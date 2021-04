Andelen nordmenn som betegner seg som vegetarianere eller veganere har doblet seg det siste året. Nesten hver fjerde nordmann sier at de ikke spiser, eller begrenser inntaket av, kjøtt.

Etter at Netflix-dokumentaren «Seaspiracy» har mange også blitt kritiske til å spise fisk og sjømat.

– Årsaken til at mange er opptatt av bærekraftig mat skyldes nok en stadig større bevisstgjøring om at jorda er på vei i ei retning som kanskje ikke er helt heldig, sier Per-Theodor Tørrissen.

Han er lærer på verdens første fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser.

Men Tørrissen er også bekymret for at informasjonen som finnes rundt temaet er villedende.

– Gjennom stadig flere kanaler kommer det informasjon, på både godt og vondt, på hvordan vi må forholde oss til klima, miljø og bærekraftig forbruk, sier han.

Så hva er bærekraftig mat? Og hvordan kan du ta de beste valgene når du skal handle?

1. Se hvor du bor

Vokser det avokado der du bor? Velter det kokosolje opp av jorda? Ikke? Da er det kanskje ikke det du skal belage dietten din på, i alle fall ifølge kokk Astrid Regine Nässlander.

Hun har vunnet flere priser for sitt engasjement rundt bærekraftig matproduksjon, og mener mye av diskusjonen om hvilken mat som er bærekraftig er svart/hvit.

– Dersom det er feil å spise avokado på Svalbard, så er plutselig det feil i hele veien. Men sånn er det jo ikke. Du må sette ei nål i kartet, og spørre deg selv hvor du er og hva vi kan produsere her, sier hun.

Nässlander får støtte fra lærer Per-Theodor Tørrissen.

Han mener for eksempel at debatten om å spise kjøtt er spesielt interessant i Norge.

– I Norge har vi gode forutsetninger for å produsere mye gress. Og fra gress kan vi få kjøtt. Mens i andre deler av verden har de andre forutsetninger. Det må man ha med i betraktning, sier Tørrissen.

Han mener også at vegetariske proteinkilder ikke nødvendigvis er så bærekraftig som mange tror.

– Vi har lite tilgang på vegetabilske proteinkilder i Norge. Skal vi gå over på et slikt kosthold er vi avhengige av å importere. I tillegg er de i mange sammenhenger ressurskrevende å dyrke, det kreves blant annet store mengder vann, sier han.

Men hvordan kan du sikre deg at maten du kjøper er produsert på bærekraftig vis, da?

2. Finn informasjonen hos troverdige kilder

I mylderet av blogger, påvirkere, diskusjonsforum, kokker og andre som snakker om miljøvennlig og bærekraftig mat, mener Per-Theodor Tørrissen at det gjelder å være kildekritisk.

– Du bør holde deg unna kommentarfelt og heller ikke oppsøke de mest radikale vegansamfunnene på nett. FN har mye god nøytral informasjon gjennom mat og jordbruksorganisasjonen FAO, sier han.

Norske forskningsinstitusjoner jobber også mye med bærekraftig matproduksjon.

Ellers mener både han og Astrid Regine Nässlander at det er mulig å ta grep selv:

3. Ta kontakt med lokale produsenter

Hva med å oppsøke matprodusentene selv? Da får du innblikk i hvordan maten lages, og kanskje kan du kjøpe kjøtt, grønnsaker, frukt, egg og ost direkte av produsentene.

Det kan du eksempel gjøre gjennom såkalte REKO-ringer, som popper opp over hele landet.

– Det koster mer, men det har de fleste har råd til det, sier Astrid Regine Nässlander, som mener vi bør slutte å være så opptatt av at mat skal være billig, hvis vi skal spise bærekraftig.

4. Vær kritisk til pris

Du har nok fått med deg den evige priskrigen hos de store matkjedene. Dem som lover at de «aldri gir seg på pris». Og det gir resultater i vårt forbruk. Vi nordmenn bruker en stadig mindre andel av pengene våre på mat. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er fortsatt et stort overfokus på pris. Vi har en hel generasjon som blir kåt når de ser tynnribbe til 18 kroner kiloen, uten å tenke på hvorfor det er sånn, sier Astrid Regine Nässlander, som i tillleg til å være kokk også driver en matbutikk.

Hun mener lave priser går ut over både matprodusentene og dyra.

– De store produsentene er avhengige av at de store grossistene kjøper inn masse mat. Det forplanter seg til måten å produsere mat på. Vi får veldig stor produksjon av samme planter og dårligere dyrevelferd. Det er ikke bra, sier hun.

Så når du står i butikken gleder deg over hvor billig maten du har i kurven er, mener Nässlrander at du bør spørre deg selv hvorfor maten er å billig.

– I tillegg bør du lese på pakningen og prøve å finne ut hvor maten kommer fra, sier hun.

Og det finnes måter å kjøpe lokalt og bærekraftig uten å bli ruinert.

5. Kjøp i større kvantum – og kast mindre mat

– Kjøp deg en fryser og kjøp store kvantum, så kan du ha det liggende i fryseren, sier Astrid Renate Nässlander.

Det blir billigere, og du slipper å dra på butikken hver gang du skal lage middag.

Per-Theodor Tørrissen har også et annet tips for et bærekraftig kosthold, som mange sikkert har hørt før:

– Vær bevisst på matsvinn. Å ikke kaste mat er et enkelt grep for et bærekraftig kosthold, sier han.

Eller du kan prøve å skaffe maten selv?

6. Kom deg ut

Interessen for å plukke sopp, dyrke grønnsaker og jakt og fiske har økt de siste årene. Særlig i koronaåret 2020.

Og det er en bra ting, når det kommer til bærekraftig mat, mener ekspertene. I tillegg skaper det et bedre forhold til det du spiser.

– Kan du dyrke litt grønnsaker selv, så får du et helt annet forhold til maten. Det skaper en helt annen takknemlighet, sier kokk Astrid Renate Nässlander.

Og dersom du først er i gang med å dyrke eller skaffe deg maten selv, er du sikkert ikke fremmed for å prøve nye ting i matveien. Det kan også hjelpe på.

7. Prøv nye ting

– Kjøp for eksempel sau og lam, dyr som har gått på beite, som i liten grad spiser importert kraftfôr, sier Per-Theodor Tørrissen.

– Og spis norske grønnsaker i sesong.

Geir Ove Ystmark administrerende direktør i Sjømat Norge har en liten hemmelighet som ikke alle er klar over.

– Silda har et ekstremt lavt klimautslipp. Den slår veldig mange vegetabilske proteinkilder, sier han.

Årsaken er at sild er en fisk som svømmer i stim. Dermed kan du fange den veldig effektivt.

Så kanskje det er sild du skal prøve for å få et mer bærekraftig kosthold? Eller komme seg ut i vårsola for å sette i gang med å dyrke egne gulrøtter? Lykke til uansett.

I grafikken er utslippet av klimagasser i produksjonen av europeisk rødt kjøtt satt som indikator. Alle de andre tallene for utslipp er satt i forhold til dette.