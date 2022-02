Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Når og hvor gjelder egentlig enmeteren nå?

Det har det hersket en viss usikkerhet rundt, etter at regjeringen i går kom med lettelser.

Kortversjonen er at regelen om én meter fortsatt gjelder i flere sammenhenger.

Men når kan man fravike meteren, og gjelder det samme for konsertarrangører som for de som skal samle mennesker på store konferanser?

Her er noe av det som ble sagt i går rundt dette:

NRK forklarer Når gjelder en-meteren? Bla videre Barn Det anbefales å holde en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Anbefalingen om en meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole. Serveringssteder Serveringssteder skal sørge for at alle kan holde en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Arrangementer På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Undervisning Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om en meter avstand kan fravikes ved undervisning. Forrige kort Neste kort

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kom med en presisering i E24 i dag:

De som driver med konferanse-, -møte og -eventvirksomhet likestilles med kultursektoren.

Altså: Har folk et sted å sitte, trenger man ikke opprettholde meteren.

– De skal kunne drive mer eller mindre normalt, sier Vestre til nettstedet.

Det presiseres dog at alle skal ha en fast plass, slik at det ikke legges opp til mingling.

«Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet», heter det.

– Oppklaringa var viktig. Fordi den gjør at konferansesalene kan brukes, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Mener det ikke gir mening

Han er regiondirektør for NHO Nordland og ser fram mot lysere tider. Mange hotell har bare halvparten av det belegget de pleier å ha, og ordrebøker står tomme.

Samtidig reageres det på at man ikke slipper meteren helt.

– Enmeteren gjelder, men den gjelder bare av og til. Man kan sitte ved siden av hverandre i en konferansesal eller kulturhussal.

– Men når du da går ut i mingleområdet, for eksempel i baren, så må du opprettholde én meter. Det provoserer litt, er tilbakemeldingene fra bedriftene.

VIL HA BORT METEREN: NHO-direktøren i Nordland. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Man ser at dette er så selvmotsigende. Når du egentlig har sluppet opp alt annet blir meteren bare tull. Det har ikke noe effekt. Det er tilbakemeldingene, at nå kunne man ha sagt at enmeteren er opphevet.

Det som blir avgjørende for antallet man kan ha på en konferanse, blir dermed størrelsen på mingleområdet.

– Har du et stort mingleområde, er det lettere å få dette til. Har du et mindre blir det vanskeligere igjen.

– Når man har brutt meteren inne i salen så skal man holde den utenfor salen. Det er bare å høre på det utsagnet. Det gir ikke mening.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at han er like lei smittetiltak som alle andre.

– Regjeringen har nå sluppet opp på det aller meste, men for å unngå at for mange blir syke samtidig må vi nok leve med meteren en liten stund til.

– Så kan en alltid diskutere hvor grensene skal gå, men helsemyndighetene har tenkt at det er mindre sannsynlighet for smitte der folk sitter ned på anviste seter.

OPTIMISTISK: – Situasjonen vurderes fortløpende og vi tar sikte på å fjerne de siste tiltakene senest om to uker. Det er med andre ord et strålende lys i enden av tunnelen nå, sier Vestre. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Logiske brister

Men også i kulturbransjen er man litt forvirret.

LITT FORVIRRET: Gøran Aamodt, festivalsjef Parkenfestivalen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Gøran Aamodt, arrangør for blant annet Parkenfestivalen i Bodø, skal snart gjennomføre Madrugada-konsert med 1200 solgte billetter.

– Det er som vanlig noen logiske brister som en kan humre og klø seg i hodet over.

Aamodt tolker det dit hen at en i praksis kan ha ganske stor kapasitet, så lenge du har et område som folk kan trekke seg tilbake til.

Men det er ikke sikkert at andre tenker på samme vis.

– At det er opp til oss å definere det, gjør det usikkert. Det er ikke helt tydelig for å si det slik, seier Aamodt.

Erik Johansen, daglig leder for Bodø Jazz Open, sier de ser det som tryggest å la publikummet sitte. Det skal de gjøre på sine konserter denne helga.

– I en verden uten korona ville vi hatt en kombinasjon av stående og sittende på konsertene, men vi kjører sittende på alle fordi det er tryggest.

Tone Østerdal i Norske konsertarrangører sier hun regner med at det er flere som er usikker på hvordan de skal arrangere konserter etter lettingene.

– Og det er ulike holdninger til hvor ansvarlig de skal gjøre publikum og hvordan de skal legge til rette.

VEILEDER: Østerdal sier de, sammen med Standard Norge, har laget en smitteveileder for konsertarrangører på oppdrag fra regjeringen. Hun anbefaler arrangører som er usikre om å ta en titt der. Foto: Ellen Lorenzen

Regjeringen: Plikt til å legge til rette for meteren

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse og omsorgsdepartementet kommer med en tydeliggjøring:

– Når publikum ikke har faste, tilviste plasser har arrangøren en plikt til å legge til rette for at gjester kan holde én meters avstand.

TYDELIGGJØR REGLENE: Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Det betyr at de for eksempel ikke slipper inn for mange gjester samtidig slik at gjestene ikke kan holde en meters avstand.

Også de stedene publikum oppholder seg skal det være mulig å holde en meter avstand.

Kravet overholdes derfor ikke ved å holde av et område bakerst i lokalet hvor kun de som ønsker å holde avstand kan oppholde seg.

– Arrangøren skal kunne vise at det er lagt opp til løsninger som gir alle besøkende mulighet til å holde avstand i alle deler av lokalet.

De har dog ikke en rettslig plikt til å gripe inn med tvang for å forhindre at folk faktisk trosser anbefalingen om avstand.

– Men på samme måte som vi oppfordrer befolkningen om å holde avstand, vil det være naturlig at arrangøren gir en tydelig oppfordring til sine gjester om dette samme.

