Hval brøt seg inn i merd: – Håper det aldri skjer igjen

• En vågehval på fire til fem meter brøt seg inn i merden til Ellingsen Seafood ved Skrova i Lofoten.

• Dette førte til en lang og dramatisk redningsaksjon på oppdrettsanlegget, som endte vellykket.

• Hvalen hadde svømt i full fart inn i nota og laget et hull på omtrent 70 centimeter.

• Fiskeridirektoratet bistod i redningsaksjonen, men oppdrettsselskapet hadde allerede en effektiv plan.

• Hvalen ble skilt fra fisken i merden ved å kaste inn en ny not i nota, som skapte en egen lomme for hvalen.

• Ellingsen Seafood rapporterte om mulig rømming etter hendelsen, men tror ikke det er sannsynlig at fisk rømte.



