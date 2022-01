Måtte legge testen under lyset fra kjøkkenvifta for å se at hun var positiv

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag ettermiddag begynte Ingrid Aminda Sverresdatter Reinholdtsen fra Steigen å få klassiske symptomer på koronasmitte.

Hun testet seg om kvelden, men da var testen negativ.

Torsdag morgen sjekket hun seg igjen. Denne gangen var svaret positivt. Men det var det ikke så lett å få øye på.

Ingrid Aminda Sverresdatter Reinholdtsen er fra Steigen i Nordland, men bor på Hamar der hun jobber som lærer. Foto: Privat

Etter seks-syv minutter dukket det opp en tynn strek, som aldri ble tykkere.

– Jeg måtte sjekke flere ganger. Jeg måtte få mannen min til å se også, og han var enig i at det var en strek der.

Advarte på Twitter

For å være helt sikker måtte hun legge testen under lyset fra kjøkkenvifta.

– Da så jeg det ganske godt. Så jeg tror man må være nøye med å ha godt lys.

Hun la også et bilde av testen ut på Twitter, med en oppfordring til folk om sjekke nøye.

Reinholdtsen er lærer på Hamar og er vant til å ta hurtigtester. Denne gangen var det en Siemens Clinitest, so

– Hadde jeg ikke følt meg litt under pari og visst at det var mye smitte rundt meg, så er det ikke sikkert jeg hadde sjekket så nøye, sier hun.

Les også: Anbefaler bare halvparten av selvtestene for korona

– To streker betyr uansett at du er smittet

Ifølge Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, vil alltid to synlige streker bety positivt svar.

– Noen ganger kan den ene streken være svakere enn den andre, men så lenge man ser to synlige streker er svaret positivt, sier han til NRK.

Espen Nakstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / Even Bjøringsøy Johnsen

– Hva er årsaken til at strekenes tykkelse varierer?

– Dersom mengden virus man får overført fra slimhinnene til prøvepinnen er liten, vil streken bli svakere. Virusmengden avhenger av hvor mye slim som fester seg til prøvepinnen og hvor mye virus det er i slimet i utgangspunktet. Slimmengden man får med seg er avhengig av prøvetakingsteknikk og hvor mye slim den enkelte faktisk har i nesen, mens virusmengden i slimet av hvor man er i sykdomsforløpet.

– Har det noe å si hvor i sykdomsforløpet man befinner seg?

– Man får flere viruspartikler med på prøvepinnen når man er i den mest smittsomme fasen. Men man kan ikke bruke testene til å avgjøre hvor syk man er – kun om man er smittet eller ikke.

– Varierer dette mellom de forskjellige produsentene av hurtigtestene?

– De antigen hurtigtestene som Helsedirektoratet kjøper inn til norske kommuner er basert på den samme teknologien. Lite virus på prøvepinnen kan gi svakere strek på alle disse testene, men to streker betyr uansett at du er smittet. Testene har svært høy spesifisitet, det vil si at et positivt svar i prinsippet alltid kan stoles på.

