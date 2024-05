Glimt-keeperen løper nesten like mye som Messi i kamp

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Bodø/Glimt sitt damelag beveger seg mye i kamp. Faktisk løper noen av spillerne like mye som de aller beste spillerne i verden, også på herresiden.

Keeper Aubrie Corder løper rundt 6 kilometer i kamp. Nesten like mye som Lionel Messi.

Fotballekspert Carl-Erik Torp er imponert over innsatsen til Glimt-spillerne. det samme er lagets trener, Cato Hansen.

Men både Hansen, Torp og Corder mener det er naturlig for keepere å bevege seg mye i kamp. Den moderne keeperen er nemlig en viktig del av det offensive spillet også.

– De har en tøff hverdag. At de klarer å pushe så hardt som de gjør, er jo makeløst, egentlig, sier Cato Hansen.

Han er trener for damelaget til Bodø/Glimt. Seks kamper ut i sesongen har de full pott og leder 1. divisjon.

Dagens trening er ferdig. I alle fall fotballdelen.

Men fysisk trener Rikke Kommedahl Berg har sjekket nettbrettet sitt. Det viser at et knippe spillere fortsatt har litt igjen av økta.

Damelaget til Bodø/Glimt har nemlig tatt i bruk utstyr som måler hvor langt og hvor fort spillerne beveger seg i trening og kamp. Slik kan trenerteamet se om spillerne trenger litt ekstra hvile. Eller om de ikke har løpt så mye som ønskelig. Og da må de løpe litt ekstra.

– Det gir oss blant annet mulighet til å se om vi faktisk klarer å gjennomføre det vi har planlagt, sier Rikke Kommedahl Berg.

De fleste klubbene på toppnivå måler de samme tingene. Og Bodø/Glimts damelag sammenligner seg gjerne med de aller beste, både på dame og herresiden.

Noen av Glimt-spillerne er også i slekt. Sara Berg herjer på banen, akkurat som bestefar, far og fetter Patrick.

– Vi hadde spillere i fjor som løpe like mye som landslagsspillerne i noen posisjoner. Det har vi i år òg, sier Cato Hansen.

– Med den hverdagen som veldig mange av våre spillere har, med jobb og studier, så er det egentlig nesten unikt at de klarer å yte så mye som de gjør, legger han til.

Og en av dem som beveger seg overraskende mye i kamp er keeper Aubrie Corder.

Ødegaard og Messi

Tall fra Premier League viser at Martin Ødegaard løp drøye 11 kilometer per kamp i Premier League forrige sesong. Under VM i 2018 løp Lionel Messi drøye 7,5 kilometer i noen av de viktige kampene. Aubrie Corder beveger seg opp mot 6 kilometer når hun spiller kamp. Som keeper.

– Det er helt sant. Vennene mine tror ikke på meg, så jeg må faktisk vise dem statistikken min, sier amerikaneren.

Hun startet sin fotballkarriere som spiss, og liker å involvere seg i spille, også når hun står bakerst.

BEVISET: Statistikken til Bodø/Glimt sier at Aubrie Corder beveget seg over 6 kilometer i en av kampene denne sesongen. Foto: Cato Hansen / Bodø/Glimt

– Det er en del av det å være en moderne keeper. Du følger mye mer med i spillet og involverer deg. For meg er det viktig å bidra også i banespillet, så jeg mener det er naturlig å bevege seg så mye i løpet av en kamp, sier Corder.

NRKs fotballekspert Car-Erik Torp lar seg imponere over de fysiske prestasjonene til både Glimt-damene og Aubrie Corder.

– Det sier noe om at Glimt har et godt treningsmiljø og en god kultur i hele klubben. Herrelaget gjør det bra, men også damelaget har voldsom utvikling og tar store steg, sier han.

Torp mener det stilles spesielle fysiske krav til kvinnelige fotballspillere. Han har blant annet skrevet en kronikk om temaet.

IMPONERT: Carl-Erik Torp er imponert over jobben de gjør i Bodø/Glimt, både på dame og herresiden. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Det er vanskelig å sammenligne herre- og damefotball. De fysiske forutsetningene er forskjellige. Dermed blir banene større og målene høyere for kvinner, noe som gjør at det forventes at moderne kvinnelag er nødt til å jobbe ekstra mye med det fysiske.

– Hva forteller det deg når Glimt-keeperen løper rundt 6 kilometer i kamp?

– Det handler nok om en vilje til å bidra offensivt, slik at keeperen fungere som en ekstra spiller når laget har ballen.

Glimt-trener Cato Hansen er ikke overrasket over statistikken til målvakten sin.

STOLT: Cato Hansen er både stolt og imponert over innsatsen spillerne hans legger ned. Foto: Petter Strøm / NRK

God mat og hvile

Snittet for kvinnelige landslagskeepere er faktisk 6,1 kilometer per kamp, viser tallene Bodø/Glimt bruker i sine sammenligninger.

– Aubrie beveger seg nesten mer som en utespiller. Hun er aktiv i spillet. Når vi angriper, er hun med ut og løper tilbake for å få posisjonert seg når vi mister ballen. Så det er egentlig litt naturlig, og da går meterne ganske raskt unna, sier Hansen.

Akkurat denne treningen slapp Aubrie å kjøre noen ekstra løp. Men som enhver idrettsutøver på toppnivå har hun en plan for hvordan hun skal gjøre seg klar til neste økt.

– Det blir å fylle på med proteiner og litt god mat, og få hvilt seg litt.