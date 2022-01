Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har ikke vært enkelt å reise under pandemien.

Nedstenging og reiserestriksjoner har gjort at mange har holdt seg hjemme.

For noen har det vært ekstra en ekstra belastning.

ÅRLIG TUR: For Solhaug er en tur sydover en årlig hendelse, vanligvis. Foto: Privat

Sten-Oddvar Solhaug fra Korgen i Hemnes har pleid å ha en årlig sydentur. Den har vært viktig av helsemessige årsaker.

– Jeg har pleid å dra en gang i året på grunn av leddene. Men både i 2020 og 2021 ble det ikke noe av, på grunn av pandemien.

– Hvordan har det vært å ikke kunne reise?

– Det har vært krevende. Det er en del av det som gjør at man er i arbeid.

Fulle fly

Men nå skal Solhaug til Gran Canaria.

– Det blir en uke i vinterferien. Jeg og kona reiser 24. februar. Jeg sjekket at vaksinepasset er i orden i går, sier Solhaug.

Han er langt fra alene om å bestille seg sydenreise nå.

OPTIMISTISK: Marie-Anne Zachrisson, sjef for Ving i Norge.

Marie-Anne Zachrisson, sjef for i Ving i Norge, sier «det endelig er skikkelig fart i salget av pakkereiser».

– I de tre ukene vi har bak oss etter nyttår har salget økt fra uke til uke med 20 prosent hver uke. Full fart med andre ord.

Selskapet er Norges største turoperatør og selger pakkereiser med både rutefly og med egne charterfly.

– Ja – det kommer å bli fulle fly. Ikke så rart nå vi ser at alle undersøkelser viser at nordmenn lengter etter å igjen feriere utenlands i sommer.

I sommer er det Mallorca som er feriefavoritten blant Vings gjester, med Kreta og Rhodos på 2. og 3 plass.

Mange har startet ferieplanleggingen

PR-sjef Beatriz Rivera i Apollo kan fortelle om samme trend:

ØKENDE SALG: PR-sjef Beatriz Rivera i Apollo sier pilene peker oppover. Foto: Johnny Syversen / Apollo

– Det er ingen tvil om at reisefeberen øker markant nå! Forrige uke hadde vi en salgsøkning på 40 prosent mot uken før, og allerede nå har vi samme økningen mot forrige uke – og det er bare torsdag.

Salget øker altså markant nå fra uke til uke, og det er i hovedsak sommerferien og reiser i februar folk bestiller, opplyser hun.

– Selv om vi vet at mange nå i større grad enn tidligere venter til nærmere avreisedato med å bestille, er det ingen tvil om at stadig flere er i gang med ferieplanleggingen for året.

Finn.no Reise: Merker økninga

Kommersiell direktør Terje Berge hos Finn Reise ser økningen i sammenheng med de varslede lettelsene fra regjeringen.

Regjeringen varsler omfattende lettelser på smittetiltakene, og ny pressekonferanse i neste uke.

– Vi har jo sett det i pandemien, at når det kommer dårlige nyheter går bestillingene kjapt ned. Men de går også kjapt opp nå, når det kommer positive nyheter, sier Berge.

– Vi har sett en bra økning på pakkereiser hele denne uken, faktisk.

Topp 10 hos Finn Reise Ekspandér faktaboks Gran Canaria.

Kreta.

Tenerife.

Mallorca.

Rhodos.

Antalya.

Costa Brava og Barcelona.

Costa del Sol og Andalucia.

Costa Blanca og Valencia.

Lanzarote.

– Det har aldri vært bedre å bestille en reise enn nå, med hensyn til reisereglene for avbestilling eller endring. Mitt tips er å holde av til sommeren nå, for det kan komme til å bli trangt om plassene.

GODE VILKÅR: Terje Berge har selv kjøpt seg reise til sommeren, og sier fleksible vilkår gjør det mulig å avbestille mange reiser om man ombestemmer seg. Foto: Finn

Koronasertifikat med mer: Dette sier myndighetene

– De fleste land regner med at det vil være mindre smitte på sommeren, i hvert fall hvis det ikke kommer nye virusvarianter, får NRK opplyst fra pressevakta hos Helsedirektoratet, kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik.

Generelt bør alle som skal reise til utlandet undersøke på forhånd hvilke regler som gjelder i landet de skal dra til.

– Koronaveilederne på Helsedirektoratets nettsider har informasjon om Utenriksdepartementets reiseråd, koronasertifikat og innreiseregler ved retur til Norge.

– Her finnes også informasjon om hva som gjelder ved isolasjon og transport i Norge hvis man er smittet i eller ved ankomst til Norge.

Les resten av svaret fra Helsedirektoratet her Ekspandér faktaboks Hvis man blir smittet i utlandet må man i isolasjon og følge isolasjonsreglene som gjelder i det landet man oppholder seg.

Det er ikke smittevernfaglig forsvarlig å reise i isolasjonsperioden, siden man ikke kan reise med kollektiv transport så lenge man er i isolasjon/er smitteførende.

Unntak er de som er nær grensen med egen bil og kan reise hjem uten å eksponere andre for smitte.

Covid-19-forskriften gjelder enhver som oppholder seg i Norge jf. § 2. Reglenes formål er å hindre smitte, så selv om de norske reglene først gjelder når man oppholder seg i Norge, vil vi sterkt fraråde at smittede personer flyr eller bruker annen kollektiv transport til Norge ettersom dette utsetter andre mennesker på reisen for smitterisiko.

Ved krav om negativ koronatest før avreise, anbefales det at personer som nylig har gjennomgått sykdom bruke antigen hurtigtest som testmetode. PCR-tester vil kunne være positive en stund etter gjennomgått infeksjon selv om man ikke lenger er smitteførende. Andre spørsmål man bør stille seg: Hva slags dokumentasjon krever landet, f.eks. dokumentasjon på test- eller vaksinestatus? På reopen.eu finnes informasjon om de fleste landene i Europa.

Hva slags dokumentasjon krever aktuelle reise-, fly-, tog- eller fergeselskap?

Hva dekker reiseforsikringen?

Skal du reise til et land i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort. Mer informasjon om reiser til og fra utlandet på helsenorge.no

Hos UD får NRK svar fra departementets pressevakt, om at de anbefaler alle norske borgere som planlegger å reise utenlands å sette seg godt inn i UDs reiseråd og reiseinformasjon på regjeringen.no.

– Mange land har som følge av omikron-varianten innført strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak. Skal du ut og reise bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i.

– I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, eller i appen Reiseklar, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon.

Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen, skriver de videre.

– Husk å sjekke innreisevilkår der du skal. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

Koronatest før reise til utlandet? Tipser om app for å sjekke hva man må huske på

Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland hos If forsikring forteller om reiseforsikring:

KOMMER MED RÅD: Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland hos If forsikring. Foto: KILIAN MUNCH

– Reiseforsikringen følger UDs reiseråd. Så nå som det globale pandemirelaterte reiserådet har forsvunnet, så har man reiseforsikring gyldig de fleste steder i verden.

Men det betyr ikke nødvendigvis at man skal dra uten å tenke seg om.

– Det er fortsatt mange hindre man kan møte på. Våre generelle råd er at man må sette seg godt inn i tilstand på reisemålet.

– Og så må man ta høyde for at det kan komme lokale restriksjoner. Man må også sjekke, gjerne med UD, om det er spesielle regler som gjelder for det landet du skal til. Testing, karantene og så videre. Der har UD en god app som heter «Reiseklar», hvor man får mye god informasjon om ulike land i verden.

Hva dekker reiseforsikringen ikke? Ekspandér faktaboks Hva dekker reiseforsikringen ikke? Prinsippet er at reiseforsikringen dekker utgifter som er plutselige og akutte. Sykdom, tyverier, forsinkelser og lignende dekkes som vanlig. Men må man plutselig PCR-testes, eller du blir satt i en karantene du vet om før avreise – så er det forhold som ikke dekkes.

Det samme gjelder en eventuell innreisekarantene ved hjemkomst til Norge. Det gjelder å sette seg godt inn i situasjonen, og gjerne ta en sjekk med forsikringsselskapet om man lurer på noe.

Merk også at hvis man kommer til avreisetidspunkt og ikke har lyst å dra på grunn av en forverret smittesituasjon eller man selv har fått «kalde føtter» – så får man ikke dekket avbestillingskostnader. Det dekkes bare hvis man skulle bli syk før avreise, sier Handeland. Kilde: Andreas Handeland hos If.

