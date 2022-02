Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere denne uka ble det klart at regjeringen fjerner mange av koronatiltakene.

Det er for eksempel ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, eller på arrangementer innendørs eller utendørs.

For kulturbransjen er det et krav om at man skal kunne holde en meters avstand der det ikke er faste plasser. Men alt i alt kan vi langt på vei begynne å leve som normalt.

Det vil si: Det er én ting etter pressekonferansen tirsdag som noen stusser på.

Innreisende slipper ikke unna registreringskravet for innreise. Samtidig avvikles krav til test på grensen.

NRK forklarer Hva gjelder nå ved innreise til Norge? Bla videre Dette skriver regjeringen: «Alle over 16 år som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere». Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder fortsatt for personer over 18 år som ikke kan dokumentere med en attest eller koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Samtidig er krav til innreisekarantene og test på grensen er opphevet. Les mer på regjeringens nettsider Forrige kort Neste kort

På sosiale medier vekker dette reaksjoner blant de med hytte og fritidsbolig i Sverige.

I en av Facebook-gruppene er det flere som har meninger rundt dette:

Debattant: Unødvendig overvåking. Debattant: Vi får håpe at de ved et uhell bare har glemt å fjerne de greiene der. D Debattant: Stusset over dette jeg og. Så spørsmålet er vel om vi rett og slett kan droppe det.

NRK har snakket med noen av dem som lurer på hva dette handler om. Folk som bor både nord og sør i landet, og som mener det ikke lenger er gode argumenter for at denne registreringsplikten skal bestå.

Eilen Skarnes er en av dem som har engasjert seg i spørsmålet:

– Nå har man tatt bort karantene og test. Da skjønner jeg ikke hvorfor man fortsatt må registrere seg ved innreise til eget land, sier hun.

– Det ble innført for at det skulle bli enklere å gjøre smittesporing, men nå gjelder ikke det argumentet lenger.

HYTTE: Mye snø i Flängan i Sverige. Foto: John Ellard / unsplash

Føler det er overvåkning

– De bør fjerne det, om de ikke har en god begrunnelse. Eller så burde de gå ut og fortelle hvorfor de gjør det. Slik det er nå, føles det bare som overvåkning.

STUSSER: Eilen Skarnes tar gjerne en tur sammen med familien til fritidsboligen de har i Sverige. Men stusser over kravet om innreiseregistrering. Foto: Privat

En annen som reagerer er Leif Henning Solberg.

– Det er en form for overvåkning som er grei nok i pandemitida. Men hva er vitsen med å registrere seg for innreise til Norge for nordmenn, når testkravet er fjerna?

SKEPTISK: Leif Henning Solberg, som har et lite småbruk like over grensa til Sverige. Foto: Privat

Han mener skjemaet spør etter en rekke personlige opplysninger myndighetene ikke lengre har noe med, og lurer på hva som er den smittevernfaglige begrunnelsen.

– Det er forholdsmessighet som er essensen i smittevernloven. At det skal stå i forhold til alvorlighetsgrad. Likevel står det samme som før, på punktet om innreiseregistrering. Hvorfor er det ikke endret?

– Tror du folk vil overholde dette kravet?

– Nei, mange vil bare blåse i det. I alle fall der politiet ikke står og har kontroll. Jeg blir å levere dette skjemaet selv, men i prinsippet er jeg imot det.

POPULÆRT: Mange i Rana har hytte i Hemavan, og tar gjerne turen dit i helgene. Her ser vi en hytte i nettopp Hemavan. Foto: Susanne Lysvold / NRK

Gir lite mening

Hovedregelen er altså fortsatt at alle over 16 år skal registrere sin innreise før ankomst til Norge. Det finner vi igjen i tirsdagens pressemelding.

Lina Kliukaite Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS, som for øvrig har representert hytteeiere i retten, skjønner reaksjonene.

DIFFUST: Advokat Lina Kliukaite Smorr skjønner at det kommer reaksjoner. Foto: Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

– Overordnet, uten at jeg har sett begrunnelsen til regjeringen, så virker formålet litt diffust og unødvendig.

– Det gir liten mening når man har opphevet innreisekarantenekravene og testkravet etter ankomst. Da er det ikke noe myndighetene må informere om, eller følge opp, etter innreise. Da ser jeg ikke helt hva begrunnelsen skal være.

– En plikt til å registrere seg hver gang en reiser er et inngrep i privatlivet, en overvåkning. Myndighetene må derfor ha en god begrunnelse for å gjøre inngrep i en slik rettighet.

Hvis formålet er å overvåke de som skal inn i Norge og fra hvilket land de kommer fra – samle statistikk for å vurdere tiltak, så vil ikke den type tiltak kunne hjemles i smittevernloven, sier hun.

– Fordi det ikke er en medisinskfaglig begrunnelse bak et slikt inngrep.

Les også: Ber folk være forsiktig med trening etter korona: – Vi har sett mange som sliter

Regjeringen: – Pandemien er ikke over

NRK har sendt en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet med noen av reaksjonene publikum har ytret på sosiale medier.

Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og svarer på vegne av regjeringen.

Han er tydelig: Registrer deg.

– Vi oppfordrer selvsagt alle til å følge smittevernrestriksjonene, sier han.

FORSVARER ORDNINGEN: Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Hvorfor opprettholdes kravet med innreiseregistrering?

– Pandemien er ikke over, selv om vi nå trapper ned innreisetiltakene.

– Høy beredskap og overvåking er om mulig enda viktigere i situasjonen vi er i nå. Dersom en ny bekymringsfull virusvariant dukker opp, er innreiseregistering avgjørende for å kunne overvåke smittesituasjonen og følge opp innreisende.

– Hvis det kommer nye bekymringsfulle virusvarianter vil det være smittevernfaglig nødvendig å ha kunnskap om innreisende til landet også noe bakover i tid.

– Skjønner dere at folk er oppgitte?

– Ja, det forstår vi veldig godt. Vi er mange som er lei denne pandemien, og jeg håper vi snart kan oppheve alle restriksjonene.

– Når vil denne ordningen evt. bortfalle?

– Vi vurderer fortløpende behovet for å ha innreiseregistering som et smitteverntiltak.

