betale for fergene igjen. Det at det er noen utfordringer med et nytt tiltak, er forventa. Men totalbildet er at det er veldig positivt.

Kan ta et stopp

Men det finnes et annet alternativ hvis man vil ta gratis ferge til Lofoten. For øyene Værøy og Røst er også en del av Lofoten. Hit kan man ta gratis ferge fra Bodø.

Og hvis man kjører i land på en av øyene her, for å snu og kjøre om bord på ferga igjen, kommer man seg gratis fram til Moskenes.