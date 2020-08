Fantastisk god sesong for bær og sopp: – Det står ubrukte milliardverdier ute i naturen nå

– Jeg plukka 15 liter blåbær på to timer her om dagen. Det er fantastisk at det er så mye bær, men det er trist å se hvor mye som går til spille, forteller Bjørn Godal.

Bjørn Godal er faglig leder i Salten Friluftsråd og bor i Steigen kommune. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han har fylt fryseren med bær og andre vekster, og håper at flere får opp øynene for mulighetene til å bruke naturen som vi alle eier i fellesskap og kan benytte oss av.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor store ressurser som finnes, og hvor lett tilgjengelig de faktisk er, sier Godal.

Kokk plukker to tonn nyttevekster hvert år

Tommy Østhagen plukker mellom ett og to tonn sopp og nyttevekster hvert år.

– Det er milliarder av kroner i nyttevekster hvert år som kommer opp. Én mikroprosent blir plukket, mens resten rotner. Dette skjer hvert eneste år, sier han.

Tommy Østhagen er en ivrig sanker og jobber som kokk. Foto: Tommy Østhagen

Nå som mange vil ut og bruke naturen, passer det bra at det er et meget godt år både for sopp og bær.

Slik kommer du enkelt i gang med sanking

Men selv om det er et godt år for sanking, betyr ikke det at det er så lett å komme i gang hvis man ikke har gjort det før.

Bjørn Godal tror dørstokkmila og at folk ikke helt vet hva de skal gå etter spiller en stor rolle for at så få benytter seg av mulighetene i naturen.

Han anbefaler dermed å gå for det nære og enkle: Nemlig bær og sopp.

Blåbær:

– Det er et uttrykk som heter bare blåbær. Det er en sikker vinner for alle og en sabla god dessert for hele familien. Hvem liker ikke hjemmelaga blåbærsyltetøy, ler Bjørn Godal.

Du finner den stort sett i skogen, men også på fjellet.

Gå på plasser der det er litt lysåpen skog, der sola kommer ned på bakken, og der det er litt tørt. Ikke i tett skog.

Hvis du har en tursti eller ei bymark i nærheten, skal du ikke gå langt for å finne blåbærlyngen.

– I år tør jeg garantere en dessertskål på ti minutter. Med en bærplukker kan du plukke flere titalls liter på et par timer, forteller Godal. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Multer og tyttebær

I år har multebæra kommet litt seinere på plass enn vanlig.

I fjellet er det fortsatt en god del multer å finne frem til det kommer frost. I lavlandet er den stort sett overmoden nå.

– Multa er spredt over en lang sesong, og vokser fra det ytterste skjæret til opp på fjellet.

Den seineste bæra som kommer er tyttebæra, som begynner å komme nå etterhvert.

Multene liker fuktige myrområder og vokser på tuer. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / Josef Benoni Ness Tveit

Kantarell:

Å plukke sopp kan virke komplisert, men Godal anbefaler folk å prøve seg på de enkle sopptypene.

– Hvis du er helt grønn, så prøv en gul. Det er kantarellen, som er en sikker sopp. Det som er litt gøy er at hvis det går en sti der folk tråkker, kan det bli mer kantarell der enn ellers. Så da kan du tråkke deg rett oppi den.

Ifølge Godal er det mye kantarell å finne i år, og den har sesong fra august og helt frem til det blir frost, rundt slutten av september.

Kantarellen er en luring, ifølge Godal. Plutselig kan du finne store mengder, gjerne der du minst forventer det. Foto: Johs Apold / NRK

Hvor finner man kantarellen? Foto: Maria Almli Ekspandér faktaboks Bjørn Godal forklarer at det fine med gode kantarell-forhold er at det er den enkleste soppen å gjenkjenne. – Kantarellen kalles skogens gull, og det er ikke uten grunn. Den er gul og lyser mot deg i skogbunnen når du går. Den er formet som ei trakt når den er eldre, men yngre kantarell har en mer klassisk buet topp. Når du plukker har den ribber under hatten, som går ujevnt nedover stilken. Har du en sånn foran deg er du ikke i tvil. Kantarellen vokser helst sammen med gammel gran og bjørk. Den lever i kompaniskap med trærne, og henter næring fra dem, samtidig som trærne henter næring fra soppen. – Gjerne næringsfattig grunn, der det er lite kalk. Den trives desto bedre der det er granitt og morene, blant gress og mose i fuktige forhold, og ikke i solbakker. I tillegg trives kantarellen langs godt brukte stier.

Hva gjør du med kantarellen? Foto: Maria Almli Ekspandér faktaboks Hvis du ender opp med så mye sopp som Bjørn gjorde, har du ifølge han to åpenbare valg. – Det enkleste er å rense og tørke soppen, men du kan også forvelle soppen ved å koke den og fryse ned sammen med litt av veska som kommer av soppen. Hvis du fryser kantarellen ned i porsjonspakker har du sopp tilgjengelig gjennom hele vinteren. Det er fantastisk å ha til gryteretter, pizza og veldig mye annet.

Andre typer nyttevekster

Hvis bær blir litt kjedelig, eller hvis det er langt å reise for å nå skogen, finnes det andre muligheter også.

Jørgen Ravneberg har skrevet bok om alle de fantastiske mulighetene man har til å finne spiselige, ville vekster, rett utenfor husdøra.

– Aller første man bør starte med er å bli kjent med hva som finnes der ute, og legge øynene til veikanter og åkre, enger og skogkanter og se etter hvor mye som finnes.

Grønnsaker, salater, urter, blomster, busker røtter og tang er både sunt, velsmakende og gratis.

Jørgen Ravneberg er kokk og sanker. Han kommer fra en familie som har gartneri i Alta. Nå jobber han på Kolonihagen Frogner i Oslo. De satser på bærekraftig og kortreist mat. Foto: Hjermundrud / Helland / NRK

Les mer: Aud finn maten sin i skogen

– Det er ikke så mange som tenker på at røsslyng kan være kjempegod og kan brukes. Det har samme kvalitet som timian, som er mye brukt som krydder.

Han anbefaler å plukke med seg mye forskjellig og prøve seg frem.

– Det er alltids noe man finner når man går til og fra jobb eller i nærområdet. Ryllik Groblader, Nesle. Det er mange grønne saker som kan erstatte spinat.

Finnes blomster som har mye god aroma. Rosebusk, nyper og kronblader på blomsten er kjempegodt å bruke i mat. Det er veldig mye enkelt som ikke krever så mye kunnskap.

– Det eneste man må være påpasselig på er skjermplanter, for der er det en del forvekslingsarter som for eksempel tromsøpalme og giftkjeks. Men ellers er det lite å være redd for.

På tur har han alltid med seg en pose og plukker med seg alt fra einebær og tøyebær til svarthyll, rødhyll og mjødurt.

– Man garantert har sett disse, men vet ikke at dette er skikkelig god mat. Dette kan brukes til å lage noe ordentlig digg og kortreist.