Studiet omtales som unikt av kokk og faglærer Per Theodor Tørrissen ved Nordland fagskole.

– Som verdensborgere er vi stadig og oftere stilt overfor klima og miljø-skapte utfordringer. Utfordringer skapt på bakgrunn av måten vi forvalter våre naturressurser.

Han mener koronapandemien er et godt eksempel;

– Pandemien førte også til at selvbergingsgraden vår ble utfordret, mel og gjær ble revet bort fra hyllene og kurs i surdeigsbaking poppet opp over hele landet.

Han mener det skapte et nytt behov for å vekke liv i gammel kunnskap.

– Så, alle må vi ha mat og vi kan ikke være trygge på at noen alltid kommer til å produsere maten for oss.

– Må ivareta klima- og miljøhensyn

– Vi må produsere mat på en måte som gjør at vi ivaretar klima- og miljøhensyn. Det må gjøres på en slik måte at det er forutsetninger for kommende generasjoner også.

I 2017 viste en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at det er stor sammenheng mellom sunn mat og bærekraftig mat.

I tillegg er bærekraftig forbruk og produksjon av mat et av FNs bærekraftsmål.

Da trengs det også fagfolk som har forståelse for hvordan det gjøres på en bærekraftig måte.

– Studiet er for alle som jobber fra jord og fjord til bord. Og det handler om å

Kokk og faglærer Per Theodor Tørrissen mener korona har vist mer enn noen gang hvor viktig selvbergingsgraden er. Her mener han utdanningen passer rett inn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

produsere og servere mat på en måte som ivaretar bærekraftige prinsipper, sier Tørrissen.

Studiet er samlings- og nettbasert og går over tre år. Totalt 50 personer søkte på studiet, men 20 fikk plass.

– Vi skulle gjerne tatt inn flere, men på grunn av korona måtte vi si stopp på 20, sier Tørrisen.

– Skal skape nytt ved å se tilbake

Selv om kortreist og økologisk mat har fått et oppsving, fråtser vi i ferdigmat. I 2018 ble det i gjennomsnitt satt to ferdigretter inn i en norsk ovn hvert sekund.

Retter som kjøttsuppe, klubb og duppe er bare noe av de kokk og faglærer Tørrisen vil ha mer av. Han mener gammel tradisjonskost kan være et kjempeeksempel på bærekraftig mat.

– Retrovasjon er jo et passende begrep. Vi må skape nytt med å se tilbake. Vi har mye å lære fra besteforeldrene våre. Før var det viktig å ivareta ressursene man hadde og lage noe spiselig av det.

Mer av dette. Kokk og faglærer Per Theodor Tørrissen etterlyser mer slaktevarer i dagligvarebutikkene. Bacon av overkjeve av gris? Både bedre og billigere enn alternativet, mener kokken. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Internasjonalt nettverk

– Planen for de neste samlingene er å bruke nettverket og ressursene vi har i Norge og i verden for øvrig. Vi er koblet på et internasjonalt kokkenettverk som vi samarbeider med.

Tørrisen mener studiet kommer til nøyaktig rett tid.

– Måten vi forvalter planeten vår på er ikke helt gunstig. Dette er et bidrag vi kan gjøre lokalt og regionalt. Ikke minst er det et større krav fra forbrukere og gjester, særlig turister, som vil vite hva de spiser og hvor det er produsert.

Studenter fra hele landet

De 18 som fikk plass på studiet er fra hele landet og har ulik bakgrunn. De er ifølge Tørrisen i alderen fra 20 til 50 år.

Alt fra bønder og kokker til biologiforskere er blant de nye studentene.

– Fellesnevneren er at de har en jobb med kontakt med mat.

To av elevene som har kommet inn er Carina Hultin Dalmann og Astrid Regine Nässlander. De synes fokuset på bærekraftige matopplevelser er spennende.

Carina Hultin Dalmann og Astrid Regine Nässlander mener bærekraftig mat er fremtiden.

– Det er fremtiden. Mange er interessert i å lære mer og vi ser at utviklingen går den veien. Vi trenger noen som kan å få budskapet ut.

Medstudent Astrid Regine Nässlander er enig og legger til:

– Det er tanken om helheten som frister meg. i tillegg er det samlings- og nettbasert, slik at man kan ha en jobb ved siden av, sier hun.

Startet med festmiddag

Under åpningen stod kokk Halvar Ellingsen fra Kvitenes gård i Vesterålen for en festmiddag bestående av ... du gjettet riktig. Bærekraftig mat.

Ellingsen er medlem av ressursgruppen for fagskoletilbudet. I 2009 vant han NM i kokkekunst og han har vært på kokkelandslaget.

Sammen med han har også flere kjente kokker vært med i gruppa som har planlagt studiet.

– En bærekraftig matopplevelse skal gjennom formidling bidra til å inspirere og berike publikum med kunnskap og innsikt om hvordan mat- og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper, sier matskribent og kokk Christopher Sjuve om utdanningen.