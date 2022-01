– All gjennomført trening etter koronasmitte skal oppleves normal. Redusert funksjonsnivå, økt trettbarhet og andre symptomer under eller etter trening er trolig et tegn på at man ikke er helt restituert. og gjør at man bør hvile og oppsøke lege om man er usikker, skriver Anders «Løpelegen» Heen i en e-post til NRK.

Han anbefaler at de første to ukene med trening, når du er klar for å starte opp igjen, bør være rolige.

– I all enkelhet anbefales det to uker med lett trening og hviledag mellom øktene. Den første kvalitetsøkten i uke 3 bør være en kjent terskeløkt der man tar ned volumet en god del fra det man er vant til. En slik økt kan gjentas med litt mer volum etter 2–3 dager om det kjennes greit.

Her er «Løpelegens» Forslag til oppstart: